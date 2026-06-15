lunes 15  de  junio 2026
ACCIóN JUDICIAL

Florida demanda a TikTok por contenidos "adictivos" y permitir cuentas de niños

James Uthmeier, fiscal general de Florida, denunció que el "éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma". La querella se presentó el Decimonoveno Circuito Judicial del estado

La mayoría de las grandes plataformas en internet como Tiktok crean adicción en los niños.

La mayoría de las grandes plataformas en internet como Tiktok crean adicción en los niños.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este lunes una demanda contra la plataforma TikTok en Estados Unidos por violar una ley estatal que prohíbe a las redes sociales que niños de 14 años o menos tengan cuentas y por considerar que sus contenidos son "adictivos".

Uthmeier denunció que el "éxito de TikTok recae en su habilidad de hacer que los niños y adolescentes sean adictos a la plataforma" en una conferencia de prensa sobre la demanda, presentada en el Decimonoveno Circuito Judicial de Florida.

Lee además
Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto
El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
Celebración

Trump anuncia su mitin "más espectacular" en Washington el 4 de julio, por los 250 años de EEUU

"TikTok engaña a sabiendas a los padres y permite que los niños estén expuestos a contenido dañino e inapropiado en violación directa de la ley de Florida. Tenemos tolerancia cero con las empresas que priorizan las ganancias sobre la seguridad de los niños. TikTok debería esperar rendir cuentas", declaró.

La querella acusa a TikTok de violar la ley HB-3, aprobada con apoyo bipartidista en 2024 para bloquear el acceso a las redes sociales a los niños de 14 años o menos, y que los adolescentes de 15 y 16 años accedan solo con una autorización de los padres de familia o tutores legales.

El recurso también alega que TikTok está violando la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas e Injustas de Florida al engañar a los padres sobre la seguridad y la idoneidad del contenido al que accederán sus hijos.

Ola de demandas contra tecnológicas

El Gobierno de Florida argumenta que TikTok se anuncia en la tienda de aplicaciones como apropiado para niños de 13 años o más, pero sostiene que es "descaradamente falso" que los contenidos para adultos, incluyendo los de sexo, drogas, o suicidio, sean "leves" e "infrecuentes", como indica la empresa.

El hecho trasciende en medio de una ola demandas en Estados Unidos contra las tecnologías por el supuesto poder adictivo de las redes sociales, en particular para menores de edad.

Un juicio histórico en Los Ángeles encontró en marzo que Meta y Google son adictivas para adolescentes, al resolver una demanda a favor de una mujer que asegura haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube desde que comenzó a usarlas con menos de 10 años.

Florida también presentó el 1ro de junio una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo, Sam Altman, al acusar a su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Alerta por regreso del mortal reto de Tik Tok de tomar Benadryl

Fox compra la plataforma de streaming Roku por $22.000 millones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Hugo El Pollo Carvajal, hombre clave del chavismo en Venezuela, ofreció cooperar con la justicia de España.
CORRUPCIÓN

El Pollo Carvajal se ofrece a testificar en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero

Un helicóptero del Ejército de EEUU observa el tránsito de buques comerciales mientras sobrevuela aguas regionales cerca del Estrecho de Ormuz durante el operativo de bloqueo marítimo contra Irán.
FIN DE LA GUERRA

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; el levantamiento del bloqueo de Ormuz será tras la firma oficial del pacto

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

El presidente de Perú, José María Balcázar, coordinará acciones con las fuerzas de seguridad. (AFP)
ELECCIONES

Presidente de Perú reprograma su viaje a Europa ante eventuales protestas por resultados del balotaje

Imagen referencial.
ELECCIONES 2026 (PARTE I)

Voto del sur de Florida y el rumbo de la Cámara federal en noviembre

Te puede interesar

Nuevas directrices amplían el intercambio de información entre instituciones financieras y agencias federales en EEUU.
FINANZA E INMIGRACIÓN

Nuevas reglas facilitan intercambio de información entre bancos y autoridades federales

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Imagen referencial.
ACCIÓN LEGAL

Demandan en Florida lenguaje de papeleta que ampliaría exención de impuestos a viviendas

Buques en el Estrecho de Hormuz, frente a la ciudad portuaria de Khasab en la península Musandam del norte de Omán el 17 de mayo de 2026.
MEMORANDO

Trump: Buques salen del Estrecho de Ormuz y el viernes quedaría completamente abierto

Imagen referencial de un helicóptero de MDFR.
INCENDIO

Emergencia en centro de operaciones de Miami-Dade moviliza a decenas de rescatistas

Un caza bombardero estadounidense del portaviones Abraham Lincoln que continúa sus operaciones aéreas contra objetivos militares en Irán mientras navega en aguas regionales.
PLAN DE PAZ

EEUU e Irán alcanzan un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente