¿Satanistas en las escuelas? Se abre la polémica en Florida

La nueva norma autoriza a los Distritos Escolares y a las escuelas autónomas a adoptar políticas que permitan la presencia de capellanes escolares voluntarios en las escuelas.

Aunque la Ley obliga a que los Distritos Escolares publiquen en un sitio web una lista con los capellanes y sus correspondientes afiliaciones religiosas, "para que sean los padres quienes evalúen si alguno de ellos se ajusta a las necesidades espirituales de sus hijos", sin proponérselo, abre la puerta de las escuelas públicas a los más de 1.500 cuerpos y sectas religiosas existentes en este país.

Historia

Los padres fundadores, que eran gente religiosa, tuvieron claro que, para poder integrar toda una nación tan plural, era imprescindible mantener la religión fuera del Estado, aun entendiendo que ser religioso era una buena virtud.

Por eso, la Primera Enmienda adoptada en 1791 establece que "el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.

Capellanes Satánicos

Con todos estos elementos en cuenta, la polémica surgió cuando los miembros del Templo Satánico afirmaron estar preparados para actuar como capellanes voluntarios, amparados en la nueva ley estatal. Una decisión que choca frontalmente con los propósitos del gobernador, quien al firmar la norma en abril aclaró que los satanistas no serían elegibles para convertirse en capellanes.

Aquí surgen otras interrogantes: ¿Puede el gobernador impedirlo? ¿Es el Templo Satánico una religión oficial en EEUU? Según una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la congregación religiosa, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, le ha concedido oficialmente el estatus de exención de impuestos. Lo mismo le dijo Lucien Greaves el cofundador del Templo Satánico a Fox News: "somos reconocidos como una iglesia exenta de impuestos según la sección 501(c)3 y nuestro estatus religioso fue confirmado por un juez federal en 2020". Lo que podría significar que cuenta con las mismas protecciones constitucionales que las otras religiones.

Templo Satánico

Llegados a este punto, es bueno aclarar que el Templo Satánico no tiene nada que ver con los rituales de sacrificios de animales ni personas de las películas. Esta congregación afirma en su página web tener la misión de "fomentar la benevolencia y la empatía", así como "rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico, oponerse a la injusticia y emprender actividades nobles”.

"Nos hemos enfrentado públicamente a grupos de odio, hemos luchado por la abolición del castigo corporal en las escuelas públicas, hemos solicitado una representación equitativa cuando colocan instalaciones religiosas en propiedad pública, hemos brindado exención religiosa y protección legal contra leyes que restringen de manera no científica la autonomía reproductiva de las personas, hemos expuesto a pseudopracticantes científicos de la salud mental, organizamos clubes junto con otros clubes religiosos extraescolares en escuelas asediadas por organizaciones proselitistas y participamos en otras actividades de promoción de acuerdo con nuestros principios”.

Mandamientos

¿Cuáles son esos principios del Templo Satánico? Pues en su página esbozan siete principios, entre los que destacan la compasión y la empatía hacia todas las criaturas, la lucha por la justicia, que afirman debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. También abogan por la inviolabilidad del cuerpo, el respeto a las libertades y creencias de los demás, considerando que estas deben ajustarse a la mejor comprensión científica que uno tenga del mundo. Por otra parte, reconocen que las personas pueden cometer errores y, en consecuencia, hacer lo posible por rectificarlos.

Sin Satanás

A pesar de su nombre, el Templo Satánico no adora a Satanás. A menudo se confunde con la Iglesia de Satanás, pero el Templo Satánico, que fue fundado en 2013, se considera una creencia no teísta, es decir, no creen en la existencia de un ser creador del universo. El cofundador afirma que el Templo Satánico "no promueve la creencia en Satanás, solo lo ven como un símbolo del rebelde eterno que se opone a la autoridad arbitraria y que siempre defiende la soberanía personal”.

"Uno de los propósitos de esta religión es reforzar las cada vez más difusas líneas divisorias entre la iglesia y el estado". Un campo de batalla, al parecer, servido en bandeja con la actual ley de acceso de los capellanes a las escuelas.

Greaves dijo que el Templo Satánico estaba preparado para emprender acciones legales si el estado de Florida intentaba bloquear su acceso a las escuelas.

Distritos escolares

Según la nueva ley, la última palabra la tienen las juntas de los distritos escolares. Serán ellas las que le asignen tareas específicas a los capellanes escolares voluntarios para brindar servicios y programas de apoyo a los estudiantes.

En la reunión del pasado 15 de mayo, los miembros de la Junta de Escuelas Públicas de Miami-Dade (M-DCPS) aprobaron una propuesta donde se autoriza al superintendente de escuelas a explorar la viabilidad del programa, solicitar una opinión legal escrita al Fiscal General de Florida y al Departamento de Educación a considerar la viabilidad e informar sobre los hallazgos antes del 17 de julio. Mientras el superintendente deshoja la margarita, la pregunta latente es: ¿pasearán por los pasillos de las escuelas públicas representantes católicos, musulmanes o judíos junto a miembros del Templo Satánico o es mejor dejar la religión fuera de los centros escolares?

