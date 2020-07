Planes para celebrar el 4 de Julio en familia

Aunque por un lado hay muchas celebraciones canceladas, otras ciudades han usado su creatividad para que sus habitantes festejen el 4 de Julio de forma segura y que disfruten en primera fila de esta fiesta patria, aquí les dejo algunas opciones:

Fort Lauderdale, se realizará los fuegos artificiales en 4 áreas de la ciudad, Holiday Park, U.S. 1 y Sunrise Boulevard; City Hall, Andrews Avenue y NE 1 Street; Carter Park, Sunrise Boulevard y NW 16 Avenue; Beach Community Center, A1A y Oakland Park Boulevard.

Los espectáculos no estarán abiertos al público y no se permitirá el acceso de peatones o vehículos. Se exhorta a los vecinos a disfrutar los fuegos artificiales, a partir de las 9:00 p.m. desde sus patio, porches, balcones o de forma virtual por el canal You tube de la ciudad. www.fortlauderdale.gov/departments/parks-recreation/special-events/4th-of-july-spectacular

Margate, en esta ciudad el show se abrirá al público en el Margate Sports Complex, pero las personas deben verlo desde sus autos, también será transmitido por su página de Facebook. Además, desde las 10 am., se realizará un desfile por la comunidad. www.margatefl.com/CivicAlerts.aspx?AID=299

Wellington también hace un llamado a sus habitantes para que disfruten los fuegos artificiales desde casa o desde sus carros, los dos puntos que tendrán el espectáculo son Village Park y el Wellington Green Park. www.wellingtonfl.gov/659/4th-of-July-Celebration

Otras ciudades como Pompano Beach, Hialeah y Miami Lakes tendrán celebraciones virtuales, trasmitiendo los fuegos artificiales por sus redes sociales y páginas web. www.pompanobeachfl.gov www.hialeahfl.gov/717/Independence-Day-Celebration www.miamilakes-fl.gov

Doral tendrán un Live streamed en Facebook y YouTube para que sus residentes disfruten el show desde la comodidad de sus casas, adicionalmente ofrecen, a las 9:20 pm., 10 minutos de fuegos artificiales cerca del Midtown Doral. www.facebook.com/events/598284551091120/

Coral Spring, de 10 a 2 pm., realizará su Fourth of July Parade, que paseará por todas las comunidades de la ciudad con vehículos decorados festivamente.

www.coralsprings.org/Home/Components/Calendar/Event/21810/432?curm=7&cury=2020

Plantation, por la mañana, entre las 10 y 12 pm, tendrá una caravana de bomberos y policías conduciendo por el vecindario para un desfile patriótico, mientras que al caer la noche, a las 9:00 pm, habrá fuegos artificiales que se han mejorado para que las personas los puedan ver desde sus casas o si prefieren de forma virtual, a través de la página web de la ciudad. www.facebook.com/CityofPlantationFL/photos/a.806268339484342/2897929566984865/

Weston, invita a sus habitantes a mostrar su orgullo patriótico con una caravana comunitaria que pasará por cada una de las Estaciones de Bomberos y el Centro de Servicios de Policía de la ciudad. Los asistentes podrán decorar sus vehículos, tocar la corneta y dar las gracias mientras conducen por cada estación. www.westonfl.org/Home/Components/Calendar/Event/2163/228?fbclid=IwAR1jwjv7OjARuRuqGVk75WPrkCQ5f0t8cqtKNJWnpXQARUE3hxv_rab_Zsk

La ciudad de Deerfield Beach ha creado una experiencia virtual de varios días, que incluye concursos de disfraces patrióticos, decoración de las casas y culminará con un concierto en vivo y fuegos artificiales que serán trasmitidos vía Facebook Live, a las 8:30 pm. http://dfb.city/1178/7420---4th-of-July-Celebration

Y para finalizar, West Palm Beach lanzarán los fuegos artificiales en dos lugares, al norte y sur de la ciudad, para que la mayor cantidad de personas puedan apreciarlos desde sus casas. También los residentes tendrán la opción de verlos, sintonizando el WPBF canal 25, a las 9:00 p.m. Se recomendó a los residentes tener una fiesta en su porche, con sus respectivas decoraciones patrias y hasta podrán ganar premios. www.wpb.org/government/community-events/community-events/4th-on-flagler

La invitación de cada ciudad es a ondear nuestras banderas y celebrar este día, de forma segura y en nuestras casas. Recuerden si van a un lugar público, seguir todas las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgo de contagio, mantener distanciamiento social y usar el tapabocas.

Para conocer más sobre estas y otras actividades, sigue @miamiconhijos en Instagram y visita mi página web www.miamiconhijos.com