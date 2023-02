Propuesta de ley "aliviaría requisito de inspección" en condominios

Durante la reunión del Comité de Industrias Reguladas del Senado, la senadora Shevrin Jones, demócrata de Miami Gardens, cuyo distrito incluye a Surfside, preguntó qué podría facilitar la propuesta de ley para "brindar alivio" a los propietarios de condominios, que ahora tienen que pagar más para cumplir con las regulaciones de seguridad.

"No puedo decir que no hay un propietario en el estado de Florida que no verá un aumento”, comentó la patrocinadora del proyecto de ley Jennifer Bradley, republicana de Fleming Island.

En efecto, el Comité de Industrias Reguladas votó por unanimidad para dar luz verde al proyecto de ley, que, por ejemplo, haría cambios en ciertos reglamentos para edificios cercanos a la costa.

Según la ley adoptada el año pasado, se requieren inspecciones para los edificios de 30 años, o 25 años si se encuentran dentro de las tres millas de la costa. Después, los edificios tienen que pasar por el proceso cada 10 años.

El nuevo proyecto de ley aliviaría un poco esa carga y permitiría que los edificios dentro de las tres millas de la costa sean inspeccionados a los 30 años. O sea, el requisito aumentaría cinco años.

Además, la propuesta permitiría a gobiernos locales establecer inspecciones a 25 años según las "circunstancias locales, incluidas las condiciones ambientales, como la proximidad al agua salada".

Además, la norma, si es aprobada, permitiría expandir el plazo de inspección si el edificio inició contrato con arquitectos o ingenieros, pero las inspecciones no pueden terminarse a tiempo.

Un tema clave en la ley del año pasado (SB 4-D) se ocupó de que las asociaciones de condominios tuvieran reservas financieras adecuadas para hacer las reparaciones necesarias a los edificios. En parte, la ley requiere lo que se conoce como estudios de "reserva de integridad estructural" para ayudar a determinar cuánto dinero debe reservarse.

Muchas asociaciones de condominios alegan que no tienen suficientes reservas de dinero y resulta difícil, sino imposible, aumentar las cuotas mensuales de mantenimiento o exigir el pago de una suma adicional, como el caso de Palm Bay Yacht Club, en Miami, donde los dueños de viviendas deben pagar 175.000 dólares para sumar los 46 millones que pide la asociación.