Convención republicana convoca al voto anticomunista en noviembre

El presidente Donald J Trump después de su discurso de clausura de la Convención Republicana en Dallas, Texas.

Vista de la Convención Republicana realizada el 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Dallas, Texas.

El presidente Donald J. Trump, el vicepresidente JD Vance y el senador Ted Cruz destacaron como las figuras principales en la Convención Republicana, que durante dos días sesionó en el Centro de Convenciones en Dallas, Texas, con capacidad para más de 24.000 personas.

En un discurso, que recibió la ovación del público en varias ocasiones, el vicepresidente JD Vance dijo:

"Los demócratas son el Partido del odio. Son el Partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el Partido que siente simpatía por los terroristas que perpetraron" los ataques del 11 de septiembre de 2001".

Vance fue recibido en el escenario con un estruendoso rugido al grito de "¡JD! ¡JD!".

Casi todas las promesas cumplidas

El presidente Donald J. Trump cerró el evento con un discurso en el que enumeró su extensa lista de logros en menos de dos años de mandato y convocó a todos los republicanos a votar el 3 de noviembre en otras elecciones decisivas para el destino del país.

"En menos de dos años he cumplido casi todas las promesas que hice en mi campaña electoral, a diferencia del resto de los presidentes e incluso mi plataforma se ha extendido mucho más a favor de EEUU y todos los estadounidenses", señaló el jefe de la Casa Blanca.

Entre los momentos más emotivos estuvo el recordatorio de varios oradores y en especial del presidente Trump al líder conservador asesinado el 10 de septiembre de 2005 en un evento de debate abierto en la Universidad de Utah.

“Mientras me dirigía al país desde el escenario más importante de mi vida, en la primera fila, justo por ahí, mi querido amigo Charlie Kirk me sonreía y me animaba, recordándome que tenía un buen amigo justo ahí, en el salón de convenciones”, manifestó el Vicepresidente.

El terrorismo y el dolor del 11 de septiembre

Trump y Vance también se refierieron a la trágica fecha del 11 de septiembre de 2001 cuando más de 3.000 estadounidenses inocentes perdieron la vida por los ataques terroristas.

A 25 años de la masacre, un musulmán radical socialista es el alcalde de la ciudad de Nueva York, un hecho verdaderamente lamentable para millones de neoyorquinos y en especial para los familiares de la víctimas mortales y otros miles que han sufrido - o murieron- en los años posteriores por las graves secuelas en la inhalación de quiímicos tras el derrumbe de las dos torres gemelas, la mayoría bomberos y policías.

El presidente Donald Trump prometió que Estados Unidos nunca olvidará los horrendos atentados del 11 de septiembre de 2001 y seguirá "luchando", dijo al conmemorar el 25 aniversario de los ataques en una ceremonia en el Pentágono.

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez a nombre de las víctimas hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy", dijo Trump, quien decidió no asistir a los actos conmemorativos en Nueva York ante la presencia del musulman radical socialista Zohran Mamdani.

"No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", añadió.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con Irán.

"Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Defensa.

Entre esos enemigos hay "terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país", añadió.

"En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo" aseguró en alusión al régimen terrorista de Irán.

La ultraizquierda

Como se esperaba, la ultraizquierda que domina hoy el Partido Demócrata y los medios de igual tendencia se centraron en las críticas sobre los asuntos que aún quedan pendientes por la urgencia de la guerra contra Irán, lo que nunca hicieron con las grandes promesas de Joe Biden, casi ninguna cumplida excepto la invasión migratoria, el incremento sustancial de la extrema violencia y la destrucción de la economía estadounidense, con una inflación superior al 9%, junto a los 350.000 millones de dólares supuestamente destinados a la guerra de Ucrania.

El otro punto que resaltó la extrema izquierda fue el anuncio del Presidente de que si los republicanos mantenían y ampliaban el control del Congreso otorgaría un cheque de 5.000 dólares para todos los ciudadanos estadounidenses.

Como era de esperar, el anuncio desató a la ultraizquierda que lo calificó como un bono electoral de la Casa Blanca, una estrategia de campaña similar a los demócratas que durante décadas han prometido subsidios multimillonarios para comprar el voto de las personas de bajos ingresos y las "minorías".

La Convención fue la primera de este tipo que celebra el Partido Republicano en su historia, ya que tradicionalmente estos encuentros tienen lugar en años de elecciones presidenciales para elegir al candidato a la Casa Blanca.

El objetivo de los republicanos con este evento fue movilizar a sus bases de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

Por su parte, el senador de Texas, Ted Cruz, recalcó la necesidad de mantener la libertad en EEUU frente a una corriente pro-comunista y pro-mulsulmana que se ha expandido con fuerza dentro del Partido Demócrata, con una agenda "progresista" (socialista) y "woke".

"Nos uniremos. Nos pondremos de pie. Defenderemos nuestra nación y defenderemos nuestra libertad y la Constitución. Nos uniremos para derrotar a los comunistas y a los islamistas. Codo con codo debemos salvar a Estados Unidos".

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FUENTE: Con información de AFP y EFE.