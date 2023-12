Parques temáticos de Florida, entre los 10 más populares de EEUU

Según el análisis, Universal's Islands of Adventure, ubicado en Orlando, Florida es el parque temático más reconocido, de acuerdo con la experiencia de los visitantes con una puntuación total de 91,1. El mayor puntaje de florida y EEUU.

Obtuvo 854,821 hashtags de Instagram y 52.310 opiniones (el 74%) bajo la calificación de “excelente” de los visitantes del parque en TripAdvisor.

Islands of Adventure es uno de los dos parques principales de Universal Orlando Resort, famoso por sus emocionantes atracciones y experiencias, incluido el The Wizarding World of Harry Potter.

“Universal Studios Orlando se destaca como el principal destino de parques temáticos en EEUU debido a su inigualable experiencia para el cliente y su inquebrantable compromiso con la satisfacción del visitante”, resalta el informe.

Otro parque de Florida ocupa el segundo lugar

El siguiente lugar en la lista es para Magic Kingdom de Disney, que sorprendentemente quedó por debajo de Universal's Islands of Adventure en el segundo puesto, con una puntuación de 90,4 y la cantidad de 8,012,859 hashtags de Instagram.

Magic Kingdom mejor conocido como el hogar del icónico castillo de Cenicienta es el centro vacacional más visitado de Florida, con más de 17 millones de visitantes solo en 2022.

Entre sus atracciones principales destacan: Seven Dwarfs Mine Train, Big Thunder Mountain, Space Mountain, Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean, Peter Pan‘s Flight, Jungle Cruise, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, The Magic Carpets of Aladdin y el espectáculo nocturno Magic Kingdom es Disney Enchantment. “

Desde el encantador mundo de Walt Disney World hasta las emocionantes experiencias de Universal Orlando, los parques temáticos de Florida añaden un toque de magia a cualquier vacación”, señalaron los investigadores.

Agregaron que con una cifra registrada de 37,9 millones de turistas solo en los primeros tres meses de 2023, “Florida sigue siendo un importante lugar de vacaciones en los EEUU”.

En la tercera posición del ranking se encuentra Disney California Adventure Park, uno de los dos parques de Disneyland Resort ubicado en Anaheim, California, con una calificación final de 84,2 y un 6,7% de sus reseñas calificadas como "excelentes" de un total de 15.724 en TripAdvisor.

Cedar Point, ubicado en Sandusky, Ohio, se ubica como el cuarto parque temático más popular de EEUU con el tercer mayor número de búsquedas en Google de un promedio de 355.000 búsquedas mensuales.

Este parque que se inauguró en 1870 es conocido por su impresionante selección de 18 montañas rusas, y es uno de los parques de diversiones más antiguos de EEUU.

Mientras que Silver Dollar City, ubicada en el condado de Stone, Missouri es el quinto parque temático mejor calificado, siendo mejor valorado en TripAdvisor, con el 66% de todas las opiniones de los visitantes en la categoría "excelente".

Silver Dollar City ofrece una variedad de entretenimiento, que incluye espectáculos en vivo, festivales y demostraciones de artesanías tradicionales.

Otro de los parques de Florida se posicionó como el sexto parque temático mejor calificado en todo el territorio nacional. Se trata de Animal Kingdom, que tuvo el tercer mayor número de hashtags de la enumeración , con 4.752.545 hashtag y un promedio de 379.000 búsquedas mensuales.

Inaugurado en 1998, Animal Kingdom es el más grande de los cuatro parques temáticos de Disney en términos de superficie terrestre y es el segundo parque de Walt Disney World que figura en la lista, con una puntuación total de 80,7.

Los 10 parques temáticos más reconocidos en EEUU lo completan:

7.- Universal Studios Hollywood, un estudio de cine y parque de atracciones ubicado en Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, California.

8.- Disneyland, un complejo turístico que alberga dos parques temáticos, tres hoteles y un centro comercial, ubicado en la ciudad de Anaheim, cerca de Los Ángeles.

9.- Dollywood, un parque temático que pertenece a la cantante de música country Dolly Parton, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee.

10.- Typhoon Lagoon, se inauguró en 1989 y tiene la piscina de olas más grande del mundo.

Los investigadores de Westgate Palace Hotel de Universal indicaron que no es sorprendente que los parques temáticos operados por Walt Disney y Universal Studios hayan dominado la lista de los 10 parques mejor valorados.

“Lo que puede resultar sorprendente, sin embargo, es que la investigación corona a Universal como el parque temático mejor valorado, superando a los cuatro principales parques de Disney”, enfatizaron.

@Lydr05

FUENTE: con información del hotel Westgate Palace