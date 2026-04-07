Miami-Dade activa "Luz Verde": ventana para saldar multas y recuperar licencias sin recargos

El programa suprime recargos en cuentas en colección y permite, en promedio, reducir cerca de un 30% del monto en los casos elegibles.

MIAMI . - En un contexto donde una licencia suspendida puede convertirse en una barrera directa al empleo y a la movilidad diaria, el condado de Miami-Dade vuelve a abrir una vía de alivio para miles de conductores. La operación “Green Light”, conocida como “Luz Verde” , arrancó este lunes con el objetivo de facilitar el pago de multas atrasadas y permitir la restitución de licencias de conducir en casos elegibles.

El programa, impulsado por la oficina del secretario del Tribunal y Contralor del condado, Juan Fernández-Barquín , se extenderá hasta el 1 9 de abril de 2026 y habilita un esquema de pagos sin costos adicionales, tanto en línea como por teléfono o de forma presencial. La medida forma parte de una estrategia estatal que busca reducir el número de licencias suspendidas por deudas acumuladas.

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Más allá de un trámite administrativo, la iniciativa apunta a romper un patrón recurrente: conductores que, al no poder saldar multas o cumplir con citaciones, pierden su licencia y, con ello, limitan su capacidad para trabajar, sostener a sus familias o cumplir nuevas obligaciones financieras. “Operation Green Light brinda a las personas una oportunidad real de romper ese ciclo”, subrayó Fernández-Barquín.

El impacto de estas suspensiones no es menor. En muchos casos, se originan por multas de tránsito impagas, ausencias a citaciones judiciales o acumulación de puntos en el historial de manejo. A partir de ahí, la deuda crece con recargos y envíos a agencias de cobro, lo que dificulta aún más la regularización.

Suspensión de licencias de conducir por multas Las multas podrían afectar el presupuesto familar CORTESÍA/cdn.pyramidconsulting.es

Durante este período, el programa elimina cargos adicionales en cuentas enviadas a colección y ofrece, en promedio, un ahorro cercano al 30% en casos que califican. La meta es doble: aliviar la carga económica de los residentes y, al mismo tiempo, reintegrarlos al sistema con licencias válidas.

Desde el ámbito local, autoridades también han insistido en el alcance social de la medida. La alcaldesa de la ciudad de Miami, Eileen Higgins, enfatizó que recuperar una licencia no solo implica volver a conducir, sino también restablecer acceso a oportunidades laborales y servicios esenciales.

Los residentes pueden saldar obligaciones relacionadas con citaciones de tránsito, infracciones de estacionamiento y algunos casos penales. Para ello, el sistema dispone de atención continua y múltiples canales de pago.

CLAVES PARA APROVECHAR “LUZ VERDE”

Fechas del programa:

Del 6 al 19 de abril

Qué puedes pagar:

• Multas de tránsito

• Infracciones de estacionamiento

• Algunos casos penales

Beneficios:

• Eliminación de recargos en cuentas en colección

• Ahorro promedio de hasta 30% en casos elegibles

• Posibilidad de evitar o revertir la suspensión de la licencia

Cómo pagar:

• En línea: www.payflclerk.com

• Por teléfono

• En persona en sedes del condado

Líneas de atención (24/7):

• Tráfico: 305-275-1111

• Estacionamiento: 305-275-1133

• Asuntos penales: 786-971-2746