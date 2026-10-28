Encuesta FIU: 68% de cubanoamericanos votaría por republicanos

MIAMI.- El 68% de los cubanoamericanos encuestados en Miami-Dade planea votar por candidatos republicanos en noviembre, aunque el 76% desaprueba el aumento de las deportaciones de cubanos sin antecedentes penales, según la Encuesta Cuba de FIU 2026, divulgada el martes 27 de octubre.

El respaldo republicano se mantiene en el máximo histórico registrado por el sondeo en 2024. Entre los votantes cubanoamericanos registrados, el 53% se identifica como republicano, el 27% como independiente y el 18% como demócrata.

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“La decepción con la administración Trump no ha sacado a los cubanoamericanos del Partido Republicano”, dijo Guillermo J. Grenier, investigador principal de la encuesta y profesor de Sociología de FIU. Agregó que el 63% de los republicanos desaprueba las deportaciones y que la mitad no está satisfecha con el manejo de la economía por parte de la administración.

Ashley Moody aventaja a Angie Nixon

En la contienda por el Senado federal en Florida, la republicana Ashley Moody obtiene el 51% frente al 26% de la demócrata Angie Nixon entre quienes expresaron una preferencia. Sin embargo, el 44% del total de la muestra aún no había decidido su voto.

Para la gobernación, el republicano Byron Donalds encabeza las preferencias con el 60%, frente al 24% del demócrata David Jolly.

Marco Rubio lidera entre posibles candidatos presidenciales

Al preguntar por posibles aspirantes republicanos a la nominación presidencial de 2028, el senador Marco Rubio recibe el 58% de apoyo. Le siguen el vicepresidente J. D. Vance, con el 8%, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con el 7%.

Además, el 54% de los encuestados afirma que no apoyaría a ningún candidato demócrata para la presidencia en 2028.

Presión al régimen de Cuba y ayuda a la población

El 77% respalda una política de máxima presión contra el Gobierno cubano. Al mismo tiempo, la mayoría apoya medidas para facilitar el acceso de la población a alimentos, medicinas y ayuda para el sector privado de la isla.

El 73% favorece permitir la venta de medicinas a Cuba sin restricciones y el 70% apoya lo mismo para los alimentos. También el 74% respalda dirigir ayuda estadounidense al sector privado cubano para aliviar la crisis humanitaria. Estas propuestas cuentan con el apoyo de mayorías republicanas: el 62% favorece las ventas sin restricciones de medicinas y el 64% respalda la ayuda al sector privado.

“Los cubanoamericanos quieren dos cosas a la vez. Una línea más dura con el régimen de la Habana y una vida más llevadera para el pueblo cubano”, dijo Grenier. “Los mismos encuestados que respaldan la máxima presión apoyan las medicinas, los alimentos y la ayuda al sector privado”.

El 65% apoya bloquear las importaciones de petróleo a Cuba y el 69% considera que la máxima presión puede provocar un cambio de régimen. Además, el 73% respalda una acción militar de EEUU para derrocar al Gobierno cubano. La proporción asciende al 87% entre los republicanos y al 68% entre los independientes; los demócratas se oponen.

Entre las opciones de acción planteadas, el 43% eligió una operación clandestina, el 28% bombardeos contra objetivos militares seleccionados y el 14% una invasión terrestre. El viaje sin restricciones a Cuba para todos los estadounidenses divide a los encuestados: el 51% lo apoya y el 49% se opone.

Deportaciones e inmigración

Aunque el 76% del total desaprueba el aumento de las deportaciones de cubanos sin antecedentes penales, esa postura también predomina entre los republicanos: el 63% de ellos rechaza esa política.

Por otra parte, el 87% considera que el Gobierno debe reanudar el procesamiento de beneficios migratorios para los cubanos que ya están en Estados Unidos. La medida recibe el apoyo del 86% de los republicanos, el 90% de los demócratas y el 86% de los independientes.

Sanciones, economía y cambios políticos

El 67% aprueba aliviar las sanciones a cambio de que Cuba establezca una economía de libre mercado en un plazo de dos años. Sin embargo, el 80% rechaza un acuerdo que mantenga en el poder al actual régimen cubano a cambio únicamente de reformas económicas.

Las opiniones también se dividen sobre cómo tratar con las autoridades de la isla: el 52% se opone a que la administración negocie con integrantes del régimen cubano. A la vez, el 51% apoya un sistema multipartidista con elecciones libres en el que el Partido Comunista pueda participar.

Cómo se realizó la encuesta de FIU

La Encuesta Cuba de FIU entrevistó a 1.004 adultos cubanoamericanos del condado Miami-Dade entre el 4 y el 29 de septiembre de 2026. El margen máximo de error es de 3,1 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%, tras aplicar ponderaciones.

El sondeo, realizado por el Instituto de Estudios Cubanos y el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de FIU, sigue la opinión de los cubanoamericanos desde 1991. Sus investigadores presentarán los resultados el miércoles 28 de octubre, a las 11 a. m., en la Steven J. Green School of International & Public Affairs de FIU.

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FUENTE: FIU