Investigan apuñalamiento que dejó a un hombre entre la vida y la muerte en el oeste de Miami-Dade

Imagen de referencia del carro de patrullas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

MIAMI. – Las autoridades investigan un apuñalamiento ocurrido durante la madrugada de este martes en el oeste de Miami-Dade que dejó a un hombre en estado crítico y desencadenó una búsqueda para localizar al responsable.

Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), los agentes respondieron alrededor de la 1:44 a.m. a reportes sobre una persona herida en las inmediaciones de la avenida 78 y West Flagler Street.

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Al llegar a la escena, los oficiales encontraron a un hombre con heridas de arma blanca. Personal de rescate lo trasladó de emergencia a un hospital del área, donde permanecía en condición crítica, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

Los investigadores indicaron que el presunto agresor huyó antes de la llegada de las unidades policiales. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

La Oficina del Sheriff mantiene abierta la investigación para determinar qué ocurrió, establecer el motivo del ataque e identificar al responsable que

Hasta el cierre de esta edición no se habían reportado arrestos relacionados con el caso por lo que la policía pide ayuda de la comunidad con información que ayude a dar con el paradero del responsable.