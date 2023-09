Semana del Clima en Florida 2023 expone riesgos del entorno natural en el estado

“El estado de Florida es considerado el segundo lugar del mundo más susceptible a los cambios relacionados con el clima. Los datos muestran que la subida del nivel del mar, las inundaciones fluviales, las elevadas emisiones de carbono y los incendios forestales suponen riesgos significativos, y las proyecciones sugieren que una parte sustancial del estado podría quedar sumergido bajo el agua en 2050. Estos cambios también provocan huracanes más frecuentes que amenazan nuestros hogares”, destaca información oficial difundida por Fundación VoLo, entidad que impulsa proyectos y programas que ofrezcan soluciones climáticas basadas en la ciencia.

Un informe del think tank independiente Resources for the Future arrojó que el nivel del mar podría subir aproximadamente entre 7.8 pulgadas(20 centímetros) y 11.8 pulgadas (30 centímetros) para el año 2040, lo que pondría en una situación de desplazamiento a medio millón de habitantes y representaría casi 150.000 millones de dólares en pérdidas de propiedades inmobiliarias. Algunos de los puntos más turísticos de la zona, como los Everglades, Miami Beach o el parque Nacional de Biscayne, corren el riesgo de quedar sumergidos este siglo.

¿Un estado en emergencia?

Para muchos investigadores especializados en el calentamiento global, Florida es un estado crítico ya que una de sus ciudades más pobladas, Miami, se cataloga como la ciudad “menos preparada para el cambio climático” a nivel nacional, según un reciente estudio de la revista AD, Architectural Digest.

“Miami puede parecer un paraíso vacacional, pero para sus residentes tiene muchas vulnerabilidades que pueden empeorar con un clima cada vez más severo. Miami obtuvo 63 puntos de 136 posibles, impulsada por su puntuación de riesgo: riesgo de inundaciones, vulnerabilidad de su población y capacidad para prestar servicios sanitarios durante fenómenos meteorológicos graves, la peor entre las 50 ciudades analizadas. Miami también tiene la cuarta puntuación más baja en preparación, lo que podría ralentizar la capacidad de la ciudad para adaptarse a los cambios meteorológicos en el futuro”, consigna el estudio.

Cifras e investigaciones como estas, impulsaron a Thais López Vogel, cofundadora de Fundación VoLo y líder de Climate Correction, a impulsar la Semana del Clima de Florida e invitar a reflexionar sobre el activismo ambiental y sus desafíos en el estado.

“La idea de Florida Climate Week™ (FCW) surgió al ver la fama y el auge que tenía New York Climate Week. Lo que me llevó a preguntarme: ‘¿Por qué Florida, que está siendo uno de los estados más afectados por los problemas de cambio climático no tiene un evento como este? Y así nos dimos a la tarea de impulsar Florida Climate Week™”, expuso la activista filantrópica en materia ambiental.

“Decidimos hacerlo porque queremos crear más conciencia, no sólo a nivel de ciudadanos sino también de política, para que se tome en cuenta el problema climático en un estado tan vulnerable como Florida”, añadió.

Sobre la Semana del Clima de Florida:

La cumbre virtual gratuita, que coincide con el Mes de Concientización sobre la Energía, reunirá a líderes de la industria, agentes de cambio, activistas, empresas, investigadores e individuos para abordar la urgencia de la crisis climática y su impacto en el estado.

Cabe destacar que el programa semanal incluye 35 eventos virtuales y 10 presenciales que abordarán diversos temas; tales como el efecto de las olas de calor en el estado, la reducción de las emisiones de carbono, la propuesta de soluciones energéticas más eficientes, el impacto del cambio climático en la salud infantil, la importancia de la participación civil, la innovación agrícola y el poder de los alimentos para hacer frente al cambio climático, el impacto negativo del plástico en nuestra tierra, las soluciones tecnológicas para la reducción del impacto medioambiental, las consecuencias del cambio climático en la salud emocional y los modelos de educación para la sostenibilidad, entre muchos otros.

Además, entre los ponentes y panelistas se encuentran científicos, políticos, líderes empresariales y defensores de la comunidad, cada uno aportando sus perspectivas y experiencias únicas a la conversación.

Las ciudades de Orlando, Kissimmee, Town of Longboat Key, Stuart, Winter Park, Miami Beach, Edgewater, Tampa, Holmes Beach, St. Augustine, Safety Harbor, Okeechobee, Miami-Dade County, Broward County y Village of Tequesta se han unido a la proclamación de Florida Climate Week™ y se espera otras ciudades de Florida hagan lo mismo en los próximos días.

Para inscribirse gratuitamente y acceder a la agenda completa, visite www.floridaclimateweek.org.