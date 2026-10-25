Rafael A. Villalobos: "Vamos a perder maestros" si no se renueva el referendo

Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.

MIAMI. - “Son maestros que ya saben cómo hacer su trabajo, quieren y aman su profesión”, dijo Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, quien advirtió, la pérdida de la financiación del referendo podría empujar a educadores experimentados a abandonar la comunidad donde enseñan porque no pueden sostenerse con los ingresos actuales.

“Pero si no puedes vivir con lo que tú amas, tienes que, entonces, hacer otra cosa”, sostuvo en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

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“Vamos a perder maestros, porque no van a poder vivir aquí en Miami”, afirmó sobre el riesgo de que los votantes rechacen la renovación el próximo 3 de noviembre.

La conversación también abordó la supervisión del dinero, la seguridad escolar, los resultados académicos, la disminución de estudiantes y sus primeras decisiones sobre los planteles y la estructura administrativa.

Salarios, costo de vida

Para el salario base promedio y su suplemento, precisó: “Ahora mismo el promedio de un maestro es 57.800 dólares. Con el referendo, el suplemento del referendo, estás hablando de más de 70.000 dólares. Es algo muy grande, algo que ya las personas aquí se han acostumbrado también”.

En su diagnóstico, el ingreso base “no es suficiente para vivir” en Miami. Al comparar la situación con Nueva York, mencionó que allí los docentes reciben salarios base superiores a los 70.000 dólares. También hizo referencia a comparaciones que, según su planteamiento, sitúan el costo de vida local por encima del de aquella ciudad.

“Nosotros tenemos que pasar el referendo para llegar ahí”.

Reconoció los ajustes estatales, pero los consideró insuficientes.

“Aunque el estado nos ha dado incremento poco a poco para ayudar a los maestros, no tenemos la habilidad de llegar a ese salario donde deben de estar. Y eso pasa en el estado completo, porque Broward County, Palm Beach County y muchos condados están haciendo lo mismo con el referendo, para que los maestros puedan tener un salario más apropiado con el costo de vida que tenemos aquí”.

La financiación por estudiante representa otra limitación en su análisis.

“Debemos estar en más de 12.000 dólares por estudiante y estamos en 9.600 dólares por estudiante. Estamos muy bajos comparados a la inflación. Eso es parte de lo que contribuye a que nosotros no podamos llegar a la meta de pagarles a los maestros sin el referendo. Es muy importante”.

Su preocupación también abarca las consecuencias para los barrios donde residen esos profesionales.

“Ese impacto no solamente es para el distrito escolar, pero también ese impacto es para nuestras comunidades, porque si los maestros no pueden estar aquí, se van a mudar. Y si se van a mudar, ese es otro impacto que nuestra comunidad va a tener que sobrevivir también”.

Renovación y su costo

La iniciativa Secure Our Future fue aprobada por los votantes en 2018 y renovada en 2022. La propuesta de 2026 mantendría la tasa vigente de un dólar por cada 1.000 dólares de valor imponible de la propiedad durante otros cuatro años, del 1 de julio de 2027 al 30 de junio de 2031. Los recursos abarcan las escuelas públicas del condado, incluidas las charter.

“No es algo nuevo, es algo que se va a renovar”, insistió Villalobos.

En su respuesta sobre el bolsillo del contribuyente, presentó la aportación como la continuidad de un pago que ya figura en los impuestos anuales.

Para una vivienda valorada en 375.000 dólares, estimó unos 349 dólares al año y una diferencia anual de aproximadamente 11 dólares respecto a hace cuatro años. El pago concreto depende del valor sujeto al impuesto y de las exenciones aplicables.

“Es una inversión pequeña que sigue dando resultados”.

Al hablar del gravamen sobre la propiedad, su valoración fue que “no ha subido, ha bajado”.

“Lo más importante, estar seguros de que nuestros maestros puedan vivir aquí”.

En la boleta oficial, la opción “Sí” a la renovación corresponde al número 268 y la opción “No”, al 269.

El destino del dinero y la seguridad

Villalobos puntualizó cómo se distribuyen los recursos del referendo:

“El 88 por ciento del dinero que sale del referendo va directamente a maestros y a esas personas que están dando instrucción. Ahora, el 12 por ciento va a seguridad. La seguridad es el policía y la seguridad de la escuela”.

Para comprobar su uso, remitió al comité asesor ciudadano establecido desde 2018.

“Es quien mira el dinero que entra, que son casi 569 millones de dólares”.

