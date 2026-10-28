miércoles 28  de  octubre 2026
ENERGÍA

Primer cargamento de petróleo venezolano del acuerdo entre EEUU y NABEP llega a Texas

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaron Corpus Christi, donde dieron un mitin electoral y vieron uno de los buques de petróleo recién llegados

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el&nbsp;estado de Zulia.&nbsp;

Una planta refinadora de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela(PDVSA) en el estado de Zulia. 

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON.- La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) informó que el primer cargamento de petróleo venezolano procedente del acuerdo con Estados Unidos llegó este martes a Texas para ser vendido por el Gobierno del presidente Donald Trump a refinerías operadas por Exxon Mobil y Citgo.

"Este cargamento marca el inicio de un acuerdo más amplio entre la empresa y los Departamentos de Estado y de Guerra de los Estados Unidos, el cual otorga al Gobierno estadounidense el derecho a adquirir el 20 % de la producción de NABEP al precio de costo (sin margen de beneficio), además de una participación accionaria del 35 % en la empresa matriz de NABEP", informó la compañía en un comunicado.

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Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, visitaron el martes la localidad texana de Corpus Christi, donde dieron un mitin electoral y vieron en el puerto uno de los buques cisterna recién llegados.

"Este cargamento llegó a Texas en poco más de una semana. El crudo proveniente de Oriente Medio puede tardar más de un mes", declaró en el comunicado el venezolano Alejandro Betancourt, director ejecutivo de NABEP. Se trata de un polémico empresario señalado por presuntos negocios opacos durante la administración de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026).

El pacto, anunciado en agosto por la Administración del presidente, Donald Trump, y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, otorga a NABEP derechos durante un siglo para perforar 17 campos petroleros que albergan unos 65.000 millones de barriles de crudo, equivalentes a cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela.

Plataformas petroleras

Dos plataformas de perforación y 11 equipos de reacondicionamiento de pozos petroleros llegaron a Venezuela luego de años de desinversión y abandono en el sector, informó NABEP, el 13 de octubre.

"Cada plataforma petrolífera que llega a Venezuela nos acerca a alcanzar nuestros objetivos de producción y a revitalizar la economía de nuestro país", señaló el director ejecutivo de la empresa, Alejandro Betancourt.

Venezuela ha recuperado progresivamente su producción desde la caída de Maduro en un operativo estadounidense en enero de este año. En junio, el país tenía apenas dos taladros activos, de acuerdo con la firma Baker Hughes.

FUENTE: Con información de EFE

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