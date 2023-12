Puerto de Miami establece nuevo récord al superar los 7 millones de pasajeros

"Felicitaciones a todo el equipo de PortMiami y a sus socios por el año de cruceros más activo de su historia", dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “PortMiami continúa impulsando nuestra economía, creando oportunidades para residentes y empresas en todo nuestro condado. El puerto es un líder de la industria, preparado para el futuro y comprometido con un crecimiento innovador, eficiente y sostenible”.

En cuanto a la carga, el puerto registró 1.098.322 unidades equivalentes a veinte pies (TEU), superando la marca del millón de TEU por noveno año fiscal consecutivo.

Entre las nuevas navieras que comenzaron a navegar desde PortMiami se encuentran el Oceania Vista, Carnival Cruise Line Costa Venezia, Scenic Eclipse II, Crystal Cruises Serenity, MSC Cruceros Explora I, Norwegian Cruise Line Norwegian VIVA, y Regent Seven Seas Grandeur. En enero de 2024 zarpará del puerto el Icon of the Seas de Royal Caribbean Group, el crucero más grande del mundo.

Desde la pandemia, el puerto abrió tres nuevas terminales de cruceros: la Terminal de Cruceros B de Norwegian Cruise Line, conocida como La Perla de Miami; la Terminal de Cruceros F de Carnival Corporation; y la Terminal V de Cruceros de Virgin Voyages. Actualmente en construcción se encuentran las terminales AA/AAA de MSC Cruceros, que se inaugurarán en 2024.

Recientemente, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó la nueva Terminal de Cruceros G de Royal Caribbean Group, que se espera comience a funcionar a finales de 2027.

En este contexto, PortMiami está construyendo una instalación de generación de energía costera en asociación con Carnival Corporation, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean Group, Virgin Voyages y Florida Power & Light Company. Una vez finalizada la obra en 2024, este sistema proporcionará energía desde tierra suficiente para abastecer a tres barcos simultáneamente, lo que permitirá a los cruceros apagar sus motores mientras estén atracados y reducir sus emisiones al medio ambiente, incluidas las acústicas.

