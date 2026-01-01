jueves 1  de  enero 2026
SABORES

Sabores típicos del Perú al alcance de su mano en Miami

La cadena Aromas del Perú añade nueva locación en el boulevard Giralda de Coral Gables

La Cadena Aromas del Perú añade nueva locación en el boulevard Giralda de Coral Gables.

La Cadena Aromas del Perú añade nueva locación en el boulevard Giralda de Coral Gables.

Cortesía
Los cócteles están a la altura de platillos deliciosos que elevan la comida peruana.&nbsp;

Los cócteles están a la altura de platillos deliciosos que elevan la comida peruana. 

Cortesía
Uno de los espacios de Aromas del Perú, en Coral Gables.&nbsp;

Uno de los espacios de Aromas del Perú, en Coral Gables. 

Cortesía
El glamur forma parte de la visualidad del menú en Aromas del Perú.

El glamur forma parte de la visualidad del menú en Aromas del Perú.

Cortesía
Uno de los platillos de Aromas del Perú.

Uno de los platillos de Aromas del Perú.

Cortesía
Aromas del Perú.

Aromas del Perú.

Cortesía
Uno de los cócteles de Aromas del Perú.

Uno de los cócteles de Aromas del Perú.

Aromas del Perú - Cortesía
Aromas del Perú, Coral Gables.&nbsp;

Aromas del Perú, Coral Gables. 

Cortesía
La comida peruana alcanza su máxima expresión en Aromas del Perú.

La comida peruana alcanza su máxima expresión en Aromas del Perú.

Cortesía
Una elegante barra en Aromas del Perú, Coral Gables.&nbsp;

Una elegante barra en Aromas del Perú, Coral Gables. 

Cortesía
Platillo en Aromas del Perú.

Platillo en Aromas del Perú.

Cortesía
Por María Victoria Álvarez

Para estos días de celebraciones con amigos y familia, la variedad contenida en la cocina peruana es una opción recomendable, donde sabores, tradiciones y exclusividades se funden.

Entre los restaurantes de este tipo localizados en el sur de Florida, los de Aromas del Perú destacan como emblemáticos.

Lee además
Referencia olla de presión eléctrica
TENDENCIA

Cocina sin estrés: descubre la olla de presión eléctrica segura y rápida
El objetivo de La Fe es que a través de sus alimentos se creen conexiones auténticas.
SABORES

La marca de alimentos La Fe lanza concurso de recetas de cocina en tributo al Mes de la Herencia Hispana

La más reciente locación de esta cadena fundada hace más de dos décadas, acaba de abrir sus puertas a principios de diciembre de 2025, en el popular boulevard de Giralda Avenue en Coral Gables.

Para un almuerzo o una cena fijada por una ocasión, lo especial del sitio se debate entre calidad, profesionalismo, hospitalidad y ambiente acogedor.

Desde la llegada, las sugerencias ofrecidas por los meseros puede ser la guía, aunque sea su primera vez en las lides de una variedad en la que se incluyen pescados y mariscos preparados en las más disímiles opciones, desde los típicos ceviches hasta filetes de suculento salmón o corvina que puede combinar con risotto, vegetales o hasta tostones que funden estas especialidades peruanas con toques de la cocina caribeña.

En las opciones de carnes se encuentran el predilecto lomo saltado, otros cortes de excelente calidad; también puede probar el arroz chaufa, una variante de arroz frito estilo peruano o el sabor único del ajís de gallina.

Para acompañar

Coctelería variada y una amplia carta de vinos pueden completar la velada que cierra con exquisitos postres donde el empleo de frutas típicas le permite un viaje con el paladar a la tierra de los incas.

Experiencia y ambiente

En un ambiente familiar donde se combinan una sobria decoración y lo sofisticado de la buena mesa, tras un paseo por las bellas áreas de Coral Gables, Aromas del Perú en Giralda, constituye un destino más que recomendado.

Embed
Miami">

María Victoria

Especial

Temas
Te puede interesar

Sofía Lafuente sale de la rutina con el groove "La Cocina"

Miami-Dade 2025: récords económicos, tensiones políticas y decisiones postergadas en un año de transición

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
Operación antidrogas

EEUU anuncia ataques contra "tres embarcaciones del narcotráfico que viajaban en convoy"; tres muertos

Comerciantes y tenderos protestan en la calle contra las condiciones económicas y la moneda debilitada de Irán en Teherán el 29 de diciembre de 2025.
Crisis económica

Irán amenaza "actuar con firmeza" si las protestas por el alto costo de la vida provocan "desestabilización"

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el ucraniano Volodimir Zelenski en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Avances de paz entre Ucrania y Rusia en 2026 requieren mediación de EEUU

Por Sofía Nederr
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
VENEZUELA

EEUU sanciona a cuatro empresas y cuatro buques petroleros vinculados a "flota fantasma" de Maduro

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Uno de los dos trenes involucrados en una colisión frontal que conecta Machu Picchu con Ollantaytambo, departamento de Cusco, Perú, el 30 de diciembre de 2025.
Perú

Reanudan servicio de trenes a Machu Picchu tras choque frontal que dejó un muerto