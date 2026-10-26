Trump ofrece recompensa de un millón de dólares a quien denuncie fraude en las elecciones

La gente llena sus boletas en la votación anticipada para las elecciones de mitad de mandato el 25 de octubre de 2026 en Cary, Carolina del Norte.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció el lunes una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude en las elecciones al Congreso del próximo 3 de noviembre o en comicios pasados.

"¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude!", dijo Trump en su red social Truth Social.

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Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden y frecuentemente denuncia que los comicios "fueron robados".

Este sábado, tras votar de manera anticipada en Florida, el presidente republicano declaró ante los periodistas: "Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así. Fueron unas elecciones amañadas, pero gané por millones de votos", afirmó.

El pasado 16 de julio, Trump dio un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020.

En las actuales elecciones de medio mandato se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, en las que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías.

Los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de hacerse con el control de la Cámara Baja, según esas encuestas.

En juego control de la Cámara Alta

Trump se juega mantener el control republicano del Senado, que actualmente ejerce con 53 de los 100 senadores, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre que tendrán diez disputas clave.

Pese a que las encuestas reflejan una ventaja para los demócratas en la intención de voto, la victoria en el Senado no está asegurada para ellos, ya que los márgenes de los sondeos para cada una de esas disputas siguen siendo estrechos.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro senadores para lograr el control de la Cámara Alta durante los dos últimos años del mandato de Trump.

En menos de dos semanas la cita en las urnas es para renovar 35 asientos de la Cámara Alta (22 actualmente republicanos y 13 demócratas).

FUENTE: Con información de AFP y EFE