jueves 10  de  septiembre 2026
ESCENA

Teatro en Miami: Pieza teatral aborda el regreso de una mujer a su pasado

Ningún lugar al que volver emprende “un viaje hacia la memoria y las historias que se resisten a terminar”.

Vivian Morales, Ningún lugar al que volver , Miami.

Vivian Morales, Ningún lugar al que volver , Miami.

Artefactus / Arturo Arocha
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI. - El grupo teatro Artefactus trae a escena el estreno de Ningún lugar al que volver, escrita y dirigida por Eddy Díaz-Souza, en la sala sede de la agrupación teatral, del 11 al 13 de septiembre.

El dramaturgo y director de la puesta en escena anticipa que la pieza aborda “un viaje hacia la memoria y las historias que se resisten a terminar”.

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De hecho, Ningún lugar al que volver cuenta la historia de “una actriz que conoció el éxito y que regresa al pequeño pueblo donde creció después de muchos años de ausencia”, donde se reencuentra con los recuerdos.

“Allí permanecen la casa de familia, su hermana Amelia, una historia que nunca logró cerrar y el nombre de Henry, cuya presencia continúa atravesando su pasado y su presente”.

Alina recorre los lugares entrañables de su pasado y la memoria brota hasta tocar asuntos más personales: la culpa, el deseo y todo aquello que trató de olvidar.

“Las mujeres que conocí en un pequeño pueblo de Matanzas están, en buena medida, en el origen de esta historia”, señaló Díaz-Souza. “Pero mientras escribía el texto comenzaron a mezclarse con ellas otras mujeres que me han acompañado desde el teatro: las de Tennessee Williams y, mucho más al fondo, como un eco que palpita, ciertas mujeres lorquianas”.

El autor aseguró que no quiso reproducir la vida de “ninguna de ellas”, sino que solo le interesó tener en cuenta “la manera de sobrevivir entre el deseo, la frustración, los secretos familiares y el paso del tiempo”.

El personaje protagónico, Alina, “nació en algún lugar entre todas esas mujeres y, al mismo tiempo, trató de escapar de ellas.”

Díaz-Souza reconoce que el montaje de la obra surgió de “un proceso de creación especialmente intenso, en el que texto, actuación y puesta en escena fueron transformándose simultáneamente”.

Luego subrayó: “Ha sido un proceso intenso, a veces vertiginoso, porque hemos ido descubriendo la obra mientras la construíamos”.

De la actriz, Vivian Morales, señaló: “Ha ido encontrando a Alina mientras aparecían Amelia, Henry y Verónica. Orlando Gala la acompaña en escena, mientras Lina Echeverri asume la asistencia de dirección y Carlos Arteaga sostiene, desde la producción general, todo este proceso. De alguna manera, hemos construido la obra mientras Alina reconstruía su propia historia.”

Funciones viernes y sábado 8:30 p.m. y domingo 5:00 p.m., del 11 al 13 de septiembre, en la sala teatro del Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133rd. Court., Miami. Telef. 786 704 5715.

Entradas disponibles en la taquilla del teatro o en la página web: www.artefactus.org

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