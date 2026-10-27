Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

La captura de pantalla muestra el gesto de intimidación de la delegación cubana encabezada por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez, contra el embajador de EEUU en la ONU, Mike Waltz, durante una sesión en Naciones Unidas.

NACIONES UNIDAS — El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, y su delegación protagonizaron un escándalo en la sede de Naciones Unidas en un intento de silenciar al embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, e interrumpir la sesión donde este martes se debatía la resolución contra el embargo de Washington al régimen cubano.

Las imágenes muestran al canciller y a miembros de su delegación interrumpiendo a gritos a Waltz y luego acercándose al estrado en una actitud amenazante donde el embajador impartía su intervención ante ese organismo.

POLÍTICA Marco Rubio pide a los cubanos una "colaboración discreta con la CIA" para generar cambios en la isla

La delegación cubana, en ese momento, reclamó la suspensión del discurso de Waltz y se encaminó al estrado donde estaba el representante estadounidense, quien instó a todo el grupo de diplomáticos a que regresara a sus asientos.

El incidente comenzó cuando Rodríguez interrumpió lo que después describió en redes sociales como un discurso "ofensivo" del representante estadounidense, que llegó a exhibir una imagen en blanco y negro del desaparecido dictador cubano, Fidel Castro, con un valioso reloj Rolex en su muñeca, un hecho que contrasta con la realidad que han vivido los cubanos durante casi 70 años.

See the corrupt Cuban regime’s Rolex collection while their people sit in the dark. pic.twitter.com/6wMlNhmNhl — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 27, 2026

"Estamos en los Estados Unidos de América", dijo Waltz, "y aquí nadie me va a intimidar como intimidan a los presos políticos. ¡Retrocedan!".

"Sé que no te gusta escuchar esto. Esto es EEUU, amigo mío. Estas son las Naciones Unidas. Esto no es una dictadura comunista. No puedes silenciarme ni a mí ni a mis colegas", le dijo el embajador estadounidense en respuesta a los gritos de Rodríguez, quien presentó una moción de orden para interrumpir al embajador estadounidense, mientras el resto de integrantes de la delegación cubana daban palmas y golpes sobre la mesa.

"Señor ministro, no puede silenciarme", señaló Waltz. El presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, respondió que al iniciar la sesión había solicitado respetuosamente que se permitiera concluir al orador estadounidense.

"Al orador actual, sea quien sea, se le permitirá concluir antes de dar la palabra a cualquier delegación solicitando una cuestión de orden. Le pido fervientemente que acepte amablemente mi petición y espere su oportunidad para hablar una vez que el orador actual termine", dijo Rahman al canciller cubano.

"El régimen de Castro se ha enriquecido a costa del pueblo cubano con autos de lujo, relojes caros y un resort en una isla privada. Cuando compartí esto con el mundo, matones del régimen irrumpieron en el escenario para interrumpir mi discurso. Pueden intimidar a su propia gente en Cuba, pero piénsenlo dos veces antes de intentar esa tontería en los Estados Unidos de América", publicó Waltz en su cuenta en X.

The Castro regime has profited at the expense of the Cuban people with luxury cars, expensive watches and a private island resort. As I shared this with the world, regime thugs rushed the stage to interrupt my speech.



They can intimidate their own people in Cuba but think again… pic.twitter.com/2ZncGprkub — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) October 27, 2026

Llama a votar en contra del texto presentado por Cuba

En su turno de palabra en la Asamblea, el representante estadounidense acusó a las autoridades cubanas de utilizar estas resoluciones para presentar ante su población el respaldo internacional como un apoyo a ese régimen, pese a las condiciones de pobreza que denunció.

Waltz llamó a los Estados miembros de la ONU a votar este miércoles en contra del texto presentado por Cuba, porque, de lo contrario, contribuirían "al maltrato al pueblo cubano"

"No contribuyan con sus votos al maltrato del pueblo cubano. El régimen ha recurrido a una mentira absoluta y rotunda al afirmar que Estados Unidos está amenazando a los países con represalias por su voto. Son ellos quienes están amenazando a los países con represalias por este voto", declaró Waltz durante su intervención, marcada por el enfrentamiento con el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Habrá cambios

El embajador de Estados Unidos ante la ONU sugirió que habrá cambios en la votación de mañana de la Asamblea General sobre la resolución contra el embargo de Washington a Cuba, aprobada anualmente desde hace más de tres décadas.

"Van a ver cómo cambia esa votación mañana. El mundo está despertando a estas duras verdades", declaró Waltz a un grupo de periodistas a las puertas del Consejo de Seguridad tras su intervención en la Asamblea.

Aunque se espera que la resolución vuelva a ser aprobada por trigésima cuarta vez, será clave observar qué países cambian de bando, especialmente entre los de América Latina y el Caribe, donde recientemente han tomado posesión mandatarios alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Una de las incógnitas es si Argentina y Paraguay mantendrán el voto en contra que emitieron por primera vez el año pasado, y si algún otro país se sumará a ellos. En 2025, Ecuador y Costa Rica también se desmarcaron del respaldo mayoritario al texto al pasar del voto favorable a la abstención, en una votación en la que el apoyo a la resolución cayó de 187 a 165 países.

La Asamblea estará también pendiente de si países como El Salvador, República Dominicana y Venezuela participan esta vez en la votación, después de ausentarse de la del año pasado.

El resultado permitirá comprobar si el avance de la derecha en la región tras la llegada al poder de nuevos presidentes en Chile, Honduras, Perú o Colombia se traduce también en cambios de voto sobre Cuba.

Desde hace unos días, Cuba acusa a Estados Unidos de intentar "influenciar" a algunos países para que cambien el sentido de su voto y se opongan al texto que presenta La Habana.

El año pasado, el texto contó con el voto a favor de 165 Estados miembros, 12 abstenciones y el voto en contra de 7 países: EEUU, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría.

El texto ha llegado a recibir hasta 189 votos a favor. Estados Unidos e Israel han votado en contra en casi todas las ocasiones, a excepción de la de 2016, durante la Administración de Barack Obama, cuando Washington se abstuvo.

FUENTE: Con información de Europa Press / EFE / Diario de Cuba / Redes sociales