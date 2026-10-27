martes 27  de  octubre 2026
MEDICIóN

Confianza de consumidores de EEUU aumenta en octubre

El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subió durante el mes 7,5 puntos, hasta situarse en 91,7, informó el organismo en un comunicado

Una mujer revisa un minihorno en&nbsp; una tienda en Estados Unidos.

Una mujer revisa un minihorno en  una tienda en Estados Unidos.

FREDERIC J. BROWN / AFP.
Por Julián Varela

La confianza de los consumidores de Estados Unidos aumentó en octubre gracias, en buena medida, a la estabilización del precio del combustible, según un indicador de referencia publicado el martes.

El Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board subió durante el mes 7,5 puntos, hasta situarse en 91,7, informó el organismo en un comunicado, en contra de las previsiones de los analistas, que apuntaban a una caída.

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"La recuperación coincidió con la moderación de los precios minoristas de la gasolina entre septiembre y octubre", afirmó Fergus McCormick, economista de The Conference Board.

"Sin embargo, a pesar del aumento registrado en octubre, la confianza de los consumidores se mantuvo en cifras favorables a largo plazo de los últimos años", matizó.

Los consumidores parecen entender que la subida de los precios de combustible responden a una causa temporal, en este caso es la guerra contra Irán y la situación geopolítica en países productores de gas y petróleo como Arabia Saudia, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Rusia e Irán

La guerra contra el régimen terrorista de Irán hizo subir los precios de la energía, especialmente el de la gasolina, que cuesta un 40% más que antes del conflicto, lo que ha hecho repuntar la inflación en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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