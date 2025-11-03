lunes 3  de  noviembre 2025
ACCIDENTE

Reportan dos personas muertas tras un choque en el Turnpike

La tragedia ocurrió cuando un vehículo circulaba en dirección contraria a la altura de la calle Bird Road, en el suroeste de Miami.

Imagen de referencia de una escena policial en Miami.

Imagen de referencia de una escena policial en Miami.

ARCHIVO
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Miami. – La madrugada del domingo dejó una escena de horror en el Turnpike de Florida, cuando un conductor que avanzaba en sentido contrario provocó un choque frontal que cobró la vida de dos personas y dejó a otras dos gravemente heridas.

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), el impacto ocurrió en los carriles hacia el norte, cerca de la calle Bird Road, cuando un carro marca Honda de color azul invadió la vía y colisionó de frente con un automóvil Toyota plateado. Ambos conductores fallecieron en el lugar y aún no han sido identificados por las autoridades.

David Cajuso, de 33 años, falleció el martes a causo de un accidente de tránsito.
OBITUARIO

Policía de Miami Beach fallece en accidente de tránsito mientras cumplía con su servicio
Imágenes de la policía y varias ambulancias cerca de un colegio donde unos disparos dejaron varias personas muertas, incluido el presunto atacante, y otras gravemente heridas en un colegio de Graz, en el sureste de Austria, según el Ministerio del Interior, citado por la televisión pública.
ACCIDENTE

Estudiante de 11 años atropellada por una ambulancia cerca de su escuela en Miami

Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona, un segundo vehículo, un Toyota blanco, también circulando en sentido contrario, chocó contra los autos accidentados y una patrulla estacionada. El agente, que se encontraba fuera de la unidad en ese momento, no resultó herido.

Los dos ocupantes del Toyota blanco fueron trasladados en helicóptero al hospital HCA Florida Kendall, donde permanecen en estado crítico.

La FHP mantiene activa la investigación para determinar qué originó que el primer conductor circulara en dirección contraria, desatando esta tragedia, un hecho que volvió a dejar luto en una de las en una de las autopistas más transitadas del sur de Florida.

