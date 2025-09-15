lunes 15  de  septiembre 2025
Padre ruso pasará 90 días en la cárcel y será deportado por abusar de su hija de 2 años

Andrei Sevastianov, de 37 años, fue sentenciado tras declararse culpable de abusar físicamente de su hija; un video de vigilancia registró la violenta agresión

Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI. – Un turista ruso fue sentenciado a 90 días de prisión y enfrentará una deportación inmediata, tras declararse culpable de abusar físicamente de su hija de dos años en una localidad de Miami-Dade.

El hombre, identificado como Andrei Sevastianov, de 37 años, alegó que la agresión fue una reacción a una rabieta de la menor.

El hecho captado por cámaras de vigilancia fue evidencia suficiente para la policía de la brutalidad del ataque ocurrido en un condominio de Sunny Isles Beach el 20 de mayo.

Agresión captada en cámara

La investigación se inició en respuesta a una llamada anónima que alertó a la policía de Sunny Isles Beach sobre un posible caso de maltrato infantil en el condominio La Perla.

La persona que denunció el caso sugirió a las autoridades revisar los videos de seguridad del edificio. Los investigadores actuaron y las imágenes revelaron una secuencia de violencia explícita, según las pesquisas.

En el área de la piscina, Sevastianov supuestamente envolvió el cuello de su hija con una toalla y apretó con fuerza. Posteriormente, la tomó por el cabello y golpeó su cabeza contra su hombro.

Andrei Sevastianov ruso maltrato hija 2

Las autoridades afirmaron que la agresión continuó en el vestíbulo, donde dejó caer a la niña desde la altura de su pecho, la golpeó con la rodilla y la pateó en la cabeza una vez que estuvo en el suelo.

Finalmente, arrastró por el cabello a la menor hacia el ascensor, de acuerdo con la policía.

Proceso judicial y condena

Durante su arresto, Sevastianov se resistió. En su primera comparecencia ante la corte, a través de un intérprete, explicó que tanto él como su hija se encontraban en el país en plan de turismo.

Inicialmente, el turista ruso enfrentó múltiples cargos por abuso infantil agravado y resistencia a la autoridad. Sin embargo, el pasado viernes cambió su declaración a culpable.

El juez lo sentenció a 90 días de cárcel en el condado de Miami-Dade, con crédito por el tiempo ya cumplido. La condena también incluye dos años de control comunitario, equivalentes a un arresto domiciliario, y cinco años de libertad condicional.

Deportación y consecuencias futuras

Como resultado de su declaración de culpabilidad, Sevastianov será deportado a Rusia de manera inmediata, de acuerdo con el fallo judicial.

Su estatus de delincuente convicto le generará un historial judicial permanente y limitará sus derechos legales en Estados Unidos.

Además, la sentencia le impone la obligación de completar programas de manejo de la ira y crianza.

