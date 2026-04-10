Arrestan en Miami-Dade a administradora de HOA acusada de $20 mil en fraude y sobornos

MIAMI.– Una administradora de asociación comunitaria del condado de Miami-Dade fue arrestada este 9 de abril acusada de fraude y sobornos , tras una investigación de la Oficina del Sheriff que reveló un presunto esquema de pagos ilegales por más de 20,000 dólares vinculados a contratos de un condominio, según informaron las autoridades policiales.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade anunció el arresto de Maria del Carmen Alvarez-Concepcion, de 57 años, quien se desempeñaba como administradora (Community Association Manager) en el condominio Greynolds Park Club, ubicado en 17890 W. Dixie Highway.

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La detenida enfrenta cargos por solicitud y aceptación de sobornos, fraude organizado por más de 20.000 dólares y gran hurto en segundo grado, de acuerdo con la declaración jurada del arresto .

La detención se produjo este jueves, cuando detectives de la unidad de fraude inmobiliario ubicaron administradora Álvarez-Concepción en el estacionamiento de la comunidad y la pusieron bajo custodia.

Cómo operaba el esquema de fraude en el condominio

De acuerdo con la investigación policial, entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la administradora habría solicitado y recibido pagos ilegales de un proveedor contratado. El testigo principal indicó que entregó aproximadamente 20.910 dólares en efectivo y transferencias vía Zelle, montos que no fueron autorizados por la junta del condominio y que se ocultaron deliberadamente, según la información policial.

Falta de transparencia y control de contratos

Las autoridades también documentaron múltiples irregularidades cometidas por la acusada como, mantener un control exclusivo de contratos multimillonarios, falta de transparencia financiera, registros desaparecidos y excluir a miembros de la junta en decisiones clave.

El informe policial además sostiene que la acusada tenía una responsabilidad fiduciaria de velar por el uso correcto de los fondos de la asociación, la cual habría incumplido de manera sistemática.

Combatir el fraude

En este contexto, la sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, subrayó la gravedad del caso y el compromiso para perseguir este tipo de delitos al señalar:

“Este arresto refleja nuestro compromiso de proteger a los residentes y responsabilizar a quienes abusan de posiciones de confianza, y continuaremos combatiendo agresivamente el fraude en asociaciones en nuestra comunidad”.

Por su parte, el representante estatal Juan Carlos Porras reaccionó al arresto destacando la importancia de combatir la corrupción en las asociaciones de propietarios (HOA).

“La Oficina del Sheriff de Miami-Dade acaba de arrestar a una administradora de asociaciones comunitarias por exigir sobornos ilegales a proveedores. Este es exactamente el tipo de corrupción que perjudica a los residentes. Gran trabajo de la sheriff Rosie. Cero tolerancia para estos delitos en nuestra comunidad”.

Porras, quien representa el Distrito 119 en Tallahassee, ha impulsado iniciativas legislativas enfocadas en mayor transparencia y controles contra el fraude en asociaciones de propietarios, un problema recurrente en el sur de Florida.

Cómo se construyó el caso

La investigación comenzó el pasado 12 de febrero de 2026, cuando un miembro de la junta del condominio reportó irregularidades en el manejo de fondos.

Posteriormente, un proveedor corroboró los hechos en una declaración jurada grabada, lo que permitió a los detectives reunir evidencia financiera, testimonios y registros de pagos que sustentaron los cargos.

Además, tras ser informada de sus derechos, la acusada admitió haber aceptado pagos ilegales en el ejercicio de sus funciones, según el documento oficial .

Traslado y situación judicial de la acusada

Tras su arresto, Alvarez-Concepcion fue trasladada al correccional Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK) para su procesamiento.

El informe policial no detalla inicialmente el monto de fianza, por lo que su situación quedará sujeta a las decisiones judiciales en la etapa preliminar del caso.

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