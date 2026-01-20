miércoles 21  de  enero 2026
Renovar la registración del auto ahora es más rápido en Broward

El condado inauguró su primer quiosco de autoservicio dentro de un supermercado Sedano’s, ampliando el acceso a servicios públicos

El condado no descartó la posibilidad de ampliar esta red a otras ubicaciones, como parte de una estrategia para descentralizar los servicios y acercarlos aún más a las comunidades.

El condado no descartó la posibilidad de ampliar esta red a otras ubicaciones, como parte de una estrategia para descentralizar los servicios y acercarlos aún más a las comunidades. 

Por CARLOS ARMANDO CABRERA

PEMBROKE PINE.- Los residentes de Broward cuentan desde ahora con una nueva opción para realizar trámites vehiculares de forma rápida y sin cita previa. El condado puso en funcionamiento su primer quiosco de autoservicio para la renovación del registro de vehículos dentro de un supermercado, una iniciativa que busca acercar los servicios públicos a espacios de uso cotidiano.

El espacio fue inaugurado este martes en un Sedano’s ubicado en el 17171 de Pines Boulevard, en Pembroke Pines, y permite a los usuarios renovar e imprimir el registro de su vehículo en cuestión de minutos, sin necesidad de acudir a una oficina gubernamental, donde estos trámites suelen resultar más engorrosos.

La iniciativa es impulsada por la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Broward, que destacó el valor de “ofrecer servicios esenciales en lugares de alto flujo comunitario, con el objetivo de reducir tiempos de espera y facilitar el acceso a una población diversa y en constante crecimiento.”

Además las instancias municipales señalaron que este modelo responde a una visión de modernización de los servicios públicos, enfocada en la conveniencia del ciudadano y en la integración de soluciones tecnológicas que simplifiquen los trámites cotidianos.

Este es el primer supermercado Sedano’s en Broward que alberga un quiosco de este tipo y uno de los pocos establecimientos comerciales del condado que ofrece el servicio, el cual hasta ahora estaba disponible principalmente en algunas tiendas Publix.

El condado no descartó la posibilidad de ampliar esta red a otras ubicaciones, como parte de una estrategia para descentralizar los servicios y acercarlos aún más a las comunidades.

Además de modernizar el acceso a los servicios públicos, el proyecto busca promover una mayor responsabilidad ciudadana, facilitando que los conductores mantengan su documentación al día y contribuyan al orden y la seguridad vial en el condado.