Las familias pueden consultar la información sobre el referendo y el seguimiento de sus fondos en el portal Secure Our Future del distrito.

Para el superintendente, la protección escolar forma parte de las condiciones necesarias para aprender.

“Si los estudiantes no se sienten seguros, los padres no se sienten seguros, los maestros no se sienten seguros, puede ser un problema, obviamente”.

Describió un departamento de aproximadamente 500 policías certificados por el estado, con un agente asignado a cada escuela, y más de 18.000 cámaras de vigilancia en los planteles. Sobre esas cámaras, aseguró que están “constantemente mirando y monitoreando”.

“Esa es la receta perfecta”.

Ante un posible rechazo en las urnas, incluyó entre los riesgos una reducción de los recursos disponibles para los programas y los centros educativos.

“Puede haber menos dinero en las escuelas. Eso no es lo que queremos”.

La inversión regresa

Entre los resultados que destacó figuran siete años consecutivos con la calificación “A”, programas magnet de enseñanza especializada, alternativas de elección escolar y certificaciones profesionales.

La graduación supera el 95 % en las escuelas administradas por el distrito. El informe oficial del curso 2024-2025 sitúa en el 93,1 % el resultado conjunto de las escuelas públicas de Miami-Dade al incluir las charter.

En su visión, las certificaciones y la formación académica abren caminos hacia el trabajo y la universidad.

“Para que nuestros estudiantes puedan salir de nuestras escuelas y puedan obtener trabajos que necesitan hoy en día, o ir a las universidades y a los colleges, y ejercer los mejores grados y salir adelante como líderes en nuestras comunidades”.

Vinculó esos logros con las inversiones respaldadas por los votantes.

“La comunidad y esos votantes sabían que era una cosa importante, que una comunidad, una sociedad que educa a sus hijos va a recibir esa inversión para atrás, y lo han recibido”.

Relacionó ese respaldo con el crecimiento de Miami, la llegada de negocios y el interés por vivir, trabajar y visitar la región.

“Eso no pasó de un día para otro. Estamos hablando de 140 años de Miami-Dade County Public Schools, y todas las personas que siguen graduándose de Miami-Dade County Public Schools siguen siendo contribuyentes a esta sociedad, a estas comunidades”.

Según su argumento, el beneficio alcanza a todos, incluso a quienes no tienen hijos estudiando en el sistema escolar.

“Cualquier persona de nuestra comunidad se va a poner en contacto de alguna forma, de alguna manera, con una persona que se graduó de Miami-Dade County Public Schools”.

“Puede ser un médico, puede ser un policía, puede ser un maestro, puede ser un arquitecto, puede ser un ingeniero, puede ser una persona que abrió su propio negocio”, enumeró.

“Una multitud de personas que están bien educadas, que han salido con metas sumamente altas para seguir creciendo nuestras comunidades y nuestra sociedad”.

“Es algo bueno, es algo necesario, es algo sumamente importante, no solamente para nuestros estudiantes, pero para nuestras comunidades, porque estamos invirtiendo en humanos”.

En su balance, la oferta del distrito incluye programas sin equivalente en el país y un desempeño académico superior al de los demás sistemas escolares de Florida. Su propósito es conservar la calificación “A” y seguir superando las metas estatales.

Caída de matrícula

La disminución de alumnos es otra de sus urgencias: parte de la financiación depende del número de estudiantes.

“Tenemos menos estudiantes, y esos menos estudiantes también contribuyen a menos dinero”.

Entre las causas de ese descenso, identificó los cambios migratorios y la reducción de nacimientos.

“Nuestros jóvenes no están teniendo hijos como tenían antes nuestros padres. Yo tengo cuatro. Hoy, si tienen uno, demasiado; a veces no tienen ninguno”.

“Hablamos a veces de que hay competencia con charter schools, pero charter schools, por primera vez, están perdiendo estudiantes también”.

Respecto a los alumnos procedentes de otros países, comparó una incorporación de alrededor de 21.000 en un periodo anterior con unos 1.800 en la actualidad. No especificó los periodos exactos de ambas cifras, pero situó la caída desde 2023 y la calificó de “increíble”.

La menor matrícula obliga, en su planteamiento, a revisar las oportunidades educativas de quienes asisten a centros con muchos menos alumnos de los que pueden recibir.

Oportunidades distintas

Para ilustrar esa situación, planteó el ejemplo de una comunidad con cuatro escuelas, cada una con capacidad para 1.000 alumnos, pero con apenas 200 inscritos. Contrastó su oferta con la de planteles que ocupan el 60 % o el 70 % de su capacidad.

