UNÁNIME

Políticos de Florida condenan ataque antisemita en Australia y refuerzan seguridad de esta comunidad

Políticos locales, estatales y federales rechazan el atentado contra la comunidad judía en Sídney y anuncian medidas inmediatas para reforzar la seguridad en eventos y espacios judíos en el sur de Florida

Mario Díaz-Balart Daniella, congresista federal,&nbsp; Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado.&nbsp;

CESAR MENENDEZ DLA
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- Políticos de Florida reaccionaron de forma inmediata al horrendo ataque antisemita perpetrado contra miembros de la comunidad judía que celebraban Janucá en la playa de Bondi Beach, en Sídney, Australia, un atentado terrorista que dejó 15 personas muertas y 27 heridas, y que ha generado expresiones de condena, solidaridad y refuerzo de seguridad en distintas ciudades del sur del estado.

El ataque en Australia

El atentado ocurrió durante una celebración pública de Janucá en Bondi Beach. De acuerdo con los reportes preliminares, los sospechosos son Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24. El padre murió en el lugar y el hijo resultó herido. Un refugiado de Medio Oriente logró desarmar a uno de los atacantes y también sufrió heridas.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el hecho como el tiroteo más mortífero en el país desde la masacre de Port Arthur en 1996, donde murieron 35 personas, un episodio que marcó un punto de inflexión y llevó a la adopción de algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo.

Reacción de líderes del sur de Florida

Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade, expresó a través de su cuenta de X su consternación y solidaridad con la comunidad judía.

“Estamos devastados por el ataque dirigido contra la comunidad judía en Bondi Beach durante la primera noche de Janucá. Lloramos las vidas perdidas y nos solidarizamos con la comunidad judía. Seguiremos trabajando con las fuerzas del orden para mantener seguros los espacios judíos en Miami-Dade”.

El congresista federal Mario Díaz-Balart condenó enérgicamente el atentado y el incremento del antisemitismo a nivel mundial.

“Lo que debía ser una celebración pacífica y alegre por el inicio de Janucá fue destruido por un ataque terrorista selectivo y horrendo que asesinó a judíos inocentes. Estoy indignado por el alarmante aumento del antisemitismo y la violencia terrorista en el mundo y en Estados Unidos. Este mal debe ser condenado y los responsables deben rendir cuentas. No hay lugar para esto en ninguna parte”.

Condena desde Washington

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, también se pronunció sobre el ataque. “EEUU condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrendo ataque, con la comunidad judía y con el pueblo de Australia”.

Refuerzo de seguridad en Miami-Dade

La Oficina del Sheriff del Condado Miami-Dade (MDSO) informó que, ante la tragedia y la realización de múltiples eventos de Janucá en la región, se ha incrementado la seguridad y la presencia visible de agentes en templos judíos, instituciones comunitarias y celebraciones festivas.

“La violencia impulsada por el antisemitismo es malvada. Es un ataque contra la humanidad, la dignidad y las libertades fundamentales que todos debemos proteger. Estas medidas se están implementando con extrema precaución para garantizar que nuestros residentes se sientan seguros, apoyados y protegidos”, señaló la institución, que además exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa.

Mensajes de solidaridad municipal

En este contexto, alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, anunció la activación inmediata de protocolos de alto riesgo, con mayor patrullaje policial en instituciones y vecindarios judíos, así como coordinación con agencias estatales y del condado para disponer de recursos adicionales, aclarando que no existe una amenaza específica conocida en la ciudad.

Por su parte, la Ciudad de North Miami Beach, a través de un mensaje conjunto de su alcalde y comisión, expresó sus condolencias y reafirmó su respaldo a la comunidad judía local, subrayando que la seguridad, la dignidad y la libertad religiosa siguen siendo una prioridad.

Llamado internacional

El American Jewish Committee (AJC) advirtió que el ataque en Bondi Beach forma parte de un preocupante aumento global de la violencia contra judíos y pidió un liderazgo firme de Estados Unidos para enfrentar el antisemitismo y proteger a las comunidades judías en todo el mundo.

Un mensaje unánime

Desde Florida, autoridades de todos los niveles coincidieron en un mensaje claro de condena absoluta al antisemitismo, solidaridad con las víctimas y acciones concretas para garantizar la seguridad de la comunidad judía, tanto a nivel local como internacional.

[email protected]

