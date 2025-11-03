El FBI arresta a dos personas sospechosas de planear ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

Miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI registran una casa en Dearborn, Michigan, el 31 de octubre de 2025.

MICHIGAN — Dos hombres fueron arrestados en el estado de Michigan, norte de Estados Unidos, por planear un ataque en nombre del grupo yihadista Estado Islámico ( EI ) durante el fin de semana de Halloween, según documentos judiciales conocidos este lunes.

El director del FBI , Kash Patel, anunció el viernes que la agencia había frustrado un "potencial ataque terrorista " en Michigan. Dijo que hubo múltiples arrestos, pero dio pocos detalles sobre el presunto complot.

La denuncia penal acusa a Mohmed Ali, Majed Mahmoud y otros conspiradores no identificados de planear un ataque en Ferndale, un suburbio de Detroit, en clubes y bares LGBT+.

Ali y Mahmoud, ambos ciudadanos estadounidenses, presuntamente compraron armas de fuego y municiones y visitaron un campo de tiro como parte de un plan para "cometer un delito federal de terrorismo", según la denuncia.

Mohmed Ali y Majed Mahmoud enfrentan cargos por “recibir y transferir, e intentar y conspirar para transferir, armas de fuego y municiones a sabiendas y teniendo motivos razonables para creer que las armas de fuego y las municiones se utilizarían para cometer un delito federal de terrorismo”.

FBI confisca armamento

En una redada de las autoridades el viernes en las residencias de Ali y Mahmoud en Dearborn, otro suburbio de Detroit, agentes del FBI confiscaron tres rifles tipo AR-15, dos escopetas, cuatro pistolas y más de 1.600 cartuchos de munición, indicó el documento judicial.

Además, en las cuentas de redes sociales de los dos hombres se encontraron numerosas referencias a "contenido extremista islámico y relacionado con el EI".

Varias referencias a "calabazas" en chats en línea y en conversaciones telefónicas llevaron al FBI a creer que el ataque estaba planeado para el fin de semana de Halloween, agregó la denuncia.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que los sospechosos tenían "un plan detallado para perpetrar un ataque en suelo estadounidense".

"Este complot fue detenido antes de que se perdieran vidas inocentes", agregó Bondi en X.

Bondi agradeció la labor de la policía federal (FBI) por frustrar este "importante plan terrorista vinculado con Estado Islámico". "Los sospechosos tenían fusiles AR-15, equipo táctico y un plan detallado para perpetrar un atentado en suelo estadounidense. Nuestros héroes americanos han evitado un atentado terrorista", remarcó.

La planificación

Los dos detenidos y otros tres cómplices habrían practicado en campos de tiro de la zona de Michigan y habían acudido con el coche a las zonas en las que habían planificado perpetrar ataques, señala el Departamento de Justicia en su comunicado.

"Utilizaban comunicaciones encriptadas por Internet y aplicaciones de redes sociales para compartir materiales extremistas y afines a Estado Islámico que animaban a perpetrar atentados similares a los que habían planificado", según la denuncia.

El FBI comenzó a investigar tras detectarse en aduanas, a su regreso a Estados Unidos, que uno de los sospechosos había realizado búsquedas en Google sobre Estado Islámico y tenía fotografías de uno de los sospechosos vestido con ropa militar y armas. Los dos detenidos participaron más tarde en una llamada grupal para "hablar de viajar al extranjero para unirse a Estado Islámico en Siria".

En esa llamada los sospechosos dijeron que se quedarían en Estados Unidos para hacer "lo mismo que en Francia", en referencia a los atentados yihadistas de 2015. Mencionaron incluso un posible atentado en una discoteca.

El informe del Departamento de Justicia asegura que en las últimas semanas habían hablado de perpetrar un atentado en torno a Halloween e incluso reproduce transcripciones de conversaciones que confirmarían esta intención.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press