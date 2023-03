Sabina Covo apuesta por renovar la Comisión de Miami

-Esta elección especial atrajo la atención inicial de 15 candidatos, aunque dos no figuraron en la boleta. ¿Demuestra esto la importancia del distrito 2 y el ansia de renovación tras ocho años de mandato de Russell?

Es un distrito muy diverso, tan diverso como Miami, que aporta muchos ingresos a la ciudad, con barrios que tienen problemas muy diferentes. Por ejemplo, la zona costera es muy rica, con un valor inmobiliario más alto que en otras partes de la ciudad. Todo esto hace al distrito una zona muy importante.

-Como periodista, ¿Pudiera su visión acerca de los asuntos de la Ciudad de Miami ser diferente?

Los periodistas tenemos pasión por los asuntos de la comunidad. Al momento que decidimos ser periodistas queremos dar información y ser transparentes. Traigo transparencia, además de conocimiento administrativo, porque tuve una pequeña empresa. Pero, además, traigo el afecto compasivo y empático que hay que tener para lidiar con los problemas de la población. Por ejemplo, cuando vamos a un barrio como Little Bahamas, que fue antes West Grove, hay que haber vivido de alguna manera los dolores de esas personas para comprender sus problemas. Ahí es que yo, como periodista, tengo la capacidad de poder comunicarme con ellos. Durante mi primera reunión en la Comisión de Miami logramos modificar, en primera lectura, la ley de urbanización para facilitar la construcción de más viviendas asequibles en esa zona. No es que sigamos construyendo sin una planeación urbana correcta, sino que estamos facilitando la construcción de viviendas más pequeñas, que se pueden pagar, para estabilizar el precio del mercado inmobiliario.

-¿Algún otro plan para facilitar la construcción de viviendas asequibles en el distrito?

En el corto tiempo que llevo en este puesto, pedí una relación de los terrenos públicos de la Ciudad [para fomentar más viviendas asequibles]. Esto se puede hacer de dos formas. Una es utilizar más recursos, pero es complicado porque está sujeto al próximo presupuesto [fiscal] que aún se discute. La otra manera es, que tal vez sea más efectiva y rápida, es ver qué tenemos pendiente en conjunto con la empresa privada y no hemos completado. Hay que seguir incentivando a los constructores para edificar más viviendas asequibles. Un problema que tenemos es que los permisos de construcción se demoran muchísimo, y cuando eso sucede los constructores no quieren participar. Pero si los constructores tuvieran un retorno (ganancia) interesante y los incentivos correctos, hubiera una efectividad mayor. Se trata de abogar e incentivar. Si seguimos sin solucionar este problema en Miami, la gente no va a querer vivir y trabajar aquí. La gente no quiere vivir a una o dos horas de la ciudad cuando no se tiene un buen sistema de tránsito o transporte.

-Esos son los mismos problemas que hemos escuchado en los últimos 20 años o más y no se resuelven.

El código Miami 21 (que fue implantado a comienzos de los años 2000) es sumamente complejo, con recomendaciones que se deben implementar (pero cuestan). Cada departamento de la Ciudad interpreta esa norma, y ahí es cuando las cosas se complican. Fue efectivo en su momento, pero, como todo, debe evolucionar. Hace 15 años no teníamos la cantidad de construcciones que tenemos hoy ni la población que tenemos ahora.

-El Ultra Music Fest regresa este mes al Bayfront Park. Hay vecinos que se siguen oponiendo por el aumento de transeúntes y los inconvenientes de conductas que trae. ¿Cómo lo ve?

El año pasado, Ultra funcionó mejor y los vecinos del Downtown estuvieron más tranquilos. La idea de haberlo llevado a Virginia Key (en 2020) no estuvo bien, pero entiendo que el festival Ultra se hace en grandes lugares del mundo y Miami es una ciudad internacional, pero tenemos que estar seguros de que todo sea ejecutado de una manera segura para los residentes.

-Hace unos meses la Comisión aprobó la construcción del estadio de fútbol Freedom Park. Sin embargo, hay asuntos pendientes, como la oferta de arrendamiento, que muchos dicen no es suficiente. ¿Qué opina?

No estaba en este puesto, pero, grosso modo creo que la ubicación elegida no es la correcta. Un estadio, para lo que sea, no debe estar tan cerca de un aeropuerto internacional (como el de Miami). Es un problema de seguridad pública. Desafortunadamente fue aprobado por la Comisión.

-Los espacios verdes, la subida del mar y las inundaciones de calles por lluvias en las costosas zonas de Biscayne Boulevard y Brickell, además del tráfico que crece por día, continúan siendo temas pendientes en el distrito. ¿Cuál es su programa como comisionada?

Apostamos por revisar que la red de drenaje esté destapada a tiempo y funcione, como hace el comisionado Manolo Reyes en su distrito. Al mismo tiempo buscamos la forma de utilizar ciertos espacios (pequeños) para crear áreas verdes. A largo plazo, tenemos que analizar qué podemos hacer para hacer frente a los efectos del cambio climático. Pero todo esto es parte de la mala planeación urbana (a lo largo de la costa).

-Hay lugares muy concurridos en el distrito, como la calle 10 del SE y Brickell Plaza, que dependen de una bomba de agua, que ha existido allí por más de ocho años, para paliar las inundaciones de lluvia. ¿Es esa la imagen que podemos ofrecer a turistas de una ciudad del llamado primer mundo?

No se trata de poner bombas de agua, sino de hacerlo de una manera eficaz. Tenemos proyectos como el Brickell Bay Drive (que está supuesto a evitar marejadas y el aumento del nivel del mar), el Bay Walk (que facilitaría el paso de transeúntes) y el River Walk (que debe proveer igualmente paso a transeúntes y evitar la entrada del río a tierra) y están estancados. Son proyectos diseñados de manera independiente, que no tiene continuidad [relación entre ellos que los haga un plan conjunto] y eso hace más difícil atraer los fondos federales (para completarlos).

-En noviembre habrá una elección regular para representar al distrito 2 en la Comisión de Miami. ¿Qué puede hacer para atraer más votantes? Ni tan siquiera el 13% del electorado votó en este sufragio especial.

Solo tuvimos seis semanas para realizar la elección especial, después de tres meses sin comisionado en este distrito. La mejor manera de atraer más votantes es dar resultados. No podremos resolver los problemas mayores en nueve meses, pero hay detalles que los votantes piden resolver pronto. Se trata de atender los pedidos para mejorar la calidad de vida. Se trata de trabajar. Para trabajamos estamos los comisionados aquí.