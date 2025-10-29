miércoles 29  de  octubre 2025
OBITUARIO

Policía de Miami Beach fallece en accidente de tránsito mientras cumplía con su servicio

El oficial David Cajuso, de 33 años, llevaba una década dedicado al servicio en esa institución

David Cajuso, de 33 años, falleció el martes a causo de un accidente de tránsito.

MIAMI BEACH POLICE DEPARTMENT
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Miami Beach— La comunidad de Miami Beach despide con profundo pesar al oficial motorizado David Cajuso, quien falleció este martes tras un accidente de tránsito ocurrido mientras cumplía con su deber.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11:30 a.m., cerca de la salida de la calle 138, al norte de la autopista interestatal I-75, informaron las autoridades.

Según el Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Cajuso sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia en helicóptero al centro de trauma del Jackson Memorial Hospital, donde perdió la vida horas después. A las puertas del hospital, decenas de oficiales de distintas agencias policiales y de bomberos se reunieron para rendirle homenaje en un emotivo gesto de respeto y hermandad.

Miembro del Departamento de Policía de Miami Beach (MBPD) por una década, Cajuso de 33 años de edad deja una huella profunda entre quienes compartieron con él la vocación de proteger y servir. Sus compañeros lo describen como un hombre íntegro, valiente y dedicado, siempre dispuesto a tender la mano con una sonrisa a los ciudadanos de la ciudad que amaba.

“Durante diez años, el oficial Cajuso sirvió fielmente a nuestra comunidad con coraje y una inquebrantable vocación de servicio”, expresó el Departamento de Policía de Miami Beach en un comunicado que refleja la conmoción que embarga a toda la institución.

A Cajuso le sobreviven su esposa, tres hijos y sus padres, además de su gran familia del MBPD, que promete honrar su memoria en cada patrullaje y en cada acto de servicio.

De acuerdo con la información oficial los arreglos funerarios se anunciarán en los próximos días. Mientras tanto, las banderas ondean a media asta y el silencio en la sede policial refleja el dolor de una familia en uniforme que hoy despide a uno de los suyos.

En el comunicado también se incluyó la frase:

“Fin del servicio: 28 de octubre de 2025.”

Una expresión que, según el propio cuerpo policial, “más que marcar un final, recuerda la huella imborrable que deja un servidor público que dio su vida cumpliendo con su deber.”

