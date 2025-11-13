Miami en modo Navidad: luces, sabor latino y magia en Christmas Wonderland

En Miami, la Navidad tiene su propio estilo: menos nieve, más sabor, y un espíritu festivo que baila al ritmo del Caribe. Aquí, el clima veraniego convive con villancicos, luces por todas partes y ese espíritu festivo que solo las familias latinas llevan en la sangre. Y en medio de esa mezcla única, Christmas Wonderland regresa a Tropical Park este 13 de noviembre, reafirmándose como una de las atracciones navideñas más grandes y esperadas por las familias del sur de la Florida.

Durante casi dos meses, y hasta el 4 de enero de 2026, este mágico parque temático transformará más de 14 acres de Tropical Park en un mundo de fantasía con seis zonas inmersivas, espectáculos, fuegos artificiales, más de 50 atracciones mecánicas y la oportunidad de reencontrarse con el espíritu de la Navidad, esa que une generaciones y culturas.

Un punto de encuentro

En una ciudad donde más del 70% de la población tiene raíces latinoamericanas, la Navidad no es solo una fecha: es una emoción colectiva. Constituye el reencuentro con las tradiciones de cada país, la Nochebuena, el lechón asado, los villancicos, el coquito, las luces, y Christmas Wonderland, evento que se ha convertido en el escenario perfecto para revivir las tradiciones con un toque miamense.

El evento, organizado por Loud And Live, busca celebrar la diversidad y el espíritu de comunidad que define al sur de la Florida. “Cada año, nuestro equipo trabaja para elevar la producción y traer nuevas experiencias que reflejen el espíritu de Miami”, expresó Tony Albelo, presidente de la compañía. “Nos enorgullece ver cómo familias de toda América Latina hacen de Christmas Wonderland una tradición”, agregó.

Christmas Wonderland Miami, Fl Eye in the Sky Ferris Wheel Christmas Wonderland Miami. Cortesía/Revolve Group

Un recorrido por seis mundos navideños

Desde el colorido HoliDade, inspirado en la cultura y los vecindarios del condado de Miami-Dade, hasta el nostálgico Town Square, el dulce universo de Sweet Street, el encantador Toy Town, el gélido Arctic Delight y el mágico Santa’s Village, cada zona invita a vivir una experiencia distinta y llena de emoción.

A lo largo del Tinsel Trail, un sendero iluminado con millones de luces sincronizadas, las familias pueden tomarse fotos, disfrutar de espectáculos y participar en el show “Light Up the Night”, que cada hora llena el parque de música y color.

Además, el evento introduce este año nuevas atracciones como Firework Fridays, fuegos artificiales todos los viernes a las 10 p.m., el Sleigh and Sway Spectacular con acrobacias aéreas, y la gran Noche Buena más grande del mundo, una celebración al estilo Miami que rinde tributo a las tradiciones culinarias y musicales de la región.

Con entrada general a partir de $29 para niños y $39 para adultos, el evento estará abierto todos los días, incluyendo Acción de Gracias, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, para que ninguna familia se quede sin vivir la magia.

Christmas Wonderland Miami abre sus puertas desde el 13 de noviembre al 4 de enero de 2026 en Tropical Park, ubicado en la 7900 SW 40th Street, Miami, FL 33155.

Para más información visite www.miamiwonderland.com

