viernes 11  de  septiembre 2026
turismo

República Dominicana lanza en Miami nueva campaña turística

David Collado presentó en Brickell una estrategia que apuesta por las emociones para atraer viajeros desde el principal mercado emisor

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Representantes de la delegación dominicana participan en la presentación dedicada a promover los atractivos turísticos del país.

Representantes de la delegación dominicana participan en la presentación dedicada a promover los atractivos turísticos del país.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una portavoz del Ministerio de Turismo de República Dominicana se dirige a los asistentes durante el encuentro celebrado en Miami.

Una portavoz del Ministerio de Turismo de República Dominicana se dirige a los asistentes durante el encuentro celebrado en Miami.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Erika de la Vega, maestra de ceremonia en la gala.

Erika de la Vega, maestra de ceremonia en la gala.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Ejecutivos de la industria expone ante el público las oportunidades de crecimiento del turismo dominicano.

Ejecutivos de la industria expone ante el público las oportunidades de crecimiento del turismo dominicano.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Representantes del sector e invitados al evento, disfrutan uno de los momentos de la presentación.

Representantes del sector e invitados al evento, disfrutan uno de los momentos de la presentación.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Las playas y riquezas naturales del destino caribeño protagonizan la exhibición audiovisual del encuentro.

Las playas y riquezas naturales del destino caribeño protagonizan la exhibición audiovisual del encuentro.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad.

Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Una saxofonista ameniza la jornada dedicada a promover la oferta turística de República Dominicana.

Una saxofonista ameniza la jornada dedicada a promover la oferta turística de República Dominicana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los participantes recorren los espacios expositivos e intercambian impresiones durante el evento.

Los participantes recorren los espacios expositivos e intercambian impresiones durante el evento.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El público se reúne frente al escenario durante una de las presentaciones centrales de la jornada.

El público se reúne frente al escenario durante una de las presentaciones centrales de la jornada.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La invitación no fue únicamente a contemplar una playa, reservar una habitación o escoger un destino en el mapa. Esta vez, República Dominicana quiso conectar con el recuerdo que permanece después del viaje: la alegría, el afecto y la sensación de haber vivido algo difícil de olvidar.

Con ese concepto, el Ministerio de Turismo presentó en Miami “Siente RD”, su nueva campaña para Estados Unidos, una iniciativa que busca promocionar al país caribeño a partir de las emociones que despiertan su gente, cultura, música, gastronomía y paisajes.

Lee además
Vivian Morales, Ningún lugar al que volver , Miami.
ESCENA

Teatro en Miami: Pieza teatral aborda el regreso de una mujer a su pasado
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, hace un gesto durante un partido de su club ante el León, el 12 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami encaran una final adelantada por el "Supporters' Shield"

El lanzamiento se realizó la noche del miércoles en el Four Seasons Hotel Miami, en Brickell, ante representantes del sector, figuras del entretenimiento e invitados vinculados con la promoción del destino.

En un salón dominado por luces azules e imágenes de algunos de los lugares más reconocidos de la nación antillana, el ministro de Turismo, David Collado, explicó que la estrategia pretende ir más allá de la publicidad convencional.

“La fortaleza más grande que tiene nuestro país es su gente, el sentimiento. Dicen por ahí que sentir es estar vivo, y el sentimiento te lleva al amor, a la nostalgia, a la alegría y a la tristeza. De eso se trata estar vivo”, expresó.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami.

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami.

Collado sostuvo que las experiencias, más que los bienes materiales, terminan definiendo los recuerdos de una persona. Bajo esa premisa, la propuesta intenta que el viajero no solo identifique una ubicación, sino que la relacione con un momento significativo.

“Lo único que nos llevamos son nuestras experiencias, esa última sonrisa, ese abrazo, ese lugar donde fuiste feliz”, afirmó.

Para ilustrar la idea, relató que recientemente recibió el mensaje de un visitante colombiano a quien envió una imagen de Casa de Campo. La respuesta fue breve, pero resumió el espíritu de la promoción: “Ahí yo fui feliz”.

El funcionario también reflexionó sobre la manera en que las redes sociales suelen amplificar los episodios negativos mientras acontecimientos positivos reciben menos atención. Frente a esa dinámica, defendió la necesidad de recuperar el propósito, la cercanía y la capacidad de hacer sentir bien a los demás.

“Si realmente en el transcurso de mi vida logro tocar a las personas y hacerlas vivir un momento agradable, me siento bien”, manifestó.

La selección de Miami para el estreno en EEUU responde al peso de Florida dentro de la estrategia turística dominicana. Datos divulgados anteriormente por el ministerio indican que 627.094 residentes del estado viajaron al país durante 2025. Estados Unidos se mantiene como su principal mercado emisor de visitantes.

