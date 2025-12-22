lunes 22  de  diciembre 2025
BUSCAN AL SOSPECHOSO

Robo de más de $30,000 en joyas sacude hogar en Southwest Ranches

El Departamento de Policía de Davie (DPD) confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y piden ayuda de la comunidad para localizar al responsable.

Imagen referencial partrulla de policía.

PIXABAY

PIXABAY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

DAVIE. – Un propietario del sur de Florida vive momentos de angustia a solo días de Navidad, tras el robo de joyas valoradas en más de $30,000 de su vivienda, actualmente en venta.

Miguel Mirano contó a Telemundo 51 que su casa fue vulnerada por un hombre apenas cuatro días antes de la festividad. Un video de seguridad difundido el domingo por el canal local muestra al sujeto llegando en su vehículo, acercándose a la puerta principal y, cinco minutos después, marchándose con las joyas en su poder.

En la entrevista Mirano contó, que su familia había salido de la casa para organizar una jornada de “open house”, aunque esta finalmente fue cancelada. Al regresar, notaron que la puerta principal estaba forzada y que un cajón de joyas había sido violentado.

Mirano comentó que el presunto ladrón rompió una puerta que tenía cerradura y mecanismo de seguridad , mientras detalló las pérdidas: un Cartier, el anillo de matrimonio de su esposa, su primer anillo de compromiso y varias piezas de su hija que no pueden reemplazarse.

El propietario relató además que el sospechoso ya había visitado su casa un día antes, entablando una breve conversación sobre la venta de la vivienda. Así mismo agregó que tanto él como su familia se sienten devastados a solo dos días de lo que se supone es una de las fechas más felices del año.

El Departamento de Policía de Davie (DPD) confirmó en un comunicado oficial que el caso se encuentra bajo investigación y señaló que se están revisando videos de vigilancia y pistas en la zona mientras trabajan para localizar al responsable. Piden ayuda de la comunidad con información que ayude a determinar el paradero del ladrón.

