jueves 12  de  febrero 2026
Detienen a exministro implicado en la trama del maletín de Hugo Chávez y los Kirchner

Claudio Uberti fue encarcelado al quedar firme la condena por dejar entrar al país casi 800,00 dólares sin declarar desde Venezuela para financiamiento político

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue favorecida irregularmente con dinero venezolano para financiar su campaña presidencial (foto archivo Buenos Aires,10 de junio de 2025).

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, fue favorecida irregularmente con dinero venezolano para financiar su campaña presidencial (foto archivo Buenos Aires,10 de junio de 2025).

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El ministro kirchnerista Claudio Uberti fue detenido por orden de la justicia argentina al quedar firme el fallo que lo condenó por permitir al ingreso ilegal de casi 800,000 dólares en un maletín que habría enviado el gobierno de Hugo Chávez de Venezuela a los Kirchner para el financiamiento de su campaña electoral, en 2007.

Uberti, sobre quien pesaba una orden de captura, fue enviado a la cárcel federal de Ezeiza por orden de la jueza Sabrina Namer para que cumpla la pena de cuatro años y medio de prisión por el hecho de corrupción conocido como el "caso del maletín de Antonini Wilson".

El hecho se remonta al 4 de agosto de 2007, cuando Uberti, quien para el momento era titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y poderoso hombre de confianza de Néstor y Cristina Kirchner, llegó a Argentina procedente de Caracas, en vuelo privado, en compañía del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, quien portaba el maletín con el dinero enviado por Chávez.

También llegaron en el vuelo la entonces secretaria privada de Uberti, Victoria Carolina Bereziuk; el presidente de Energía Argentina (Enarsa) Exequiel Omar Espinosa, y otros cinco venezolanos vinculados a la petrolera venezolana PDVSA, en el marco de una gestión de contratos para la construcción de una planta regasificadora en la Argentina, vinculada al trabajo de Enarsa, se informó.

Dinero ilegal para los Kichner

Durante la investigación del escándalo que quedó al descubierto poco después, Antonini Wilson, quien se encuentra prófugo, aseguró ante el FBI estadounidense que el dinero era para financiar la campaña electoral del kirchnerismo.

En octubre de aquel año estaban pautadas las elecciones presidenciales de Argentina en las que la entonces primera dama y senadora, Cristina de Kichner era la candidata del peronismo para asumir la Casa Rosada.

Con el fallo de la juez Namer quedó firme la condena de prisión efectiva para Uberti y otros funcionarios de menor rango por el escándalo, otro que engrosa las denuncias contra la expresidenta argentina que cumple prisión domiciliaria tras una condena por corrupción pero se mantiene activa en política como presidenta del Partido Justicialista.

El "caso del maletín" salpicó de sospechas el gobierno de Chávez, pero nunca se investigó. Los otros venezolanos que también viajaron en el avión se habrían ido de Venezuela y uno de ellos falleció en extrañas circunstancias.

Uberti es, además, uno de los “arrepentidos” que está siendo juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas por tribunales argentinos.

Allí confesó: “yo le llevaba a Néstor Kirchner bolsos con el dinero que recaudaba de las concesionarias viales que estaban bajo mi órbita”. “Cristina Kirchner estuvo presente varias veces en las que yo fui a dejar los bolsos, ella sabía todo lo que se hacía”, dijo además en declaraciones recogidas por un diario argentino.

FUENTE: Con información de lanación.ar, tn.com.ar

