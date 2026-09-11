viernes 11  de  septiembre 2026
HOMENAJE

Confirman que aeropuerto de Nashville será rebautizado en honor a Dolly Parton

El principal aeropuerto de Nashville será renombrado en honor a la leyenda de la música country Dolly Parton

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton durante una actuación en la 37.ª ceremonia anual de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Microsoft Theatre el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California.

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton durante una actuación en la 37.ª ceremonia anual de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en el Microsoft Theatre el 5 de noviembre de 2022 en Los Ángeles, California.

AFP/Valerie Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Nashville informó, a través de un comunicado emitido este 11 de septiembre, que el principal aeropuerto de Nashville en Tennessee será rebautizado en honor a Dolly Parton, leyenda de la música country que falleció el 25 de agosto a los 80 años.

La acción de la ciudad, cuna del género musical, es un homenaje a una de las más grandes estrellas que vio nacer Tennessee.

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"Aunque aún no se ha determinado un nombre final, estamos trabajando de cerca con partes relevantes para decidir cómo se incorporará el nombre de Dolly Parton y su legado", dijo en un comunicado el viernes

El comunicado también destacó que el cambió se aprobó de manera unánime durante una votación.

Legado de Dolly Parton

Los fanáticos de Dolly Parton podrán unirse en un mismo espacio para recordar a la leyenda del country, puesto que la familia anunció que ya está en marcha la organización del Dolly Fest, un evento que reunirá a estrellas y busca homenajear a la fallecida cantautora.

Según los herederos de la artista, el festival siempre estuvo en sus planes, pero nunca pudo llegar a consolidarlo. Ahora, es un hecho y se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos, tanto en Nashville como en Londres, en 2027.

Originalmente, el DollyFest se celebraría en la capital de Tennessee con Parton como artista y presentadora. Además, estaba previsto que se realizara el día de su cumpleaños en enero de 2026, pero fue pospuesto debido a los diversos problemas de salud que padecía.

“Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás tras sus problemas de salud iniciales”, dijo Danny Nozell, mánager de Parton en un comunicado.

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