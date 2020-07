Pero si bien el panorama que pintaba la llegada de la cuarentena por el COVID-19 no era para nada alentador, Pérez decidió mantenerse firme y esperanzado. “Nosotros veníamos volando porque tuvimos la gran suerte de entrar en los grandes venues signature en donde se hacen los grandes eventos aquí en Weston, además de los hoteles de La playa.

“Antes de entrar en cuarentena teníamos reservaciones para bodas todos los fines de semana, pero a principios de marzo eso cambió completamente. Perdimos nueve bodas y eso fue bastante desalentador, tanto así que aún no sabemos qué podrá suceder. De hecho, los que pudieron aplazar las fechas de sus celebraciones para agosto y septiembre ya nos están indicando la posibilidad de cambiarlas para marzo y abril de 2021, porque prevén muy difícil que esta situación cambie, siquiera a finales de año”.

Sin embargo, Pérez afirma que a pesar de esta lamentable situación, ellos han logrado salir a flote y “con pequeños arreglos hemos logrado cubrir los gastos, pero nuestros ingresos no han sido nunca como a principios de año”.

arreglo floral between flowers negocio venezolanos weston foto jjblancoh.jpg Vista de uno de los arreglos florales de Between Flowers. CORTESÍA / BETWEEN FLOWERS

Recuerda que cuando comenzó la cuarentena “nosotros cerramos las primeras cuatro semanas pero decidimos llevarnos el negocio a casa. Redireccionamos el teléfono y nos valíamos de nuestra página web, que ya llevaba tiempo funcionando. Estábamos muy asustados porque teníamos muchas flores en casa, pero lo que pasó fue que de repente nuestro site comenzó a tener muchas visitas”, recuerda.

“Los pedidos comenzaron a crecer porque simplemente la gente no tenía la posibilidad de ir a un centro comercial a comprar un regalo, excepto las cosas que podías adquirir digitalmente, o en Amazon, o uno que producto en una tienda virtual. Localmente es mucho más difícil promocionar este tipo de tiendas online. La verdad es que después del cierre tuvimos unas ventas realmente buenas y esto se unió a que llegó el Día de la Madre. Te puedo decir que ese día fue majestuoso. No vendimos más porque no teníamos más. Yo estaba asustado porque esos pedidos de flores tienes que hacerlos con mucho tiempo de anticipación y la inversión tiene que ser bastante grande”, recuerda.

Pérez asegura que quieren continuar creciendo hasta ganarse la confianza de todo el sur de la Florida. “Este negocio es familiar. Básicamente mi esposa se encarga de los arreglos y yo de la parte administrativa, además contamos con un pequeño equipo de mercadeo. Hemos ido mejorando mes a mes. Si bien acá lo negocios no son tan rápidos como en Venezuela y los márgenes no son tan altos, Miami tiene unas ventajas competitivas interesantísimas. Por acá pasa el 70% de las flores que se comercializan en todo Estados Unidos y tienes productos frescos de excelente calidad con muy buena frecuencia porque consigues flores de Tailandia, Holanda, Guatemala, Ecuador y Colombia, que tiene muy buen posicionamiento. De hecho, si quieres una flor muy específica, en 48 horas la puedes tener aquí”.

Between Flowers Design está ubicado en el 2386 Weston Rd. Weston, FL 33327. Los puede contactar en betweenflowers.net

Instagram @betweenflowersdesign