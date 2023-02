Se enciende debate por incinerador de desechos en Doral

El nuevo vicealcalde de Doral, Rafael Pineyro, en declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, aseguró que la mejor alternativa sería construir un incinerador de desechos en otro punto del condado, lo que no considera “fácil” porque “ningún comisionado va a querer que ese incinerador ‘caiga’ en su patio”.

El funcionario dijo que si la obra tarda de cinco a 10 años para ejecutarla, mientras que la renovación de la planta existente “es más rápida”, Doral estaría de acuerdo con ese paso para brindarle una solución provisional a los residentes, sin dejar a un lado “que al mismo tiempo que se vaya trabajando en la posible reubicación”.

rafael pineyro vicealcalde doral by cortesia.jpg El vicealcalde de Doral, Rafael Pineyro. CORTESÍA R.P.

-El tema del incinerador sigue sin una solución en su ciudad. ¿Cómo está afrontando este asunto la nueva administración municipal?

Desde que tomamos posesión en la Ciudad como nuevo oficial electo, ahora como vicealcalde, e incluso desde antes de la elección hemos venido manejando el mismo mensaje. El propósito es trabajar con el comisionado del Condado que nos corresponde, el exalcalde de Doral [Juan Carlos Bermúdez] porque una de sus promesas de campaña fue también que el incinerador finalmente pueda reubicarse en otro espacio que sea fuera de la ciudad. Nosotros estamos conscientes como Ciudad de que tampoco queremos afectar a otra municipalidad. Sabemos que el Condado tiene un trabajo que hacer. No es fácil porque ningún comisionado va a querer que ese incinerador le ‘caiga’, digamos, a su patio, pero es algo por el bienestar de nuestras familias y el futuro de nuestra ciudad. Nosotros tenemos casi 80.000 residentes, más de 400 restaurantes, más de 200 multinacionales, más de 40 hoteles. No es la misma ciudad de Doral que había hace 20 años cuando fue fundada. Entonces, tenemos un derecho que reclamar y por eso vamos a hacer todo posible como Ciudad, como Concejo, para que se cumpla que finalmente se pueda construir una nueva planta fuera de la ciudad. Sin embargo, hay que ser realistas. Cuando tenga la primera reunión oficial con nuestro comisionado del Condado [Bermúdez] voy a recalcar que los tiempos son importantes y los residentes merecen una respuesta lo más pronto posible. Sabemos que reubicar la planta va a tomar tiempo, pero los residentes, mientras tanto, somos los que estamos sufriendo las consecuencias de los [malos] olores y para muchos incluso daños a la salud. Lo que yo voy a pedir puntualmente es que si el mejoramiento de la tecnología de la planta es algo que se puede realizar más rápido y es lo que tienen pautado hacer, que por favor lo hagan porque si la tecnología mejora sabemos que se va a minimizar el problema de los olores. No se iría la planta, pero por lo menos se minimiza el impacto que está teniendo actualmente en nuestra ciudad y que al mismo tiempo que se vaya trabajando en la posible reubicación. Eso es parte de mi trabajo como oficial electo de la Ciudad que represento y por eso vamos a seguir trabajando hasta que podamos cumplir con ese objetivo.

-¿Una solución temporal no daría pie para que la planta se quede definitivamente en Doral y no sea reubicada en otro lugar del condado?

Sería por lo menos una solución de momento. Hay que tener en cuenta que actualmente no tenemos ninguna solución y seguimos enfrentando la problemática. El hecho de que por lo menos se actualice la tecnología de la planta y se minimice el impacto que está causando en nuestra ciudad ya sería un avance para nosotros. Tenemos que estar conscientes, como lo muestran los mismos estudios que ha presentado el Condado, de que construir una nueva planta, en donde lo vayan a hacer, no es algo que se va a tomar ni uno, ni dos, ni tres años. Es un tema que va a tardar varios años. Si el Condado indica que se va a tardar de cinco a 10 años en construir una nueva planta, nosotros tendremos que seguir enfrentando los malos olores por cinco o 10 años más, sin alguna solución alterna. Eso sería un gran problema, si estamos viendo la solución al final del túnel. Por eso creo que debemos seguir poniéndole mucho énfasis a ambas cosas. Si la solución más rápida es el mejoramiento de la tecnología, que lo hagan, y mientras tanto se puede ir trabajando el tema de una posible reubicación. Nos preocupa que el Condado no tiene actualmente ninguna ubicación para esta planta. Vemos también que no es solamente el tiempo que van a tomar en buscar una posible opción de espacio para la planta, sino todo lo que se refiere a los fondos para la construcción de esa nueva planta. Nosotros, como residentes en la ciudad, merecemos que se nos escuche y que haya una solución alterna más rápida.

-Mientras se toma una decisión final, lo cierto es que el problema persiste. ¿Qué correctivos ha adoptado el Condado para minimizar el impacto del incinerador en la comunidad?

Yo he estado muy envuelto en la ciudad como residente, también en el pasado como miembro del equipo de la Ciudad [jefe de Despacho durante la administración de Luigi Boria], y ahora como oficial electo puedo decir que el problema, aunque se mantiene, no ha empeorado. Sí ha mejorado un poco la molestia de tener que enfrentar el tema de los malos olores. Usualmente ocurre mucho los fines de semana, incluyendo los domingos. El problema ha sido que es una planta que tiene muchos años allí. Incluso estaba primero que la ciudad en sí y es una planta que por más que le han venido haciendo mantenimiento, está fuera de tiempo en relación con la tecnología. Tampoco ha existido supervisión o exigencia por parte del Condado, porque esta es una planta privada que regula el Condado a través de un contrato. Se han hecho muchísimos estudios, eso es récord público, donde se indica que la planta cumple con los requisitos mínimos, lo que quiere decir que no ofrece lo que deberíamos de tener como ciudadanos. Esa planta tiene más de 30 años y aunque los estudios indican lo contrario, yo creo que realmente sí tiene algún impacto en lo que es la salud de nosotros como residentes.

-Los mayores reclamos surgen entre quienes residen en los alrededores de la planta. ¿Sigue Doral expidiendo licencias de construcción en las proximidades del incinerador?

Que esté pendiente actualmente algún proyecto de desarrollo en esa zona, no lo hay, al menos que haya pasado por alguna revisión actual. Como oficial electo no se me ha notificado o no tengo conocimiento de algún proyecto nuevo en esa zona. Lo más cercano que tenemos actualmente es la continuación de lo que es el Midtown Doral, que es un proyecto que fue aprobado desde hace varios años.

-Si se produjera la reubicación de esa planta a otro punto del condado, ¿qué tipo de proyecto podría ejecutarse en esa zona que es muy amplia?

Lo que tenemos frente a la planta es un vertedero de basura que fue cerrado hace años. Es un terreno que va desde la avenida 87 hasta la avenida 97, una especie de montaña que es bastante visible y es propiedad del Condado. Cuando era parte del equipo de la Ciudad se llegó a conversar con el Departamento de Parques del Condado de Miami-Dade, porque en otros lugares del país en estas plantas se han llevado a cabo proyectos a nivel recreacional. Es algo que sé que el Condado ha considerado anteriormente y de lo que podemos beneficiarnos en el futuro, porque es un terreno sumamente importante. Pero, sin duda alguna, si se llega a hacer algo debería ser enfocado en todo lo que es la parte recreacional, más no en nada residencial o comercial.

