Seguridad, desarrollo y comunidad, claves de la gestión de Christi Fraga en Doral

También resaltó la creación de "InfoDoral", un centro que ofrece información y recursos a la comunidad. De acuerdo con su explicación, la iniciativa nació con el objetivo de "alinear todas las preocupaciones" de los ciudadanos y "encaminarlos" hacia las soluciones.

Hizo hincapié en su compromiso con la seguridad pública. Doral es la tercera ciudad más segura de Florida, aseveró, un logro que atribuyó a la "dedicación" de los oficiales y la "visión" de su administración.

Sin embargo, a pesar de los avances, la alcaldesa reconoció que la lucha contra el crimen es un desafío constante. En ese sentido, advirtió que los delincuentes "siempre están pensando en cómo hacer algo nuevo", por lo que el gobierno local debe mantenerse "un paso adelante" con tecnología e inversión en infraestructura, dijo.

Desarrollo urbano

En materia de desarrollo urbano, Fraga indicó que Doral ha experimentado un crecimiento "muy importante" en los últimos años, impulsado por la inmigración y una gestión responsable.

Explicó que el municipio "se mantiene en una evolución constante" y que su objetivo es asegurar un desarrollo "controlado" y "compatible" con la visión de la ciudad.

En cuanto al tráfico vehicular, Fraga reconoció que es un problema para la ciudad, pero se mostró contraria a quienes piensan que está "desbordado". Para la alcaldesa, la solución se enmarca en las mejoras adoptadas en la infraestructura de transporte público, creando rutas "más rápidas" y "más cortas".

La alcaldesa también se refirió a la construcción de paradas bajo techo y la conexión con otros sistemas de transporte como el "Tri-Rail", el "Metro Rail" y el Aeropuerto Internacional de Miami.

Las inundaciones, un problema recurrente en el pasado, también fueron tema de esta entrevista. Fraga aclaró que Doral "no es inmune" a las fuertes lluvias, pero que las inversiones que se hicieron en infraestructura han mejorado la situación. La Ciudad cuenta con un "plan maestro de aguas pluviales" que se actualiza cada cinco años, dijo.

La mandataria local también se refirió a la conexión de la calle 25 del noroeste con el Turnpike, una obra que, indicó, "trajo mucho alivio" al tráfico en algunas zonas. Añadió que la calle 25 se ampliará próximamente desde la avenida 87 hasta la 117.

Seguridad

Fraga también se refirió a la preocupación por la presencia de la banda criminal "Tren de Aragua" en el sur de Florida. Aseveró que Doral mantiene "muy buenas relaciones" con el FBI y otras agencias federales para monitorear la actividad de esta organización delincuencial cuya presencia se ha detectado en diferentes lugares del país.

Afirmó que su administración tiene "cero tolerancias" con el crimen y que actuará "de tal manera" para proteger a los residentes. Subrayó la importancia de "defender" a quienes residen en esa municipalidad de Miami-Dade, quienes, según sus palabras, escogieron Doral por la "tranquilidad" y el "carácter familiar".

Cuestionó la decisión del Concejo local de no limitar el horario de los centros nocturnos hasta las 2:00 a.m. La medida adoptada finalmente establece como hora de cierre las 3:30 am, con última llamada para solicitar licor a las 2:30 am.

Anteriormente, los negocios con licencia extendida para expendio de bebidas alcohólicas cerraban sus puertas a las 4:00 am, con autorización para comprar licor hasta las 3:50 am.

Según su argumento, la medida "no hizo nada" para mejorar la seguridad y puso en riesgo la "reputación" y el "carácter familiar" de la localidad. Aseguró que Doral "no es South Beach ni downtown" y que los residentes "no quieren ser esos lugares".

Planta recicladora

Otro asunto expuesto fue el relacionado con la polémica planta recicladora, cuyo sitio definitivo aún no ha sido estipulado por el Condado, con Doral como uno de los cuatro lugares propuestos. Fraga reiteró su oposición al proyecto y argumentó que esa ciudad "no es compatible" con ese tipo de instalación.

Sobre el futuro de la planta, Fraga se mostró cautelosa y predijo que la decisión final podría dilatarse. Reafirmó su confianza en que Doral tiene "un muy buen caso", en el que se incluye la inconformidad de los residentes, para oponerse al proyecto. Sin embargo, sumó que la decisión final está en manos del Condado.

Otros aspectos

En cuanto a la posibilidad de que Doral agregue nuevas áreas al municipio, Fraga aclaró que actualmente solo hay dos zonas comerciales en proceso de anexión, las cuales ya se encuentran desarrolladas y "son compatibles" con el carácter de la ciudad. Rechazó la idea de anexar terrenos residenciales y enfatizó la importancia de mantener un "balance" entre lo residencial, lo comercial y lo industrial.

La alcaldesa se mostró confiada en que la gestión de su administración ha logrado avances importantes para Doral. Asimismo, admitió los desafíos y aseguró su compromiso de seguir trabajando para que la ciudad continúe siendo un lugar donde las familias puedan vivir con tranquilidad y prosperidad.

Subrayó que su gestión se ha caracterizado por un enfoque en la comunidad, la seguridad y el desarrollo responsable. Puntualizó que el bienestar familiar está en primer lugar.