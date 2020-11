Preocupa aumento paulatino de nuevos contagios en Florida

Incluso el país reporta un preocupante aumento de nuevos casos, que incluso rebasó los reportes anteriores, con más de 100.000 nuevos casos en 24 horas.

El Gobierno de Florida no ha emitido una declaración precisa sobre el incremento de casos, pero la alcaldía de Miami-Dade reconoció la probabilidad de un aumento sustancial de casos.

“Reconocemos que no es fácil hacerle frente a una pandemia de este tipo, que contagia fácilmente, sin afectar la economía”, sostuvo el doctor Javier Santos, especialista en enfermedades respiratorias.

“Creo que podemos atacar el contagio, mientras no tengamos una buena vacuna, con medidas precisas que debemos cumplir todos. Pero lo que no podemos hacer es establecer reglas y no hacerlas cumplir”, detalló.

De hecho, Miami-Dade, a diferencia del resto de Florida, mantiene normas vigentes a cumplir:

Uso de mascarillas y distancia física de seis pies entre personas en todos los locales comerciales

Se mantiene el límite de uso de capacidad a 50% para restaurantes, cafeterías y otros locales comerciales

Mascarillas deben ser usadas en lugares públicos

Restaurantes pueden hacer uso del 100 % del aforo si poseen espacio para cumplir la distancia física de seis pies

Los bares pueden funcionar a 50 % de capacidad, mientras los clientes sean colocados a seis pies de distancia entre ellos

En los clubes será necesario el uso de mascarilla en la pista de baile.

Cines y teatros pueden operar a mitad del aforo.

Toque de queda está vigente de la medianoche a las a 6 a.m. para evitar la conglomeración de personas y fiestas

Cifras

En el caso de Florida, de 2.725 nuevos casos reportados el 13 de octubre, el estado informó el 5 de noviembre 6.257 nuevos contagios, luego de reportar aumentos sistemáticos en días anteriores.

De hecho, la tasa de positividad, que tiene en cuenta la cantidad de pruebas y resultados positivos, denota un ligero aumento en Florida, de 5.5% a 6.3%, aunque se mantiene por debajo del 10% que reclama el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), alrededor de 4.55%, según el informe estatal.

También en Miami-Dade, el condado más afectado por la pandemia en Florida, los casos reportados han aumentado de 440 el 13 de octubre a 1.396 nuevos casos el 5 de noviembre.

En el apartado de tasa de positividad, Miami-Dade denota un aumento mayor, de 4.51% a 6.85%, aunque aún por debajo del 10% recomendado.

Otro factor que las autoridades tienen en cuenta es la cifra de hospitalización, y ahí las admisiones han aumentado de 2.135 a 2.528 pacientes admitidos, lo que significa un aumento de 16% en las últimas tres semanas.

Algo similar ha sucedido en Miami-Dade, de 347 hospitalizaciones el 13 de octubre a 437 admisiones, un aumento sustancial del 22%, incluyendo quienes se debaten entre la vida y la muerte en la Unidades de Cuidado Intensivo, según el reporte diario condal.

Tanto Broward, como Palm Beach y Monroe, donde se encuentran Los Cayos, reportan ligeros incrementos en todos estos apartados.