“Esas escuelas tienen un maestro de educación física todos los días, tienen un maestro de español todos los días, tienen un maestro de música todos los días, tienen un maestro de arte todos los días”.

En los centros con menos alumnos, esas materias pueden ofrecerse uno, dos o tres días a la semana.

“Las otras escuelas que tienen 200 estudiantes para una capacidad de 1.000 no tienen eso todos los días”.

“Yo, como superintendente, no veo eso correcto”.

Su objetivo es que los alumnos tengan un acceso comparable a programas y oportunidades. Para avanzar, propuso más diálogo con las familias.

“Vamos a abrir mucha más comunicación con ellos también para explicarles cuáles son las escuelas que están en esta situación. Queremos recibir información de ellos también para que nos expliquen si tienen ideas, propuestas”.

Cierres escolares

El análisis de esas diferencias está ligado a su decisión de frenar los planes de cierre o consolidación en su primer día de gestión.

“Yo paré el primer día del trabajo del superintendente las escuelas que iban a cerrar o consolidar, porque quería tener mejor idea de lo que estaba pasando y quería tener un plan de acción mejor”.

Para las escuelas receptoras, quiere más programas, instalaciones preparadas y ambientes acogedores para los niños y sus familias.

“Queremos estar seguros de que todo eso lo hemos analizado también, y que eso va a ser algo que va a ser importante para nuestros estudiantes y para nuestra familia”.

La evaluación debe considerar qué oportunidades recibirían los alumnos al trasladarse a otro centro.

Los ajustes también llegan a la oficina central

Al preguntarle por las nuevas medidas y por cuándo las familias podrán ver resultados, respondió:

“Ya hemos empezado. Yo tengo un plan de 100 días”.

La reorganización y consolidación de puestos, incluidas plazas vacantes, comenzó durante el segundo día de su gestión.

“Ahorré 1,6 millones de dólares. Tenemos que consolidar también la oficina central. Lo estamos haciendo a la misma vez”.

Esa fue una primera fase. Ahora avanza en otra etapa de revisión administrativa, financiera y escolar.

“Tenemos que seguir alimentando esos programas. Y la única manera de alimentar esos programas es que nos estabilicemos también financieramente. Es sumamente importante. Especialmente que, si no tenemos los estudiantes, estamos perdiendo esos fondos, y esos fondos tenemos que recuperarlos”.

“Tenemos que estar fiscalmente más sabios que nunca. Tenemos que hacer estas cosas, porque si no las hacemos, no podemos llegar ahí”.

No fijó una fecha única para completar las medidas.

“Estamos mirando todo eso y estamos ejecutando lo más rápido posible”.

A largo plazo, aspira a equilibrar las finanzas y generar recursos excedentes.

“Si estamos haciendo todo esto y llegamos a un nivel donde tenemos niveladas todas nuestras finanzas y tenemos más dinero, entonces podemos mirar cómo pagarles más a los maestros sin un referendo, cómo pagarles más a nuestros empleados sin un referendo. Poder hacer estas cosas, pero tenemos que llegar a ese punto”.

Estudiantes primero

En su reflexión sobre cómo quisiera ser recordado, colocó a los alumnos en el centro de su respuesta.

“Yo quiero que ellos recuerden que yo puse los estudiantes primero, adelante de todo, y que, sabiendo que esos estudiantes que pusimos adelante iban a tener mejores familias, iban a crear mejores barrios, iban a crear mejores comunidades y iban a tener una sociedad mucho mejor”.

También aspira a contribuir a un país del que sus ciudadanos puedan sentirse orgullosos.

“Todo empieza con la educación, todo empieza con nuestros maestros, con nuestras escuelas”.

“Ellas son las esperanzas, los sueños de todos los niños que están ahí”.

Su propósito es convertir esas aspiraciones en realidades junto con las familias.

“Yo, junto con nuestras comunidades, nuestras familias, hemos sobrepasado todos los obstáculos, todas las cosas que pensaban las personas que no podíamos hacer, y lo vamos a hacer, porque nada es más importante que el futuro de nuestros hijos y el futuro de nosotros”.

La educación, para él, también reúne las responsabilidades de distintas generaciones.

“Nosotros vamos a seguir madurando, como digo yo, madurando en edad, pero ellos son los que van a ser los líderes de nuestras comunidades y nuestras sociedades”.

“Si lo hacemos bien”, concluyó, esa formación terminará beneficiando a todos.