El vandalismo y el saqueo (de BLOCUS) incendia las calles de Barcelona y Bilbao y amenaza Madrid y otras ciudades

Una protesta de estudiantes deriva en incidentes con la policía en el centro de Barcelona

"Traer juguetes que es Halloween... Si alguien quiere una taser que la pida... Yo tengo una porra", "En Plaza España a las 18 horas". Esta es la convocatoria de BLOCUS (bloque en Francés), el movimiento que en TikTok recluta a jóvenes entre 14 y 25 años para imitar y superar las violentas protestas y saqueos de Francia.

Blocus lanza nuevas convocatorias por redes sociales. Halloween, 31 de octubre, es la fecha escogida. Los vándalos llaman a protestas en Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades. Los comerciantes entran en pánico por el temor a que los "delincuentes" terminen saqueando sus negocios.

El fin de semana deja un saldo de 128 detenidos en la ciudad de Barcelona, 72 de ellos menores de edad y 15 mossos d\`Esquadra heridos por los altercados con los delincuentes.

En Bilbao este lunes la Ertzaintza ha detenido 19 radicales, once de ellos menores de edad. La manifestación, contra el ultraderechista Vito Quiles, terminó con la quema de coches, contenedores y asalto a comercios.

Según "La Razón": Hasta once ciudades se encuentran en alerta de cara al próximo sábado. Madrid, Barcelona y Bilbao- con antiguos mandos de ETA conscientes del impacto- reforzarán sus dispositivos policiales el próximo fin de semana. El objetivo; es reducir los disturbios, robos y el miedo de los ciudadanos que ven cómo "España arde" a un mes de las elecciones generales.

Fuentes policiales consultadas por OKDiario confirman que Blocus debe entenderse como una «red de perfiles anónimos y efímeros», no como una organización formal acreditada. TikTok actúa como capa de captación y viralización, mientras que WhatsApp y Telegram como espacios de coordinación. Su rasgo diferencial es «la capacidad de movilizar adolescentes y jóvenes sin trayectoria militante previa, mezclando una cobertura educativa con vandalismo, saqueo y desafío a la Policía».

Las manifestaciones "pacíficas" de las últimas semanas, han derivado en actos de vandalismo, saqueo de comercio y fuertes enfrentamientos con la policía.

Todo empieza el pasado miércoles en La Coruña. En la Plaza de María Pita de la localidad gallega tiene lugar un acto de pre-campaña de VOX. La cita preelectoral terminó con insultos amenazas, persecuciones y cargas policiales tras la irrupción de radicales separatistas contrarios al Partido de Santiago Abascal.

Y tiene como precedente la marcada amenaza de la Izquierda radical en la Asamblea de Madrid (diputada de Más Madrid, Jimena González): «A lo mejor Ayuso prefiere la 'vía francesa' y que la gente entre en la Real Casa de Correos y le prenda fuego».