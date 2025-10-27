Precio de gasolina en Florida sube levemente, se mantiene entre los más bajos del año

MIAMI.– Los precios de la gasolina en Florida registraron un leve aumento en los últimos días, aunque continúan entre los niveles más bajos del año, de acuerdo con el informe publicado este lunes por AAA –The Auto Club Group–, donde se resalta que el promedio estatal se situó en $2.92 por galón, dos centavos más que la semana anterior, siete centavos menos que el mes pasado y 24 centavos por debajo del mismo periodo en 2024.

El comportamiento irregular de los precios sigue siendo una tendencia en el estado.

“El ciclo de precios continúa siendo una ocurrencia común en las estaciones de servicio de Florida,” explicó Mark Jenkins, portavoz de AAA. “La buena noticia para los conductores es que el punto más alto de esas fluctuaciones es ahora mucho más bajo que antes.”

Durante el último año, el precio promedio por galón ha estado oscilando entre 2.91 y 3.23 dólares, mientras que la semana pasada el valor máximo alcanzado fue de 2.96 dólares por galón, señaló Jenkins.

Promedios regionales

El informe destaca diferencias notables entre las distintas áreas metropolitanas del estado. En Miami metro area, la gasolina regular se comercializa a 2.91 dólares el galón, la medio a 3.39, mientras que la premium se vende a 3.61 dólares.

Mercados más caros: West Palm Beach–Boca Raton ($3.09), Gainesville ($2.99) y Naples ($2.98)

West Palm Beach–Boca Raton ($3.09), Gainesville ($2.99) y Naples ($2.98) Mercados más baratos: Pensacola ($2.67), Crestview–Fort Walton Beach ($2.69) y Panama City ($2.72)

A nivel nacional, el promedio se ubicó en 3.05 dólares por galón, diez centavos menos que el mes anterior, lo que mantiene a Florida entre los estados con los precios más bajos del país.

Consejos para ahorrar gasolina

AAA recomienda a los conductores adoptar hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia en el consumo y el gasto:

Combinar diligencias: planificar los recorridos para limitar el tiempo de manejo.

Conducir con moderación: evitar aceleraciones bruscas y exceso de velocidad.

Reducir peso: retirar objetos innecesarios del vehículo; cada 100 libras menos pueden mejorar el rendimiento entre 1 y 2 %.

Buscar precios: comparar costos mediante la aplicación móvil gratuita de AAA.

Pagar en efectivo: algunos comercios cobran más por galón cuando se utiliza tarjeta de crédito.

