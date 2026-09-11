República Dominicana lanza en Miami nueva campaña turística

El público se reúne frente al escenario durante una de las presentaciones centrales de la jornada.

Los participantes recorren los espacios expositivos e intercambian impresiones durante el evento.

Una saxofonista ameniza la jornada dedicada a promover la oferta turística de República Dominicana.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana.

La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad.

Las playas y riquezas naturales del destino caribeño protagonizan la exhibición audiovisual del encuentro.

Representantes del sector e invitados al evento, disfrutan uno de los momentos de la presentación.

Ejecutivos de la industria expone ante el público las oportunidades de crecimiento del turismo dominicano.

Erika de la Vega, maestra de ceremonia en la gala.

Una portavoz del Ministerio de Turismo de República Dominicana se dirige a los asistentes durante el encuentro celebrado en Miami.

Representantes de la delegación dominicana participan en la presentación dedicada a promover los atractivos turísticos del país.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami.

MIAMI.- La invitación no fue únicamente a contemplar una playa, reservar una habitación o escoger un destino en el mapa. Esta vez, República Dominicana quiso conectar con el recuerdo que permanece después del viaje: la alegría, el afecto y la sensación de haber vivido algo difícil de olvidar.

Con ese concepto, el Ministerio de Turismo presentó en Miami “Siente RD”, su nueva campaña para Estados Unidos, una iniciativa que busca promocionar al país caribeño a partir de las emociones que despiertan su gente, cultura, música, gastronomía y paisajes.

FÚTBOL Messi y el Inter Miami encaran una final adelantada por el "Supporters' Shield"

ESCENA Teatro en Miami: Pieza teatral aborda el regreso de una mujer a su pasado

El lanzamiento se realizó la noche del miércoles en el Four Seasons Hotel Miami, en Brickell, ante representantes del sector, figuras del entretenimiento e invitados vinculados con la promoción del destino.

En un salón dominado por luces azules e imágenes de algunos de los lugares más reconocidos de la nación antillana, el ministro de Turismo, David Collado, explicó que la estrategia pretende ir más allá de la publicidad convencional.

“La fortaleza más grande que tiene nuestro país es su gente, el sentimiento. Dicen por ahí que sentir es estar vivo, y el sentimiento te lleva al amor, a la nostalgia, a la alegría y a la tristeza. De eso se trata estar vivo”, expresó.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Collado sostuvo que las experiencias, más que los bienes materiales, terminan definiendo los recuerdos de una persona. Bajo esa premisa, la propuesta intenta que el viajero no solo identifique una ubicación, sino que la relacione con un momento significativo.

“Lo único que nos llevamos son nuestras experiencias, esa última sonrisa, ese abrazo, ese lugar donde fuiste feliz”, afirmó.

Para ilustrar la idea, relató que recientemente recibió el mensaje de un visitante colombiano a quien envió una imagen de Casa de Campo. La respuesta fue breve, pero resumió el espíritu de la promoción: “Ahí yo fui feliz”.

El funcionario también reflexionó sobre la manera en que las redes sociales suelen amplificar los episodios negativos mientras acontecimientos positivos reciben menos atención. Frente a esa dinámica, defendió la necesidad de recuperar el propósito, la cercanía y la capacidad de hacer sentir bien a los demás.

“Si realmente en el transcurso de mi vida logro tocar a las personas y hacerlas vivir un momento agradable, me siento bien”, manifestó.

La selección de Miami para el estreno en EEUU responde al peso de Florida dentro de la estrategia turística dominicana. Datos divulgados anteriormente por el ministerio indican que 627.094 residentes del estado viajaron al país durante 2025. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado emisor de visitantes.

La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El componente emocional encontró eco en las invitadas que acompañaron a Collado durante la presentación. La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

“¿Cuándo me van a invitar de nuevo a República Dominicana? Yo muero por República Dominicana”, dijo entre risas.

Espino aseguró que la iniciativa refleja el carácter de un lugar en el que, según contó, los extranjeros encuentran una acogida capaz de hacerlos sentir parte de la comunidad.

“Los dominicanos son maravillosos y nosotros, aunque seamos de otra nacionalidad, nos sentimos allí como en casa. Me he sentido viva, feliz, alegre y querida en República Dominicana”, agregó.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó otro vínculo personal. Su relación con el país comenzó cuando tenía alrededor de 12 años y realizó allí el primer viaje en avión de su vida.

“Desde ese día me enamoré de su hospitalidad, su belleza, su gente, su comida y su música”, recordó.

Torres destacó además la cercanía geográfica y cultural con Puerto Rico, así como las visitas que ha realizado acompañada de su familia.

“Siempre me siento como en casa. Amo regresar, pasar tiempo allí y hasta hemos celebrado las Navidades en República Dominicana. Para mí es un paraíso”, afirmó.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre referencias a la bachata, el merengue, las playas y la hospitalidad, ambas invitadas aportaron testimonios que permitieron presentar la estrategia desde la mirada de quienes ya conocen el destino, en lugar de limitarla a una enumeración de atractivos.

“Siente RD” procura convertir esas vivencias en una herramienta para atraer nuevos viajeros y mantener el interés de quienes regresan. La apuesta consiste en asociar el país con una experiencia humana completa, no solamente con sus hoteles y costas.

El desafío será trasladar la emoción mostrada durante el lanzamiento a una promoción capaz de competir por la atención del público estadounidense. La región constituye un escenario estratégico para ese propósito por sus conexiones aéreas, su diversidad cultural y la presencia de una numerosa comunidad caribeña.

Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Collado cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento a quienes respaldan la actividad turística y reiteró que el principal valor de su país continúa siendo su población.

Más allá de las imágenes proyectadas y de la música que acompañó la velada, el mensaje quedó resumido en las voces de quienes regresan: la experiencia dominicana se recuerda por sus paisajes, pero también por la manera en que sus visitantes aseguran haberse sentido