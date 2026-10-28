Retrasos en boletas por correo inquietan a votantes en Broward de cara al 3 de noviembre

MIAMI. — Electores de Broward reportaron demoras para recibir sus boletas por correo y dificultades para confirmar la llegada de sobres ya devueltos, cuando resta menos de una semana para las elecciones generales del 3 de noviembre.

El supervisor de Elecciones del condado, Joe Scott, confirmó que su oficina ha recibido reclamaciones de ciudadanos que todavía esperan el documento, así como de otros cuyo seguimiento electrónico no muestra actualizaciones desde hace semanas.

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Según reportes, unas 1.300 boletas llegaron el lunes a la sede electoral y eran clasificadas manualmente. Scott atribuyó los inconvenientes a un servicio postal menos oportuno que en ocasiones anteriores. La Oficina de Correos no se ha pronunciado al respecto.

Entretanto, la Oficina de Elecciones de Miami-Dade indicó que no había reportado problemas similares. El alcance total de las demoras en Broward no fue precisado.

La recepción determina si cuenta el voto

Las autoridades recordaron que las boletas completadas deben llegar a la Oficina del Supervisor de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del martes 3 de noviembre. Para los electores dentro del país, enviarlas antes del cierre o tener un matasellos previo no sustituye el requisito de recepción.

Quienes ya tienen su boleta pueden entregarla personalmente en las estaciones seguras habilitadas en los 30 centros de votación anticipada de Broward. Estos funcionan diariamente de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. hasta el domingo 1 de noviembre.

El lunes 2 y el martes 3 de noviembre, las entregas deberán realizarse en las oficinas permanentes autorizadas, conforme a los horarios publicados por el organismo electoral. Las boletas por correo no pueden depositarse en los recintos de votación de los vecindarios el día de las elecciones.

Qué hacer si la boleta no aparece

El portal BrowardVotes.gov permite consultar el estado de la boleta y activar notificaciones. Si el registro no refleja su recepción o el documento solicitado todavía no llega, el elector puede comunicarse con la oficina al 954-357-8683 para revisar su caso y conocer las opciones disponibles.

Solicitar una boleta por correo no obliga a utilizar esa modalidad. Quien prefiera sufragar personalmente puede acudir a la votación anticipada o al recinto asignado el 3 de noviembre. Si conserva la boleta recibida, debe llevarla para que los trabajadores electorales la cancelen antes de emitir el voto presencial.

La oficina también precisó que el certificado del sobre de devolución debe estar firmado. Si falta la firma o no coincide con el registro, notificará al votante para que pueda corregir la deficiencia mediante una declaración y copia de su identificación. Ese trámite vence a las 5:00 p. m. del 5 de noviembre.