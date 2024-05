Comisionado de Educación de Florida, por unas escuelas sin adoctrinamiento

En una entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, el secretario de Educación de Florida, Manny Díaz Jr., destacó una serie de medidas estatales que ponen su enfoque en enseñar “lo básico” en los planteles educativos y en la “necesidad” de preparar nuevos maestros mediante programas que no contengan ese tipo de conceptos.

Díaz también mencionó la reciente legislación que limita la censura de libros en las escuelas, al tiempo que refutó un estudio en el que se muestra a Florida como uno de los estados en donde los maestros reciben peores salarios. Además, declaró estar en desacuerdo con la instalación de cámaras en áreas escolares de Miami-Dade, aunque dijo que esa es una decisión local en la que su oficina no tiene autoridad.

-Florida ha sido escogido como el estado en donde mejor se imparte educación en todo el país. ¿Qué lectura tiene de esa calificación?

Estamos muy orgullosos de ser nombrados por segundo año consecutivo como número uno en la educación en el país por el U.S. News & World Report. Creo que esto es gracias a las políticas que estamos implementando y al liderazgo del gobernador Ron DeSantis para que nuestra educación vuelva a lo básico, que es enseñar a nuestros niños y no adoctrinarlos, y que aprendan inglés, lectura, matemáticas, etc., manteniendo los costos bajos incluso en la educación universitaria, con acceso a todos los programas de becas, en un estado donde los padres tienen el poder de decidir y por esto vemos el rendimiento gracias a nuestros maestros, a los directores de las escuelas y los profesores y presidentes de nuestras universidades.

-El gobernador DeSantis y su oficina como secretario de Educación estatal vienen impulsando una campaña en contra de lo que se conoce como ‘ideología woke’ o del ‘despertar’. ¿Los resultados de ese estudio se podrían percibir como una muestra de apoyo de la comunidad de Florida a las políticas promovidas desde Tallahassee en el campo de la educación?

Los padres y la comunidad están muy contentos con la labor que estamos haciendo. Y esto es otra prueba y muestra de que este ‘rumbo’ funciona. Los padres quieren que sus hijos asistan a las escuelas a aprender materias importantes y no las teorías radicales de género o de la raza. No quieren nada de eso. Aquí lo que hay que hacer es continuar en lo básico para asegurar que nuestros estudiantes estén educados y puedan seguir sus carreras en el estado de la Florida, y ser residentes y ciudadanos productivos. Habla bien claro de que esto funciona.

-Existe una preocupación por el avance del comunismo, no solo en Estados Unidos, sino también en países del continente americano, y el medio que se estaría utilizando es la educación en diversos niveles académicos. ¿Cuál es su sentir?

Es un peligro. La ideología marxista de la izquierda está tratando de penetrar y expandirse. Aquí en la Florida, hemos pasado varias leyes para asegurarnos de que no vamos a dejar entrar esto ni en nuestros planteles escolares, ni en las instituciones universitarias. Esta es una manera de proteger a nuestros ciudadanos y asegurar que nuestros estudiantes puedan recibir una educación y no adoctrinamiento de quienes practican esas ideologías radicales que, tristemente, hemos visto en otras partes del país y también a través de Latinoamérica.

-En días y meses recientes se han promulgado nuevas legislaciones para reforzar esa barrera en contra del comunismo en los centros educativos de Florida. ¿Qué nos dice al respecto?

Sí, se acaba de pasar una ley que firmó el gobernador para reformar y asegurar que en los programas de entrenamiento de los maestros en el estado de la Florida no haya ningún tipo de clases que contengan la ideología radical, ni de género, ni de socialismo, y muchos menos de la teoría crítica de la raza. Estamos promoviendo que los maestros se entrenen correctamente en la ciencia de lo que es la enseñanza y por esto se acaba de firmar esa ley. También debo mencionar otras leyes que hemos pasado en los últimos años aquí en el estado para proteger a nuestros estudiantes de contenido pornográfico, de la ideología radical de género y de la teoría crítica de la raza.

-El veto de libros en escuelas que pueden contener tópicos como los que menciona es un tema que genera alguna polémica. Entre 2021 y 2023 se han censurado más de 5.000 textos y recientemente el gobernador DeSantis promulgó una ley para limitar esa posibilidad. ¿Cómo puede explicar esa normativa?

Se pasó un proyecto de ley que mantiene el derecho de los padres de hacer objeciones sobre libros, pero limitando a otras personas que no tengan niños en la escuela. Lo que hemos visto es que hay un esfuerzo de la izquierda para tratar de hacer objeciones sobre libros clásicos y libros que sí pertenecen al sistema de escuelas para tratar de confundir al pueblo. Y por eso se ha hecho este cambio para asegurar y proteger el derecho de los padres y para reafirmar que las materias que se imparten dentro de las escuelas sean las correctas. Un adulto aquí en el estado puede leer cualquier libro que quiera, pero los libros que están dentro de los planteles escolares deben de ser libres de pornografía y de esas ideologías radicales.

-Mientras se muestra a Florida como el estado con la mejor educación en el país, también se conoció un estudio que señala al estado como uno de los lugares donde peor se les paga a los maestros. ¿Esto por qué?

El gobernador desde que asumió el cargo ha invertido 4 mil millones de dólares directamente en salarios de maestros. También se aumentó el salario inicial de los educadores pasando de 40.000 dólares a 48.000 dólares promedio en nuestros distritos escolares, y eso es algo que se decide en negociaciones locales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ese estudio viene del sindicato de los maestros, que está tratando de hacer propaganda para hacerle daño específicamente a la Florida y al gobernador DeSantis. Estas valoraciones hay que mirarlas individualmente por cada distrito. Existen los promedios. Cuando tienes maestros más jóvenes, estos van a tener salarios un poco más bajos. No solo hemos invertido millones de dólares en salarios en los últimos cinco años, sino que de los fondos estatales el 40% del presupuesto se destina a salarios.

-Usted ha hecho su carrera política en Miami-Dade. ¿Hacia dónde apunta su gestión como secretario de Educación en su condado de origen?

Todos los estudiantes en el estado y en el condado de Miami-Dade deben tener la oportunidad de asistir a una escuela que funcione, y esto se ve con las escuelas chárter, con las becas y con el mejoramiento de la programación de las escuelas del distrito. El distrito escolar de Miami-Dade está haciendo un esfuerzo para mejorar las escuelas y hacerlas más atractivas a los estudiantes y a los padres. Entre más competencia, vamos a ver que hay mejoría en el rendimiento de nuestras escuelas públicas.

-En Miami-Dade se aprobó una ordenanza para la instalación de cámaras en áreas escolares, con el fin de reducir la velocidad de los conductores y proteger a los estudiantes. ¿Qué opinión le merece esta medida?

No soy fanático de las cámaras. Pienso que las cámaras crean todo tipo de problemas de privacidad. Pero sí estoy a favor de que haya presencia policial en estas áreas para mantener el orden y que no haya carros a exceso de velocidad que puedan poner a los estudiantes en peligro. En esto no podemos intervenir como Secretaría de Educación, es algo sobre lo que tienen derecho los distritos locales.

