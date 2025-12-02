Repican las campanas de The Salvation Army en Walmart para ayudar a familias necesitadas de Florida

MIAMI.– Walmart y The Salvation Army anunciaron este 1 de diciembre una nueva edición de su campaña navideña conjunta para apoyar a miles de familias necesitadas en el sur de Florida , en cuyo marco, la cadena minorista se compromete a igualar las donaciones realizadas en línea para reforzar los programas comunitarios de la organización benéfica.

La colaboración entre Walmart y The Salvation Army, que supera cuatro décadas, incorpora este año dos mecanismos de donación con aporte equivalente para duplicar el impacto de los contribuyentes:

Holiday Meal Donation Match (hasta el 24 de diciembre). Los compradores en Walmart.com pueden añadir donaciones de $5, $15 o $25 al finalizar su compra para apoyar comidas festivas para familias necesitadas. Walmart igualará estas contribuciones hasta un máximo de 500.000 dólares.

2. Online Round-Up Match (del 2 al 24 de diciembre).

Tanto en compras en línea como en la aplicación móvil, los clientes pueden redondear al alza el total de su compra al dólar más cercano. Walmart aportará hasta 1 millón de dólares adicional en donaciones equivalentes para fortalecer la campaña Red Kettle.

Estas opciones permiten a los compradores duplicar su ayuda y beneficiar a más hogares afectados por dificultades económicas durante las fiestas.

Programas tradicionales: Angel Tree y Red Kettle

Angel Tree (15 de noviembre – 15 de diciembre)

En tiendas Walmart participantes, los clientes pueden seleccionar etiquetas de Angel Tree para comprar regalos destinados a niños locales en situación de necesidad, o contribuir mediante Walmart.com/AngelTree. The Salvation Army distribuye cada obsequio en las comunidades donde se recaudan, asegurando que cada menor reciba un regalo en Navidad.

Red Kettle Campaign (15 de noviembre – 24 de diciembre)

Las icónicas campanas regresan a las entradas de Walmart y Sam’s Club de todo el país. En el sur de Florida, participan establecimientos ubicados en 19501 NW 27th Ave y 17650 NW 2nd Ave, en Miami Gardens. Las donaciones pueden hacerse en efectivo o de manera digital para sostener programas que brindan alimento, refugio y asistencia durante todo el año.

Impacto sostenido en las comunidades

A nivel nacional, The Salvation Army ayudó a más de 28 millones de personas en 2024, ofreciendo servicios de alimentación, albergue, rehabilitación, respuesta a desastres, programas juveniles y apoyo espiritual desde más de 7.400 centros en Estados Unidos.

La organización destacó que la generosidad de los clientes de Walmart y Sam’s Club ha permitido durante décadas que los niños reciban regalos en la mañana de Navidad y que las familias compartan comidas calientes en momentos de necesidad.

Como dijo el poeta John Donne, cuando sientas el sonido de las campanas, no preguntes por quién doblan, doblan por ti, para que hagas un aporte a los necesitados estas navidades.

Para más información sobre los programas y cómo donar, visite SalvationArmyUSA.org.