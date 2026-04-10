Miami-Dade invita a la comunidad a participar en gran evento Baynanza 2026

MIAMI.– Autoridades de Miami-Dade invita a la comunidad a participar este sábado 11 de abril en Baynanza 2026, la mayor jornada de limpieza de la Bahía de Biscayne, que espera reunir a más de 5.000 voluntarios en 33 sitios del condado para proteger un ecosistema clave del sur de Florida.

Baynanza, organizada por el Departamento de Gestión de Recursos Ambientales (DERM), celebra su 44.ª edición como el evento comunitario de limpieza más importante del sur de Florida. Una iniciativa que busca preservar la Bahía de Biscayne y otras vías fluviales mediante la participación ciudadana.

CORAZÓN AZUL DEL CONDADO Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

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Por primera vez, los 33 puntos de limpieza estarán distribuidos en los 13 distritos de Miami-Dade, ampliando su alcance y reforzando el compromiso ambiental en toda la región.

Dónde y cuándo será Baynanza 2026 en Miami-Dade

El evento principal, conocido como el “VIP Site”, tendrá lugar en Haulover Beach Park, ubicado en 10800 Collins Ave., Miami Beach este sábado 11 de abril de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Otros sitios destacados por distrito y autoridades presentes

A diferencia de otros años, Baynanza 2026 tendrá lugar en diferentes lugares del condado. Varios comisionados del condado encabezarán las actividades en sus respectivos distritos:

Distrito 2: Little River Park, con la comisionada Marleine Bastien

Distrito 5: E.G. Sewell Park, con la comisionada Vicki L. Lopez

Distrito 6: A.D. Barnes Park, con la comisionada Natalie Milian Orbis

Distrito 8: Black Point Marina, con la comisionada Danielle Cohen Higgins

Distrito 12: Central West Basin Linear Park, con el comisionado Juan Carlos “JC” Bermudez

Estas participaciones forman parte del esfuerzo coordinado para cubrir todo el condado y fomentar la implicación directa de los líderes locales.

Además se espera la presencia de destacadas figuras del ámbito político y ambiental, entre ellas, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, la comisionada Micky Steinberg (Distrito 4), el senador y comisionado René García (Distrito 13) y Loren Parra, directora del DERM.

Junto a ellos, participarán patrocinadores, organizaciones comunitarias y miles de voluntarios comprometidos con el medio ambiente.

Impacto ambiental y participación comunitaria en Baynanza

Baynanza se ha consolidado como una de las iniciativas ambientales más relevantes del sur de Florida. Cada año, miles de voluntarios recolectan desechos en costas y parques, contribuyendo a la protección de la vida marina y la calidad del agua en la Bahía de Biscayne.

El evento también impulsa la educación ambiental y fortalece la conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales del condado.

Cómo participar en la limpieza de Biscayne Bay

Los residentes interesados en sumarse pueden consultar los sitios de limpieza disponibles a través del portal oficial del condado de Miami-Dade.

La jornada está abierta a voluntarios de todas las edades, convirtiéndose en una oportunidad ideal para que familias, estudiantes y organizaciones contribuyan al cuidado del entorno.

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