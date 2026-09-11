Pianista cubano Andy García recupera la libertad tras casi un mes detenido por ICE

Andy García Palacios, pianista cubano detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por ICE ya fue liberado.

MIAMI.- El pianista cubano Andy García Palacios fue liberado bajo fianza este viernes, luego de permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en California.

Horas después de abandonar el Centro de Procesamiento de Adelanto, confirmó mediante su cuenta de Instagram que ya se encontraba en casa y ofreció sus primeras declaraciones públicas desde la excarcelación.

“El proceso aún no ha terminado y continúa su curso, pero hoy puedo agradecer que estoy en casa, junto a mi familia y mis seres queridos, y que puedo continuar lo que viene desde aquí”, expresó.

El músico agradeció las llamadas, los mensajes, las oraciones y las contribuciones recibidas durante su detención. También reconoció el respaldo de amigos, colegas, artistas y personas que, sin conocerlo personalmente, se sumaron a la campaña organizada para ayudarlo.

“Gracias por no dejarnos solos. Gracias por estar. Gracias, de corazón”, escribió.

García Palacios dedicó además palabras de reconocimiento a sus abogados por el trabajo, la dedicación y el compromiso demostrados durante estas semanas.

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Su representante legal, Avelino González, había confirmado previamente la noticia a la periodista Maylin Legañoa, de Telemundo 51. La fianza le permite esperar fuera del centro de detención mientras una corte de inmigración examina su situación.

La decisión no le concede un estatus legal ni supone el cierre del procedimiento iniciado en su contra.

Como informó DIARIO LAS AMÉRICAS, García Palacios fue arrestado el 15 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. ICE sostuvo que permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su estancia autorizada, fijado por la agencia para el 27 de mayo de 2024.

Los oficiales lo localizaron durante una operación de control y le entregaron una notificación para comparecer ante un juez. Posteriormente, fue trasladado a Adelanto mientras la defensa gestionaba su salida.

González había explicado que el instrumentista ingresó legalmente al país y mantenía pendiente un trámite para regularizar su permanencia. Para obtener la fianza, sus abogados debían demostrar que no constituía un peligro para la comunidad ni existía riesgo de fuga.

El arresto provocó una amplia movilización entre familiares, amigos y figuras de la cultura cubana. Su hermano Yandy García promovió una recaudación destinada a cubrir los gastos jurídicos, mientras artistas como Chucho Valdés y Diana Fuentes, además del comediante Carnota, reclamaron públicamente que fuera puesto en libertad.

García Palacios, de 30 años, es también compositor, cantante y productor. Junto con su hermano integra García Brothers, agrupación radicada en Miami que combina jazz cubano, música latina y sonoridades contemporáneas.

El pianista deberá respetar las condiciones impuestas y presentarse a las próximas audiencias. Un juez determinará finalmente el desenlace de su situación migratoria.