jueves 15  de  octubre 2026
DESTINO 2026

Rafael A. Villalobos aborda el referendo escolar de Miami-Dade

Villalobos sostiene que el salario base de los maestros resulta insuficiente frente al costo de vida en Miami-Dade y que el suplemento del referendo es clave para retener a los educadores.

Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.

Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Con miras al referendo del próximo 3 de noviembre, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, sobre la importancia de esta consulta para los maestros, los estudiantes y sus familias.

Durante el encuentro, el funcionario abordó el papel de esta financiación en la compensación del personal docente y la seguridad escolar, dos asuntos que forman parte del debate previo a la votación.

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La supervisión de los recursos y la relación entre la inversión educativa y el bienestar de la comunidad también tuvieron espacio en la entrevista, centrada en cuestiones que afectan la vida cotidiana de las escuelas.

La conversación permitió conocer, además, la visión del superintendente sobre los retos del distrito y las prioridades de su gestión, con los estudiantes y la participación de las familias como ejes.

En la próxima edición impresa de este periódico, correspondiente al jueves 22 de octubre, publicaremos los detalles de esta entrevista, con las respuestas de Rafael A. Villalobos sobre el referendo y el futuro de las escuelas públicas de Miami-Dade.

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