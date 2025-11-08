sábado 8  de  noviembre 2025
UPS y FedEx suspenden vuelos de aviones de carga MD-11 tras accidente en EEUU

Un McDonnell Douglas MD-11 de UPS, con destino Hawái, se estrelló esta semana poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali

El humo se eleva desde el lugar del accidente de un avión de carga de UPS cerca del UPS Worldport en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025. Un avión de carga de UPS se estrelló la noche del 11 de noviembre cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville poco después del despegue, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.

Foto por LEANDRO LOZADA / AFP
La foto muestra humo y llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Las empresas de paquetería UPS y FedEx anunciaron la suspensión temporal de los vuelos de sus aviones de carga MD-11, después de que uno de ellos se viera involucrado esta semana en un accidente en Kentucky en el que murieron 14 personas.

Un McDonnell Douglas MD-11 de UPS, con destino a Hawái, se estrelló el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali.

El aparato explotó en llamas al impactar contra varios negocios adyacentes al aeropuerto, causando al menos 14 muertos. A bordo viajaba una tripulación de tres personas.

Accidente del aviòn de UPS / AFP
La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.

"Precaución"

Tanto UPS como FedEx afirmaron que actuaban siguiendo la recomendación del fabricante del avión de suspender su uso. El MD-11 fue producido originalmente por McDonnell Douglas, pero en 1997 esta compañía fue adquirida por Boeing.

"Por precaución y en interés de la seguridad, hemos tomado la decisión de suspender temporalmente nuestra flota de MD-11", indicó UPS.

"La suspensión es efectiva de inmediato. Tomamos esta decisión de manera proactiva siguiendo la recomendación del fabricante del avión", agregó. También indicó que cuenta con planes de contingencia "para garantizar que se pueda seguir ofreciendo un servicio fiable".

Boeing hizo la recomendación para revisar la ingeniería del avión.

"Con la seguridad como nuestra máxima prioridad, recomendamos a los tres operadores del MD-11 Freighter que suspendan sus operaciones de vuelo mientras se realiza un análisis de ingeniería adicional", declaró Boeing en un comunicado.

Además de UPS y FedEx, la única otra aerolínea que utiliza el MD-11 es Western Global Airlines.

Alrededor del 9% de la flota de UPS está compuesta de aviones MD-11, según la compañía.

"Por favor, recen por estas familias, por la comunidad de Louisville y por todos los afectados por este terrible suceso", declaró en X el gobernador de Kentucky, Andy Beshear.

Un rastro de escombros

El avión, cargado con unos 38.000 galones de combustible para el vuelo de larga distancia a Hawái, estuvo a punto de chocar con una planta de ensamblaje de vehículos Ford que emplea a unas 3.000 personas.

Imágenes aéreas del lugar del accidente mostraron un rastro de escombros mientras los bomberos lanzaban agua sobre las llamas, con humo que se elevaba desde la zona.

Los investigadores indicaron que el accidente fue causado por uno de los motores, que se incendió y se desprendió durante el despegue.

Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), señaló esta semana que los investigadores habían identificado la grabadora de datos de vuelo y la grabadora de voz de cabina —conocidas como cajas negras del avión— y que las enviará a Washington para su análisis.

El accidente es el más mortífero en la historia de UPS. Su principal centro logístico, Worldport, se encuentra en Louisville y emplea a miles de personas.

Según la NTSB, el avión fue construido en 1991 y posteriormente modificado para carga. McDonnell Douglas se fusionó con Boeing en 1997.

El accidente ocurre en medio del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana de un "caos masivo" en los cielos debido a la falta de personal de control del tráfico aéreo.

Inman aseguró que la NTSB no tenía conocimiento de ningún problema de personal en el aeropuerto de Louisville en el momento del accidente.

FUENTE: Con información de AFP

