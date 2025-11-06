jueves 6  de  noviembre 2025
SENTENCIA

Juez de EEUU retira cargos penales contra Boeing por accidentes en 2018 y 2019

La decisión del juez de Texas se deriva de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el fabricante estadounidense de aeronaves para poner fin al caso de dos accidentes que causaron 346 víctimas mortales

Construcción de una aeronave Boeing en la planta de Renton, estado de Washington.

JENNIFER BUCHANAN /AFP

JENNIFER BUCHANAN /AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un juez estadounidense ordenó el jueves retirar los cargos penales contra Boeing por los mortales accidentes de sus aviones 737 MAX 8, ocurridos en 2018 y 2019, como parte de un acuerdo entre la compañía y la fiscalía.

La decisión del juez de Texas se deriva de un acuerdo alcanzado entre el Departamento de Justicia y el fabricante estadounidense de aeronaves, anunciado el 23 de mayo, para poner fin al caso de dos accidentes que causaron un total de 346 víctimas fatales.

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno
Según consta en un documento federal, Boeing pagará 1.100 millones de dólares a cambio de la desestimación de los cargos penales relacionados con su conducta en la certificación de la aeronave 737 MAX.

De la suma total, 444,5 millones serán destinados a un fondo de indemnización para los familiares de las víctimas, que ya había sido financiado en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido alcanzado en 2021.

Pacto cancela el juicio penal

El acuerdo cancela el juicio penal que estaba previsto para junio en Fort Worth, Texas, y resuelve el caso sin exigir a Boeing que se declare culpable de fraude en la certificación de su modelo MAX.

Boeing ha expresado sus más sinceras disculpas por los accidentes del vuelo de Ethiopian Airlines, que causó la muerte de 157 personas, y del vuelo de Lion Air en Indonesia, que dejó 189 fallecidos.

La compañía atribuye los accidentes al diseño del Sistema de Aumento de las Características de Maniobra (MCAS), un sistema de control de vuelo que presentó fallas.

El anuncio de este jueves es el último suceso en un caso que comenzó tras los dos accidentes que dañaron la reputación de Boeing y contribuyeron a cambios en la dirección del gigante de la aviación.

En Estados Unidos también se han presentado decenas de demandas civiles contra la compañía, que están siendo tramitadas por dos jueces federales distintos en Chicago, Illinois.

El primer juicio civil sobre el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines comenzó esta semana y Boeing llegó a un acuerdo con el demandante.

FUENTE: Con información de AFP.

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
EEUU

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

El presidente Donald Trump habla en el Foro Empresarial Estadounidense en el Kaseya Center en Miami el 5 de noviembre de 2025.
POLÍTICA

Trump: EEUU se enfrenta a una elección en la que se debe elegir "entre el comunismo o el sentido común"