La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

El componente emocional encontró eco en las invitadas que acompañaron a Collado durante la presentación. La actriz venezolana Gaby Espino trasladó el lema promocional a su propia experiencia y pidió públicamente regresar.

“¿Cuándo me van a invitar de nuevo a República Dominicana? Yo muero por República Dominicana”, dijo entre risas.

Espino aseguró que la iniciativa refleja el carácter de un lugar en el que, según contó, los extranjeros encuentran una acogida capaz de hacerlos sentir parte de la comunidad.

“Los dominicanos son maravillosos y nosotros, aunque seamos de otra nacionalidad, nos sentimos allí como en casa. Me he sentido viva, feliz, alegre y querida en República Dominicana”, agregó.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó otro vínculo personal. Su relación con el país comenzó cuando tenía alrededor de 12 años y realizó allí el primer viaje en avión de su vida.

“Desde ese día me enamoré de su hospitalidad, su belleza, su gente, su comida y su música”, recordó.

Torres destacó además la cercanía geográfica y cultural con Puerto Rico, así como las visitas que ha realizado acompañada de su familia.

“Siempre me siento como en casa. Amo regresar, pasar tiempo allí y hasta hemos celebrado las Navidades en República Dominicana. Para mí es un paraíso”, afirmó.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana.

La ex Miss Universo puertorriqueña, presentadora de radio y televisión Dayanara Torres aportó su vínculo personal con República Dominicana.

Entre referencias a la bachata, el merengue, las playas y la hospitalidad, ambas invitadas aportaron testimonios que permitieron presentar la estrategia desde la mirada de quienes ya conocen el destino, en lugar de limitarla a una enumeración de atractivos.

“Siente RD” procura convertir esas vivencias en una herramienta para atraer nuevos viajeros y mantener el interés de quienes regresan. La apuesta consiste en asociar el país con una experiencia humana completa, no solamente con sus hoteles y costas.

El desafío será trasladar la emoción mostrada durante el lanzamiento a una promoción capaz de competir por la atención del público estadounidense. La región constituye un escenario estratégico para ese propósito por sus conexiones aéreas, su diversidad cultural y la presencia de una numerosa comunidad caribeña.

Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad.

Empresarios, asistentes y profesionales del sector siguen las intervenciones realizadas durante la actividad.

Collado cerró su intervención con un mensaje de agradecimiento a quienes respaldan la actividad turística y reiteró que el principal valor de su país continúa siendo su población.

Más allá de las imágenes proyectadas y de la música que acompañó la velada, el mensaje quedó resumido en las voces de quienes regresan: la experiencia dominicana se recuerda por sus paisajes, pero también por la manera en que sus visitantes aseguran haberse sentido

Temas
Te puede interesar

Nicaragua cierra embajada en República Dominicana tras retirada de diplomáticos, siguen relaciones

República Dominicana y Haití buscan impulsar despliegue total de fuerzas antipandillas

Sobreviviente abre nuevo frente legal por accidente del avión de Amazon en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton durante una actuación en la 37.ª ceremonia anual de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Microsoft Theatre el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California.
HOMENAJE

Confirman que aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton

Restos de las Torres Gemelas, en Nueva York, tras ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001.
Conmemoración

9/11: 25 años después, una herida que Estados Unidos no olvida

Un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU en el Sector Big Bend demuestra el uso de un dron para detectar migrantes indocumentados cerca del puesto de control de Marfa en Texas, Estados Unidos. 
OPERATIVO

México moviliza 800 militares ante uso de drones en la frontera con EEUU

La bielorrusa Aryna Sabalenka en la pista antes del partido de semifinales de individuales femeninos contra la estadounidense Jessica Pegula, mientras que la kazaja Elena Rybakina celebra tras vencer a la estadounidense Coco Gauff en el partido de semifinales de individuales femeninos, durante la duodécima jornada del torneo de tenis US Open.
Tenis

Final del US Open: Sabalenka y Rybakina protagonizan un nuevo capítulo de su gran rivalidad

Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

Te puede interesar

Roosevelt Sebastian Perdomo Torres, uno de los sobrevivientes de la tragedia y los abogados Pablo Rojas, Kristina M. Infante y Steven C. Marks, del bufete Podhurst Orseck.
BATALLA JUDICIAL

Sobreviviente abre nuevo frente legal por accidente del avión de Amazon en Miami

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.
POLíTICA

Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, durante la presentación celebrada en Miami. video
turismo

República Dominicana lanza en Miami nueva campaña turística

Andy García Palacios, pianista cubano detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por ICE ya fue liberado.
PROCESO MIGRATORIO

Pianista cubano Andy García recupera la libertad tras casi un mes detenido por ICE

Restos de las Torres Gemelas, en Nueva York, tras ataque terrorista el 11 de septiembre de 2001.
Conmemoración

9/11: 25 años después, una herida que Estados Unidos no olvida