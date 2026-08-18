Participación electoral alcanza 15.5% en Miami-Dade durante jornada de primarias

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade

MIAMI.— La participación en las elecciones primarias alcanzaba el 15.5% en Miami-Dade a las 3:00 de la tarde de este martes, según el balance entregado a DIARIO LAS AMÉRICAS por la supervisora de Elecciones del condado, Alina García.

La cifra incluye los votos emitidos por correo, durante el periodo de votación anticipada y en los centros electorales durante la jornada de este martes. García reconoció que la afluencia había sido baja, aunque señaló que este comportamiento suele registrarse en las elecciones primarias.

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“El porcentaje registrado hasta el momento es del 15.5%. Esperamos que a medida que avance el día y las personas salgan de sus trabajos, la cifra aumente. Es importantísimo votar”, afirmó la funcionaria.

Los recintos abrieron a las 7:00 de la mañana y permanecerán disponibles hasta las 7:00 de la noche. Los electores que se encuentren en fila a esa hora tendrán derecho a emitir su voto.

Jornada transcurre sin contratiempos

Tras recorrer diferentes centros electorales, García aseguró que el proceso se desarrollaba con normalidad y sin reportes de incidentes significativos.

“Todo está funcionando muy bien. Hace mucho calor, pero no hay filas, de modo que los votantes entran directo al aire acondicionado sin esperar afuera”, explicó. “Aunque no ha acudido la cantidad de personas que quisiéramos, el flujo continúa y los exhorto a que participen”.

En estas primarias, republicanos y demócratas seleccionan a sus candidatos para las elecciones generales del 3 de noviembre. Entre las principales contiendas figuran las nominaciones para gobernador y vicegobernador de Florida, Senado federal, director financiero estatal y comisionado de Agricultura.

La boleta también incluye las primarias de los distritos congresionales 24, 25 y 27, además de varias contiendas para el Senado y la Cámara de Representantes de Florida. En el Distrito estatal 109 se celebra una primaria universal, por lo que pueden participar todos los votantes registrados sin importar su afiliación política, de acuerdo con la autoridad electoral.

Los electores sin afiliación partidista, conocidos como NPA, también tienen decisiones que tomar en las elecciones no partidistas. Estas incluyen cargos judiciales, puestos de la Junta Escolar y los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade.

Asimismo, Miami y Sweetwater presentan preguntas municipales, mientras que en Miami Gardens se deciden cargos de alcalde y comisionados.

Últimas horas para entregar boletas

García recordó que las boletas de voto por correo deben llegar al Departamento de Elecciones antes de las 7:00 de la noche. A esta altura de la jornada no pueden entregarse en los recintos electorales.

Los dos únicos puntos autorizados son la sede del Departamento de Elecciones, ubicada en el 2700 NW 87th Avenue, en Doral, y la oficina electoral del Stephen P. Clark Center, en el 111 NW 1st Street, en el centro de Miami.

“Por ley estatal, no se pueden entregar las boletas en ningún otro lugar fuera de estos dos”, recalcó García.

La supervisora explicó que el personal electoral procesaba las boletas recibidas durante la votación anticipada y las clasificaba por recinto, pero aclaró que los totales todavía no se habían consolidado.

“Aún no hay ganadores ni perdedores definidos todavía”, puntualizó al momento de la entrevista cuatro horas antes del cierre de la jornada eleccionaria.

García subrayó además que las máquinas empleadas en Miami-Dade no están conectadas a internet y que el voto queda registrado en papel. Cada elector rellena un óvalo y luego introduce la boleta en un escáner. Posteriormente, el sistema independiente Clear Ballot permite verificar que las cifras coincidan con las reportadas por los centros de votación.

“Ninguna de nuestras máquinas está conectada a internet, por lo que no existe riesgo de hackeo”, sostuvo.

La funcionaria estimó que los primeros resultados, correspondientes al voto anticipado y las boletas recibidas por correo, podrían conocerse entre las 7:15 y las 7:20 de la noche.

“Por favor, si no ha salido a votar, hágalo; es la forma de mantener nuestra democracia saludable”, concluyó García.