martes 2  de  diciembre 2025
DONACIONES A NECESITADOS

Repican las campanas de The Salvation Army en Walmart para ayudar a familias necesitadas de Florida

Campaña navideña The Salvation Army incluye donaciones y el aporte equivalente de Walmart hasta $1.5 millones, así como tradicionales programas Angel Tree y Red Kettle

Comienza la campaña navideña de ayuda en Walamart, Florida.&nbsp;

Comienza la campaña navideña de ayuda en Walamart, Florida. 

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.– Walmart y The Salvation Army anunciaron este 1 de diciembre una nueva edición de su campaña navideña conjunta para apoyar a miles de familias necesitadas en el sur de Florida, en cuyo marco, la cadena minorista se compromete a igualar las donaciones realizadas en línea para reforzar los programas comunitarios de la organización benéfica.

Un esfuerzo ampliado para esta Navidad

La colaboración entre Walmart y The Salvation Army, que supera cuatro décadas, incorpora este año dos mecanismos de donación con aporte equivalente para duplicar el impacto de los contribuyentes:

Lee además
Junta Directiva de Amigos For Kids en la gala benéfica 2024.
ALTRUISMO

Amigos Night regresa a Miami con gala solidaria en apoyo a niños y familias necesitadas
Vista aérea de Christmas Wonderland Miami. 
CELEBRACIÓN

Miami en modo Navidad: luces, sabor latino y magia en Christmas Wonderland
  • Holiday Meal Donation Match (hasta el 24 de diciembre).

    Los compradores en Walmart.com pueden añadir donaciones de $5, $15 o $25 al finalizar su compra para apoyar comidas festivas para familias necesitadas. Walmart igualará estas contribuciones hasta un máximo de 500.000 dólares.

2. Online Round-Up Match (del 2 al 24 de diciembre).

Tanto en compras en línea como en la aplicación móvil, los clientes pueden redondear al alza el total de su compra al dólar más cercano. Walmart aportará hasta 1 millón de dólares adicional en donaciones equivalentes para fortalecer la campaña Red Kettle.

Estas opciones permiten a los compradores duplicar su ayuda y beneficiar a más hogares afectados por dificultades económicas durante las fiestas.

Programas tradicionales: Angel Tree y Red Kettle

Angel Tree (15 de noviembre – 15 de diciembre)

En tiendas Walmart participantes, los clientes pueden seleccionar etiquetas de Angel Tree para comprar regalos destinados a niños locales en situación de necesidad, o contribuir mediante Walmart.com/AngelTree. The Salvation Army distribuye cada obsequio en las comunidades donde se recaudan, asegurando que cada menor reciba un regalo en Navidad.

Red Kettle Campaign (15 de noviembre – 24 de diciembre)

Las icónicas campanas regresan a las entradas de Walmart y Sam’s Club de todo el país. En el sur de Florida, participan establecimientos ubicados en 19501 NW 27th Ave y 17650 NW 2nd Ave, en Miami Gardens. Las donaciones pueden hacerse en efectivo o de manera digital para sostener programas que brindan alimento, refugio y asistencia durante todo el año.

Impacto sostenido en las comunidades

A nivel nacional, The Salvation Army ayudó a más de 28 millones de personas en 2024, ofreciendo servicios de alimentación, albergue, rehabilitación, respuesta a desastres, programas juveniles y apoyo espiritual desde más de 7.400 centros en Estados Unidos.

La organización destacó que la generosidad de los clientes de Walmart y Sam’s Club ha permitido durante décadas que los niños reciban regalos en la mañana de Navidad y que las familias compartan comidas calientes en momentos de necesidad.

Como dijo el poeta John Donne, cuando sientas el sonido de las campanas, no preguntes por quién doblan, doblan por ti, para que hagas un aporte a los necesitados estas navidades.

Para más información sobre los programas y cómo donar, visite SalvationArmyUSA.org.

Temas
Te puede interesar

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Paul Renner exige renuncia de dos congresistas federales

Cuándo arranca votación anticipada para segunda vuelta en Miami, Hialeah y Miami Beach

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
REDES SOCIALES

Arrestan a joven en Florida tras amenazar con un tiroteo escolar para obtener atención en TikTok

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras
Imagen referencial. 
ALARMA SANITARIA

Florida se verá impactada por crisis epidémica en Cuba, según experto

Jorge Javier Rodríguez Cabrera junto al nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado “El Cangrejo”, en una embarcación durante un viaje de placer.
INVESTIGACIÓN

Nieto de Raúl Castro utiliza Panamá como zona de operaciones para burlar embargo, revela investigación

Asilos son tramitados ante la Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés)   
Amenaza de deportaciones

Orden de pausar solicitudes de asilo desataría ola de demandas, advierte experta

Inmigrantes ilegales en Estados Unidos son deportados a Venezuela en uno de los 75 vuelos realizados hasta la fecha. 
INMIGRACIóN

Maduro reautoriza vuelos de deportación de inmigrantes venezolanos en EEUU