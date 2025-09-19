sábado 20  de  septiembre 2025
La marca de alimentos La Fe lanza concurso de recetas de cocina en tributo al Mes de la Herencia Hispana

Puede ser un sabroso ceviche (típico de Perú y Ecuador), una bandeja paisa (de Colombia), un pabellón criollo venezolano o cualquier otra de las alternativas gastronómicas de los países hispanoamericanos

El objetivo de La Fe es que a través de sus alimentos se creen conexiones auténticas.

El objetivo de La Fe es que a través de sus alimentos se creen conexiones auténticas.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Acorde con el espíritu alegre y creativo de sus consumidores de origen hispano, la marca de alimentos congelados La Fe ha lanzado una campaña digital que premiará a los participantes más ingeniosos con delicias de su línea de productos.

El concurso se denomina #TheOriginalHeritage y su consigna es la de seguir a La Fe en Instagram (@lafe_foods) y luego publicar en los stories un video -tagueando #TheOriginalHeritage- donde el participante aparezca cocinando su plato favorito.

Arvejas o guisantes con zanahorias
Las arvejas aportan más como alimento que como opción única de "buena suerte" de Fin de Año
Imagen referencial. 
EEUU inicia acciones para definir los alimentos ultraprocesados

Puede ser un sabroso ceviche (típico de Perú y Ecuador), una bandeja paisa (de Colombia), un pabellón criollo venezolano o cualquier otra de las alternativas gastronómicas de los países hispanoamericanos. Lo importante es trabajar en comunión con La Fe, utilizando sus productos.

Entre los jugosos premios hay kits de productos de la marca, por valor de $150 y $250; el ganador principal también recibirá un airfryer. La campaña comenzó el 15 de septiembre y se prolongará hasta el 30 de octubre.

Como el nombre del concurso lo sugiere (en español significa #LaHerenciaOriginal), el mismo también es una forma que La Fe tiene de celebrar el Mes de la Herencia Hispana, tributo al esfuerzo y el talento de los latinos.

Durante este período festivo se reconoce y honra la historia, la cultura, las tradiciones y las contribuciones de los hispanos y latinos, en general, que han enriquecido a la sociedad de este gran país.

La Fe enaltece esos valores desde hace décadas y se encuentra en un momento pleno, manteniendo un funcionamiento que la ha llevado a lo más alto, con profesionalismo, buen gusto y credibilidad.

Es una marca reconocida entre consumidores hispanos y anglo-hispanos, referente en el suministro de productos esenciales para las familias, combinando sabores auténticos y herencia cultural con conveniencia moderna.

La Fe importa, comercializa y distribuye más de 2.500 productos congelados (abarrotes, congelados, lácteos, bebidas y food service) de origen caribeño, centroamericano, sudamericano y europeo.

Las provisiones estelares de la empresa son las icónicas de raíz hispana como las yucas, los tostones, los plátanos dulces, los vegetales, las pulpas de fruta, las empanadas, las arepas y los sazonadores.

Entre sus delicias más sobresalientes se encuentran también los alimentos congelados convenientes y listos para servir (RTS), así como snacks aptos para freidoras de aire.

La Fe tiene su base de consumidores en el este del país: Nueva York, Nueva Jersey, las Carolinas, Atlanta y Florida, pero también cuenta con una presencia creciente en Texas, Illinois y California.

Disfruta de una potente distribución en cadenas como Walmart, Kroger, Albertsons y Publix, además de tiendas independientes de food service y mayoristas especializados.

El objetivo de La Fe es que a través de sus alimentos se creen conexiones auténticas: momentos que unan a familias, comunidades y culturas.

Esto implica una responsabilidad social, que la marca cumple con creces, apoyando a programas de educación, cultura, salud y desarrollo comunitario, mediante fundaciones y alianzas locales.

La Fe también dona becas y participa activamente en eventos comunitarios como ferias, festivales, celebraciones culturales, demostraciones culinarias y campañas solidarias.

Estas iniciativas son implementadas por Grace & Staff Community Development Foundation y otras fundaciones de GraceKennedy, empresa madre de La Fe.

Fundada en 1968, La Fe se integró a GraceKennedy Foods USA en 2014. Desde entonces ha modernizado su operación, centros de distribución, imagen y empaque sin perder su esencia cultural y herencia hispana.

Grace, Kennedy & Company Limited (GraceKennedy) es un conglomerado fundado en Jamaica en 1922 y reconocido como una de las empresas más dinámicas del Caribe, con operaciones en alimentos, distribución, finanzas, seguros, remesas y comercio minorista.

