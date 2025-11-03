lunes 3  de  noviembre 2025
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Cinco personas fueron detenidas esta semana, pero tres fueron liberadas el sábado y dos fueron acusadas y puestas en prisión preventiva

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- La fiscal de París, Laure Beccuau, afirmó el domingo que el espectacular robo en el Museo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta y precisó que dos de los sospechosos detenidos son una pareja con hijos.

Hace dos semanas, un comando de cuatro hombres ingresó a plena luz del día al museo parisino y, en cuestión de minutos, hurtó joyas de la corona francesa de un valor estimado de 102 millones de dólares, que siguen sin aparecer.

Lee además
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
SUCESOS

Dos nuevos imputados por robo al Louvre tras liberar 3 sospechosos
La corona de la emperatriz de Francia Eugénie de Montijo en exhibición en el museo del Louvre. 
CONTROVERSIA

Detienen a cinco sospechosos relacionados al robo en el Louvre

Beccuau declaró a la cadena France Info: "Los perfiles de los sospechosos detenidos no coinciden con los que generalmente se asocian con los niveles más altos de la delincuencia organizada". Sin embargo, recordó que hay perfiles poco conocidos en la delincuencia organizada que ascienden con bastante rapidez a delitos extremadamente graves.

El día del robo, dos asaltantes accedieron al Louvre mediante un montacargas instalado en la vía pública, forzaron con una sierra de disco las vitrinas que contenían las reliquias y escaparon en dos motocicletas conducidas por sus cómplices.

Las autoridades francesas anunciaron inicialmente el arresto de dos individuos, a los que inculparon y encarcelaron el pasado miércoles.

Otras cinco personas fueron detenidas esta semana en la región parisina, pero tres fueron liberadas el sábado y dos fueron acusadas y puestas en prisión preventiva. Se trata de un presunto asaltante, de 37 años, y su pareja, una mujer de 38 años, con la que tiene hijos, según indicó el domingo la fiscal.

"Negaron cualquier implicación", agregó Beccuau, precisando que el hombre no quiso declarar.

El sospechoso fue acusado de robo organizado y conspiración criminal, mientras que su pareja fue imputada de complicidad en robo organizado y conspiración criminal.

La mujer compareció llorando el sábado ante el tribunal de París y afirmó que temía por sus hijos y por ella.

Ambos fueron arrestados después de que se encontraron rastros de su ADN en el montacargas usado para el atraco.

Aunque las muestras de ADN del hombre son significativas, los investigadores temen que las de su pareja hayan sido transferidas a través del contacto con una persona u objeto, puntualizó la fiscal.

"Todo esto deberá ser investigado", sentenció.

Otros sospechosos

El imputado del sábado tiene antecedentes penales, con 11 condenas anteriores, la mayoría de ellas por hurto.

De hecho, estuvo implicado en otro asalto con uno de los individuos encarcelados el miércoles, subrayó la fiscal, por el que fueron condenados en 2015 en París.

Al menos uno de los autores del robo sigue prófugo, mientras que podría haber otros cómplices que usaron vehículos de relevo.

De momento, el botín, que incluye una diadema de perlas que perteneció a la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, sigue sin aparecer.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Hombres detenidos por robo en el Louvre reconocieron parcialmente los hechos

Vigilante del Louvre recuerda escuchar un gran ruido durante el robo

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ponen fin a su romance

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, sostuvo que la extradición de nueve nacionales vinculados con el narcotráfico a Estados Unidos envía el mensaje de que no tendrán refugio
DELITOS

Colombia extradita a EEUU a nueve nacionales acusados por narcotráfico y concierto para delinquir

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FLORIDA

Alcaldesa de Hialeah multada por reformar su casa sin permiso legal

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
MUSEOS

Una pareja con hijos entre sospechosos del robo al Louvre

Te puede interesar

Dos votantes ingresan al precinto electoral habilitado en la biblioteca de Shenandoah, en Miami.
ELECCIONES 2025

Cierra votación anticipada en ciudades de Miami-Dade, baja afluencia ensombrece comicios locales

Por DANIEL CASTROPÉ
Agentes del Departamento de Policía de Miami-Dade durante labores de patrullaje y servicio comunitario.
SUCESOS

Tiroteo en Cutler Bay deja herido a un adolescente de 14 años

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CAOS

Cuba: Mayarí sigue sin electricidad, agua ni conexión a internet tras paso de Melissa

La mayoría de las peticiones procedentes de América Latina se dirigieron a Estados Unidos, que concentró más de la mitad de las solicitudes de asilo registradas en los 38 países de la OCDE, según la organización.
MIGRACIÓN

Venezuela y Colombia encabezan las solicitudes de asilo en 2024, según la OCDE

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.
ANáLISIS/EEUU

Reserva Federal hace un 2do recorte de tasas, mientras sigue la parálisis presupuestaria