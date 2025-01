Orlando Gutiérrez-Boronat responde a inculpaciones sobre gastos

Esa es una afirmación categóricamente falsa. Siento que el honor de nuestra lucha está bajo asalto sin ninguna razón valedera.

-Valladares sustenta las acusaciones con datos extraídos de los informes de las declaraciones de impuestos de la Asamblea de la Resistencia Cubana durante esos años. Entradas y gastos de dinero. Altas cifras, miles y cientos de miles, en viajes, programas de radio y ayudas humanitarias. ¿Nos puede explicar esos gastos?

Bajo la codificación de la Ley de Libertad Cubana existe un fondo para apoyar proyectos que promuevan la libertad en Cuba. Si recibimos la ayuda, se divide por semestres, durante los cuales hay que hacer informes financieros constantes. Estamos bajo un sistema de auditoría permanente. Es decir, de una revisión constante de recibos, de gastos, cuánto se emplea y en qué. Y hay limitaciones federales a cuánto uno puede gastar en un avión en un pasaje, en una comida, en reservar un salón de conferencia. Eso lo limita el Congreso por ley. Hay que ajustarse a todo eso para poder sacarle el máximo provecho. Y es excelente que eso exista porque eso nos ayuda a demostrar cómo estamos haciendo las cosas, nuestra integridad. A través de los años, hemos presentado estrategias, iniciativas, y hemos recibido respaldo financiero. No todas las propuestas han sido aceptadas, pero muchas sí. La estrategia de la Asamblea de la Resistencia Cubanaestá fundamentada en el cambio interno mediante la resistencia popular respaldada por la comunidad internacional. Y para eso tenemos la transmisión radial a Cuba Radio República, con una cadena mundial de solidaridad con el movimiento opositor dentro de Cuba. En el 2007, cuando gastamos medio millón de dólares, se llevaron a cabo conferencias de primer nivel con presidentes, expresidentes, primeros ministros y cancilleres. Una de ellas, en Alemania, fue organizada por nosotros y el Comité Internacional por la Democracia en Cuba y acudieron 200 delegados de 25 países. Allí habló el canciller alemán, estuvieron parlamentarios y diputados alemanes, vinieron de toda Europa y de América Latina importantes representantes. Estábamos en medio de la batalla por defender la posición común europea ante el régimen comunista de Cuba. Ese mismo año hicimos la cumbre de Polonia, que fue un evento importantísimo en esa circunstancia y contexto de lucha. Fue cuando más cerca estuvimos de lograr el reconocimiento de un gobierno cubano en el exilio. También se hicieron conferencias en Rumanía y, al menos, tres conferencias con la OEA en América Latina. Todos esos gastos están debidamente documentados. Medio millón para tanta actividad es bastante poco. Y estamos frente a un régimen en Cuba que tiene cientos de embajadas, cientos de misiones, agentes de influencia en el mundo entero y le dedica todos los recursos que tiene un Estado y que le niega al pueblo de Cuba para mantenerse en el poder y mantener el monopolio internacional de la narrativa sobre Cuba. Nosotros hemos roto ese monopolio.

-Valladares comenta sobre envío de dinero a una oficina en Argentina, entre los años 2001 y 2007, que ascendió a 533,782 dólares y que alguien allí le dijo que esa cantidad de dinero no llegó. Valladares afirma que tiene un documento oficial de esa persona en el que valida la declaración.

El régimen castrocomunista tiene más de 100 embajadas en el mundo y nosotros tuvimos 10 oficinas en diferentes partes del mundo para apoyar esta movilización mundial por la democracia en Cuba. En Argentina tuvimos una oficina en Buenos Aires, con un excelente grupo de jóvenes activistas que nos ayudaron mucho y que siguen activos para dar a conocer los atropellos y la persecución de la dictadura en Cuba. Se les dio respaldo financiero. Todo ese respaldo está bien documentado en nuestros informes financieros, en las auditorías que nos hacen y los informes ante el Servicio de Rentas Internas. Si Valladares tiene alguien que dice otra cosa, tiene que decir quién es ese alguien. Si tiene un documento, tiene que mostrar el documento y eso tendría que refutar años y años de documentación financiera, de cuánto enviamos, cuándo se envió y quién lo recibió. Porque eso lo hicimos de banco a banco. Tenemos el sistema de auditoría federal permanente ante el cual hay que presentar todos nuestros reportes. Así que todo lo que hemos hecho está bien documentado.

