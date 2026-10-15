Rafael A. Villalobos aborda el referendo escolar de Miami-Dade

MIAMI.- Con miras al referendo del próximo 3 de noviembre, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Rafael A. Villalobos, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, sobre la importancia de esta consulta para los maestros, los estudiantes y sus familias.

Durante el encuentro, el funcionario abordó el papel de esta financiación en la compensación del personal docente y la seguridad escolar, dos asuntos que forman parte del debate previo a la votación.

La supervisión de los recursos y la relación entre la inversión educativa y el bienestar de la comunidad también tuvieron espacio en la entrevista, centrada en cuestiones que afectan la vida cotidiana de las escuelas.

La conversación permitió conocer, además, la visión del superintendente sobre los retos del distrito y las prioridades de su gestión, con los estudiantes y la participación de las familias como ejes.

En la próxima edición impresa de este periódico, correspondiente al jueves 22 de octubre, publicaremos los detalles de esta entrevista, con las respuestas de Rafael A. Villalobos sobre el referendo y el futuro de las escuelas públicas de Miami-Dade.