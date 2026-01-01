Sabores típicos del Perú al alcance de su mano en Miami

El glamur forma parte de la visualidad del menú en Aromas del Perú.

Uno de los espacios de Aromas del Perú, en Coral Gables.

Los cócteles están a la altura de platillos deliciosos que elevan la comida peruana.

Para estos días de celebraciones con amigos y familia, la variedad contenida en la cocina peruana es una opción recomendable, donde sabores, tradiciones y exclusividades se funden.

Entre los restaurantes de este tipo localizados en el sur de Florida, los de Aromas del Perú destacan como emblemáticos.

La más reciente locación de esta cadena fundada hace más de dos décadas, acaba de abrir sus puertas a principios de diciembre de 2025, en el popular boulevard de Giralda Avenue en Coral Gables.

Para un almuerzo o una cena fijada por una ocasión, lo especial del sitio se debate entre calidad, profesionalismo, hospitalidad y ambiente acogedor.

Desde la llegada, las sugerencias ofrecidas por los meseros puede ser la guía, aunque sea su primera vez en las lides de una variedad en la que se incluyen pescados y mariscos preparados en las más disímiles opciones, desde los típicos ceviches hasta filetes de suculento salmón o corvina que puede combinar con risotto, vegetales o hasta tostones que funden estas especialidades peruanas con toques de la cocina caribeña.

En las opciones de carnes se encuentran el predilecto lomo saltado, otros cortes de excelente calidad; también puede probar el arroz chaufa, una variante de arroz frito estilo peruano o el sabor único del ajís de gallina.

Para acompañar

Coctelería variada y una amplia carta de vinos pueden completar la velada que cierra con exquisitos postres donde el empleo de frutas típicas le permite un viaje con el paladar a la tierra de los incas.

Experiencia y ambiente

En un ambiente familiar donde se combinan una sobria decoración y lo sofisticado de la buena mesa, tras un paseo por las bellas áreas de Coral Gables, Aromas del Perú en Giralda, constituye un destino más que recomendado.

María Victoria