-Otro dato curioso es el reporte de unos 128,615 dólares que fueron destinados a países en Centroamérica, gastos y ayudas a unas 3.215 personas.

Esa ayuda fue a Cuba. El Servicio de Rentas Internas requiere que se pongan las ayudas por región, no por países. Si van a Internet, y esto lo puede hacer un niño de escuela primaria, verán que las instrucciones para rellenar el formulario 990 pone a Cuba bajo Centroamérica y el Caribe. O sea, para el Departamento del Tesoro Cuba está bajo Centroamérica y por lo tanto es correcto poner la ayuda que enviamos a Cuba en ese renglón. El que entienda cómo funciona Estados Unidos, sabe que esto es algo que está muy regulado, muy documentado.

-No obstante, Valladares expone que usted ha engañado al exilio cubano, haciéndole creer que el dinero que recibe del Gobierno federal y las donaciones son para promover la democracia y la libertad en Cuba.

El que tiene que demostrar que yo he engañado al exilio y hemos sido deshonestos es él. Bajo nuestro sistema de libertad y democracia en Estados Unidos él tiene que probar mi culpabilidad. Yo no tengo que probar mi inocencia porque soy inocente. Soy una persona comprometida con la libertad de Cuba y he organizado mi vida alrededor de la lucha por la libertad de Cuba. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, lo que hemos demostrado hacer, eso se conoce ampliamente y está debidamente documentado y auditado por las autoridades pertinentes.

-También declara que usted es un traidor por invitar a cubanos de la isla, que no tengan las manos manchadas de sangre, a unirse a los que quieran crear un nuevo país.

Él dice que yo, en un vídeo, me ofrecí a trabajar con [el dictador] Miguel Díaz Canel. Yo nunca mencioné a Díaz Canel en ese video. Ese fue un video que hice desde Taiwán dirigido a las nuevas generaciones dentro del Partido Comunista de Cuba, las fuerzas de la inteligencia cubana, precisamente diciendo, a quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre, los que no han participado en crímenes de lesa humanidad, unirse a nosotros para construir un nuevo país, para derrocar la dictadura. Y yo no he sido el único que ha dicho eso. Lo dijo desde Manuel Artime hasta Jorge Mas Canosa. Ha sido una convocatoria constante. Y hay cubanos dentro de la estructura del gobierno cubano que han respondido al llamado y han ido a prisión o muerto por estar al lado del pueblo. Tenemos el caso de Néstor Borges, que lleva más de dos décadas en prisión. Estaba dentro del aparato represivo del régimen y, sin embargo, ayudaba a la resistencia. Hombres como esos son necesarios e indispensables para la libertad. En todas las transiciones exitosas, el quebrantamiento interno de la estructura totalitaria es clave para lograr el cambio.

-¿Existe una acusación formal ante un juzgado para realizar una investigación exhaustiva y tal vez presentar cargos contra usted o la organización que usted representa?

No hay ninguna acusación porque somos una organización honesta, íntegra y efectiva. Hemos tenido más de 20 años de escrutinio federal constante para todos nuestros fondos, todos nuestros recursos que vienen del gobierno federal. Nuestra honestidad está más que demostrada y nuestro rigor como organización está más que demostrado. Cada centavo que hemos gastado ha sido para intentar que ese régimen no se mantenga ni un segundo más en el poder.

-No obstante, la dictadura en Cuba se ha hecho eco de las acusaciones de Valladares en YouTube. Y hay quienes afirman que tanto el exilio cubano como los que luchan dentro de Cuba son los primeros perjudicados ante la opinión pública cuando no se presenta una acusación formal.

Yo no puedo especular sobre los motivos que tenga Valladares, ni lo voy a hacer. Lo que sí sé es que lo que dice es rotundamente falso y no tiene el menor interés en corroborar. Durante años, hemos sufrido ataques constantes en la prensa castrista. Recuerden que, en Cuba, en diciembre del 2023, me encausaron por terrorismo. Piden mi arresto, mi extradición a los 16 países con los que Cuba tiene tratados de extradición. Incluso le piden a Estados Unidos mi extradición. En el aeropuerto de Lima, en Perú, estuve detenido más de cuatro horas porque mi nombre está en una lista de detenciones dada por el régimen comunista de Cuba. Este es un régimen que nos teme, que intenta detener nuestra lucha y no lo van a lograr.