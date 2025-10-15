Amigos Night regresa a Miami con gala solidaria en apoyo a niños y familias necesitadas

Miami — La emblemática gala benéfica Amigos Night vuelve este sábado 18 de octubre al Hangar at Regatta Harbour , en Coconut Grove , reuniendo a líderes, celebridades y miembros de la comunidad en una noche de entretenimiento y solidaridad.

Organizada por Amigos For Kids , una organización sin fines de lucro dedicada a la protección infantil y el fortalecimiento familiar en el sur de la Florida, la celebración tiene como objetivo recaudar fondos para programas que brindan tutoría, actividades extracurriculares y asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad.

En entrevista con Diario Las Américas, Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de la institución, ofreció detalles sobre el evento.

¿Cuál es el propósito central de la cita benéfica y cómo se utilizarán los fondos recaudados?

“Amigos Night es una celebración con propósito que recauda fondos para prevenir el maltrato infantil y fortalecer a las familias. Los recursos se destinan a programas gratuitos y bilingües que incluyen aprendizaje extraescolar y campamento de verano (con refuerzo de lectura), educación para padres (Triple P), estabilización familiar ante urgencias (alojamiento temporal, alimentos, referencias), y campañas comunitarias como Regreso a Clases, Mes de la Prevención del Maltrato Infantil y Toy Drive que cumple los deseos específicos de los niños durante la temporada navideña.”

En años anteriores, ¿qué resultados concretos han logrado gracias a este tipo de eventos dentro de la comunidad infantil que apoyan?

“Hemos mantenido gratuitos los cupos para niños de escuelas Title I, hemos mejorado la lectura de estudiantes con apoyo diferenciado. También hemos aumentado la participación en torneos de fútbol, exhibiciones de arte y presentaciones de danza, y elevado la satisfacción de familias en nuestras encuestas. En paralelo, pudimos responder con rapidez a crisis familiares (vivienda temporal, mobiliario básico, alimentos).”

¿Qué tipo de actividades, invitados o aliados especiales se esperan para esta edición?

"Será una noche ‘muy Miami’. Tendremos un pabellón culinario con la presencia de 25 restaurantes y caterings, barra abierta presentada por Bacardí, música en vivo con The Clique, Hora Loca y Parque de Dominó. Asistirán líderes cívicos, empresariales y de medios, aliados corporativos como Hard Rock, y múltiples patrocinadores que se reconocen en escena y en toda la experiencia.”

¿Cuáles son hoy las principales necesidades de la fundación y cómo contribuye este evento a cubrirlas?

“Las mayores necesidades son sostener al personal docente y de apoyo, financiar materiales y transporte, y ampliar cupos para atender la demanda creciente, especialmente en alfabetización. La recaudación de Amigos Night cubre la brecha entre el costo real del servicio y los subsidios públicos, asegurando continuidad y calidad durante el año.”

Más allá de asistir, ¿de qué forma puede la comunidad seguir colaborando con Amigos For Kids durante el año?

“Uniéndose como ‘Champions for Kids’ con una contribución mensual (ej. $34/mes), siendo voluntarios en campañas (Back to School, Toy Drive de deseos específicos), participando en colectas de insumos, asi como siguiendo y compartiendo nuestras historias en @amigosforkids.”

¿Hay alguna historia o caso que refleje el impacto humano del trabajo que realizan y que valga la pena destacar?

“Sí. Recientemente, una madre que había escapado una situación de violencia doméstica llegó con sus dos hijos sin muebles ni camas. Nuestro equipo y aliados proveyeron alojamiento temporal, luego camas, mesa y sillas para su nuevo hogar, además de apoyo emocional para el niño inscrito en nuestro programa. Ella nos dijo: ‘Son cosas materiales, pero sí importan; mis hijos por fin durmieron en camas y comimos en una mesa. Mi hijo dijo que por fin sentía que estaba en casa.’ Ese es el corazón de Amigos: seguridad, dignidad y futuro para cada familia.”

Con casi 35 años de trayectoria, Amigos For Kids se ha consolidado como un referente en la prevención del abuso infantil y el fortalecimiento familiar, ofreciendo programas educativos, actividades de verano y campañas comunitarias que benefician a miles de niños cada año en el territorio.

La gala contará con una alfombra roja para recibir a los asistentes y promete ser una combinación de entretenimiento, cultura y solidaridad, reafirmando que detrás de cada celebración hay un impacto real en la vida de muchos niños y sus familias.